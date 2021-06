L’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati informa attraverso la pubblicazione di un comunicato ufficiale nella propria pagina istituzionale di Facebook, di aver approvato l’apertura di un nuovo Concorso per l’assunzione di un totale di 65 segretari parlamentari nel 2021. Il bando, aperto ai candidati diplomati, consentirà di proseguire il piano dei nuovi concorsi in Parlamento che sono iniziati già dall’anno scorso, ovvero la selezione di coadiutori per il Senato e di assistenti alla Camera.

Vediamo ora le prime notizie ed anticipazioni sul nuovo Concorso 65 segretari parlamentari 2021, i requisiti, le materie e lo stipendio.

Concorso 65 segretari parlamentari 2021: bando in arrivo

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sulla propria pagina istituzionale, si diffinde la notizia della prossima apertura di un bando di concorso per 65 profili di segretario parlamentare: “L’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato il bando di concorso per l’assunzione di 65 Segretari parlamentari. È il quinto bando di concorso approvato in questa legislatura. Prosegue dunque il cronoprogramma che porterà la Camera dei deputati ad assumere nuovamente a distanza di circa quindici anni; nei prossimi mesi ci saranno i primi nuovi ingressi in servizio.”

Concorso 65 segretari parlamentari 2021: requisiti

Per poter partecipare al concorso da segretario parlamentare i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici (secondo l’ultimo bando dello stesso profilo professionale uscito diversi anni fa):

diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità);

Non è ancora certo se i requisiti rimarranno questi oppure se saranno modificati, occorrerà attendere la pubblicazione del bando di concorso per confermarli o smentirli e per conoscere eventuali ulteriori requisiti.

Concorso 65 segretari parlamentari 2021: cosa studiare

All’ultimo concorso per segretari parlamentari erano previsti una prova selettiva, tre prove scritte, una prova dattilografica e una prova orale. Nel caso in cui queste vengano confermate, le rispettive materie saranno:

Prova selettiva: ordinamento costituzionale italiano e principali caratteri dell’ordinamento dell’Unione europea, Regole di procedura parlamentare previste dal Regolamento della Camera dei deputati, Storia italiana, anche nelle sue implicazioni internazionali, dal 1789 ad oggi, Documentazione e archivistica, Informatica, Lingua italiana, Lingua inglese, Geografia mondiale, Elementi di statistica e connesse nozioni di matematica;

Prova orale vertente su Ordinamento costituzionale italiano e principali caratteri dell’ordinamento dell’Unione europea, Regole di procedura parlamentare previste dal Regolamento della Camera dei deputati, Storia d’Italia dal 1848 ad oggi, Documentazione e archivistica, Lingua straniera scelta dal candidato per lo svolgimento della prova scritta.

