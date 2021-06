Incentivi e premi ai dipendenti pubblici: il Dl reclutamento oggi in Cdm

Una bozza di 20 articoli quella sul tavolo del Consiglio dei ministri di questa mattina (4 giugno), per l’approvazione del Decreto reclutamento Pa messo a punto da Renato Brunetta:un provvedimento che punta sull’accelerazione delle assunzioni nella pubblica amministrazione, concorsi rapidi e digitali in 100 giorni e sullo snellimento delle norme e premi ai dipendenti pubblici eccellenti e meritevoli.

Si tratta, per usare le parole dello stesso ministro, di “Decine di migliaia di ingegneri, di informatici, di responsabili gestionali” necessari per attuare i progetti del Pnrr. Oltre alle professionalità da reclutare, il provvedimento conterrà novità anche per i concorsi semplificati e veloci, massima trasparenza attraverso un portale unico.

Le norme inserite nel testo vanno dai contratti di apprendistato per la formazione dei giovani diplomati alle modalità per l’assunzione a tempo di tecnici e figure specializzate che andranno sia nelle strutture della governance nel piano sia a supporto degli enti locali. Previste le assunzioni per l’ufficio del processo e fasce di premialità per i dipendenti pubblici e funzionari.

Il provvedimento reclutamento Pa sarebbe dovuto entrare nel decreto Recovery. Cosa che però non si è alla fien concretizzata. Ecco perchè i due provvedimenti risultano sdoppiati. E mentre il Decreto Recovery e semplificazioni è già stato approvato, quello sul reclutamento nella Pa sarà discusso e approvato oggi dal governo.

Decreto Reclutamento: premi ai dipendenti pubblici

Nodi cruciali sono appunto alcuni dei punti inseriti nel Patto per l’innovazione della pubblica amministrazione, tra cui proprio i premi al merito per dipendenti e funzionari pubblici, che si potranno ottenere grazie al superamento del tetto al salario accessorio, introdotto dal 2017.

All’articolo 3 della bozza di decreto è inserito il titolo “Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito”. Viene riconosciuto quanto segue:

I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali.

La contrattazione collettiva individua, a valere sulle facoltà assunzionali, una ulteriore area per l’inquadramento del personale di alta specializzazione. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle capacità culturali e professionali, della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito.

Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata:

sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio,

conseguita dal dipendente dell’assenza di provvedimenti disciplinari,

del possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area,

dal numero e della tipologia degli incarichi rivestiti.

Il portale reclutamento professionalità

In arrivo con il provvedimento anche il portale unico per le alte professionalità, pronto ad accogliere il curriculum dei professionisti grazie anche alla collaborazione con gli ordini professionali. Tutto sulla falsariga del portale Linkedin, che già collega le professionalità del mercato di lavoro privato. Una sorta di Linkedin per la Pubblica amministrazione.

Una piattaforma che darà la caccia ai professionisti, con i quali verranno avviati contratti di consulenza. Sono figure tecniche, necessarie all’attuazione dei programmi del Pnrr.

Si parla delle assunzioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, necessarie da subito:

350 persone per la rendicontazione finanziaria,

1.000 esperti da attribuire alla regioni per le semplificazioni,

oltre 16mila assunzioni per l’ufficio del processo.

Con i team per la digitalizzazione, le assunzioni presso i ministeri potrebbero arrivare a circa 500.







