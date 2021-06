Portale Reclutamento Pa: cos’è, come funziona, come registrarsi

Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri del Decreto Reclutamento, può partire anche il Portale che servirà a gestire sia i concorsi che il conferimento degli incarichi della Pubblica Amministrazione, il Portale Reclutamento Pa.

La piattaforma non viene istituita con il dl Reclutamento, ma faceva già parte delle misure previste dalla cosiddetta “Legge Concretezza” (Legge 19 giugno 2019, n. 56), sempre in funzione della riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica fa sapere che il Portale del Reclutamento “vedrà la luce entro l’estate con le prime funzionalità e poi andrà a regime, con il rilascio del sistema e la migrazione verso il cloud, entro il 2023“.

Vediamo nei prossimi paragrafi cos’è e come funzionerà il Portale del Reclutamento, come ci si potrà registrare e a cosa servirà.

Portale Reclutamento Pa: cos’è

Si legge nella presentazione fatta dal Dipartimento della Funzione Pubblica dopo l’approvazione del Decreto Reclutamento che il Portale è “il luogo dove si realizzerà l’incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico“.

Sarà quindi possibile all’interno del Portale cercare tutti i concorsi pubblici attivi e fare domanda. Allo stesso modo le Amministrazioni potranno inserire i propri fabbisogni all’interno del portale. Ci saranno quindi, come anticipato dal Dipartimento, sia domanda che offerta.

Portale Reclutamento Pa: come registrarsi

Per la registrazione al Portale del Reclutamento sarà necessario essere in possesso di credenziali digitali, quindi:

SPID;

Carta Nazionale dei Servizi;

Carta d’Identità Elettronica.

Si potrà inserire il proprio Curriculum Vitae e si potranno monitorare tutti i bandi attivi, su una mappa interattiva nella quale saranno divisi per Regione. Il portale sarà inoltre una piattaforma unica per la gestione delle domande di partecipazione. Queste potranno essere inviate grazie ad apposite sezioni, prevista anche l’implementazione della piattaforma PagoPa per il pagamento delle tasse di concorso. Il portale seguirà tutte le fasi dei concorsi pubblici fino alla pubblicazione delle graduatorie finali.

Portale Reclutamento Pa: quali concorsi

Il Portale servirà per gestire non solo i concorsi pubblici ordinari ma anche:

i concorsi “fast track“ legati all’attuazione del PNRR;

legati all’attuazione del PNRR; tirocini formativi ;

; mobilità tra amministrazioni dell’Unione Europea, come il “Blue Book Traineeship“, il tirocinio della Commissione Europea.

Portale Reclutamento Pa: elenchi di professionisti

All’interno del Decreto Reclutamento si legge che verranno istituiti due diversi elenchi all’interno del Portale:

uno per professionisti ed esperti per il conferimento incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo;

per il conferimento incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo; uno per personale in possesso di un’alta specializzazione per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Per quanto riguarda i professionisti e gli esperti iscritti agli Albi, l’inserimento sul “Portale del reclutamento” sarà vincolato al possesso di determinati titoli di qualificazione professionale. Per poter conferire gli incarichi di collaborazione, le Amministrazioni dovranno chiamare almeno tre professionisti in ordine di graduatoria e scegliere a chi attribuire l’incarico sulla base di un colloquio.

Per le alte specializzazioni (come ad esempio i dottori di ricerca e le persone con esperienze documentate di almeno 2 anni in organizzazioni internazionali e dell’Unione europea), l’iscrizione nell’elenco presente nell’apposita sezione del portale avverrà a seguito di una procedura di selezione organizzata dal Dipartimento della funzione pubblica e basata sulla valutazione dei titoli e su un esame scritto.

Portale Reclutamento Pa: LinkedIn

Il Dl Reclutamento prevede, per il Portale, l’avvio di una serie di partnership con la rete delle professioni per la creazione di banche dati specifiche. Inoltre, verrà siglato un accordo con LinkedIn, la piattaforma social del gruppo Microsoft per lo sviluppo di reti di contatti professionali. Questo permetterà alle Pubbliche Amministrazioni di raggiungere professionisti qualificati in Italia e nel mondo.

Portale Reclutamento Pa: il logo

Per la creazione del logo della piattaforma, il Dipartimento della Funzione Pubblica bandirà un concorso riservato a studenti, grafici e professionisti di arti visive che non abbiano ancora compiuto 30 anni. Sarà possibile partecipare al concorso fino al 7 luglio 2021.

Il Ministro Brunetta ha affermato che la piattaforma opererà in due momenti: il primo riguarderà i concorsi pubblici per le assunzioni a tempo determinato legate al PNRR, poi si procederà con l’implementazione di tutti i concorsi pubblici ordinari, per il rafforzamento e il rinnovamento della Pubblica Amministrazione.

