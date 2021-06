Certificazione verde Covid-19: 10 domande e risposte utili

L’introduzione della certificazione verde Covid-19 ha suscitato diversi dubbi già dalla sua istituzione, non tanto per l’efficacia della misura ma per la mancanza di notizie chiare su come questa si sarebbe poi applicata, sulla questione dei dati personali e sulla disponibilità della versione digitale.

La certificazione è già disponibile in modalità cartacea, a breve dovrebbe essere implementata la versione digitale sull’app IO e su Immuni, mentre dal 1° luglio si parte con il green pass europeo (o Digital Green Certificate).

In questo articolo proveremo a rispondere alle domande più frequenti sulla Certificazione Verde Covid-19, su quando e come può essere usato e le differenze con il green pass europeo.

Cos’è la Certificazione verde Covid-19?

La certificazione verde è appunto una certificazione che serve a provare che un cittadino:

sia stato vaccinato contro il SARS-CoV-2;

contro il SARS-CoV-2; sia guarito da un’infezione da SARS-CoV-2;

da un’infezione da SARS-CoV-2; abbia effettuato un tampone molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti all’emissione del certificato.

In poche parole, sono considerate delle certificazioni verdi Covid-19 valide:

il certificato vaccinale , rilasciato dalla ASL di riferimento o dalla Regione, anche dopo la prima dose;

, rilasciato dalla ASL di riferimento o dalla Regione, anche dopo la prima dose; il certificato di fine isolamento rilasciato dalla ASL;

rilasciato dalla ASL; il referto del test antigenico negativo effettuato presso le farmacie autorizzate o i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta, così come il referto di tampone molecolare negativo.

Quanto dura la Certificazione Verde Covid-19?

La durata della certificazione varia a seconda del tipo di certificato. In sintesi, la validità è di:

9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. È valido a partire da 15 giorni dopo la prima dose nel caso di vaccini che ne richiedano due;

dal completamento del ciclo vaccinale. È valido a partire da 15 giorni dopo la prima dose nel caso di vaccini che ne richiedano due; 6 mesi dalla data di fine isolamento;

dalla data di fine isolamento; 48 ore dal prelievo del materiale biologico per il tampone (molecolare o antigenico rapido).

Chi rilascia la Certificazione Verde Covid-19?

La certificazione, in base alla natura della stessa può essere rilasciata da:

Strutture del Servizio Sanitario Regionale o ASL che hanno somministrato il vaccino;

Struttura ospedaliere, ASL competente, medici di medicina generale o pediatri di libera scelta nel caso di avvenuta guarigione;

Strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, farmacie o medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che effettuano test molecolari o antigenici rapidi.

Quando devo usare la Certificazione Verde Covid-19?

La certificazione verde può essere usata:

per gli spostamenti verso e da una Zona Arancione o Rossa , come stabilito dal decreto-legge ;

, come stabilito dal decreto-legge ; per partecipare ai ricevimenti dopo cerimonie civili o religiose a partire dal 15 giugno 2021 in Zona Gialla, da subito in Zona Bianca, come stabilito dal decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.

Non si esclude l’uso della certificazione verde per la partecipazione ad altri eventi, come concerti o serate in discoteca. Sull’ultimo caso si è al lavoro per trovare un protocollo comune a tutte le Regioni, soprattutto in arrivo dell’estate. In alcune Regioni la Certificazione verde è necessaria per poter effettuare visite ad anziani nelle Rsa.

Devo scaricare un’app per la Certificazione verde digitale Covid-19?

No, non sarà necessario scaricare un’app per la versione digitale del certificato verde. Sarà però importante tenere all’interno del proprio smartphone il QR Code della certificazione.

In alternativa la certificazione verde digitale Covid-19 dovrebbe essere disponibile dal 1° luglio nell’app IO e nell’app Immuni.

Posso viaggiare in altri Paesi con la Certificazione verde Covid-19?

No, la certificazione è valida solo per gli spostamenti sul territorio nazionale. In attesa del green pass europeo, se si vuole viaggiare verso altri Paesi occorrerà seguire le indicazioni valide in questi ultimi, molto spesso è previsto un periodo di quarantena e il referto negativo di un tampone. Si consiglia quindi di consultare le regole sui siti istituzionali degli altri Paesi prima del viaggio.

La Certificazione verde Covid-19 va rinnovata?

I periodi di validità delle certificazioni che sono stati descritti in precedenza sono provvisori, al momento non è chiaro cosa succeda ad esempio alla fine dei nove mesi del certificato vaccinale.

Soprattutto dopo l’entrata in vigore del regolamento del green pass europeo e in base alle evidenze scientifiche che si renderanno disponibili col tempo, la certificazione potrebbe essere sottoposta a periodiche revisioni a livello europeo. Tutto è comunque legato all’andamento della pandemia e alla prosecuzione dello stato di emergenza.

Posso smettere di indossare la mascherina se ho una Certificazione verde Covid-19?

No. Il possesso della Certificazione verde non implica la fine delle misure di contenimento come l’uso di mascherine o il distanziamento interpersonale, in quanto non è esclusa la possibilità di infezione nei soggetti vaccinati o in quelli che sono guariti, soprattutto con la circolazione delle varianti.

Per questo motivo occorre continuare a rispettare le norme previste per il contenimento dei contagi, come il distanziamento sociale, l’uso della mascherina e la frequente igienizzazione delle mani.

Che differenza c’è tra Certificazione verde Covid-19 e Green pass europeo?

Come anticipato in precedenza, la Certificazione verde Covid-19 è valida solo sul territorio italiano, non permette quindi la libera circolazione nei Paesi europei. Inoltre sarà valida solo fino all’arrivo del green pass europeo (Digital Green Certificate o DGC). A partire da quel momento il green pass europeo verrà emesso da un’unica piattaforma nazionale e non più regionale, e conterrà un QR Code che può essere riconosciuto in tutto il territorio dell’Unione Europea.

Il Green pass europeo (Digital Green Certificate) è gratuito?

Sì, il passaggio da certificazione verde all’emissione del Digital Green Certificate europeo sarà gratuito. L’eventuale costo a carico del cittadino potrà essere legato all’effettuazione del test per la ricerca del virus SARS-CoV-2.







© RIPRODUZIONE RISERVATA