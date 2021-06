Lotteria degli scontrini, aumentano i premi settimanali: le novità

Aumentano i premi in palio per la Lotteria degli scontrini. Lo si apprende dalla determinazione interdirettoriale di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e Monopoli che indica la disponibilità, a causa dei vari ritardi nell’avvio dell’iniziativa, di ulteriori 12 milioni di euro che andranno ad aumentare i premi settimanali, la cui partenza è prevista per il 10 giugno.

Previsti inoltre dei premi speciali, in occasione del Ferragosto e di Capodanno: saranno 5 Maxi premi di 150.000 euro ciascuno per gli acquirenti e 5 maxi premi da 30.000 euro ciascuno per gli esercenti.

I premi si aggiungono a quelli già previsti per le estrazioni settimanali, restano identiche le modalità di riscossione delle vincite, che devono essere reclamate entro 90 giorni. Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono le novità sui premi.

Lotteria degli scontrini 2021: tutti i premi messi in palio e come riscuoterli

Lotteria degli scontrini: come partecipare

Per poter partecipare alle estrazioni occorre innanzitutto essere in possesso di un codice lotteria, che andrà mostrato agli esercenti che aderiscono all’iniziativa per rendere lo scontrino valido. Il codice lotteria può essere richiesto tramite il portale della Lotteria degli scontrini, inserendo il proprio codice fiscale. Il codice potrà essere in seguito stampato o mostrato all’esercente tramite il proprio smartphone.

Per ogni scontrino valido vengono assegnati tanti biglietti virtuali quanti sono gli euro spesi per l’acquisto, che deve avvenire esclusivamente tramite pagamento elettronico. Il numero massimo di biglietti virtuali emessi è di 1.000 per ogni scontrino, anche se l’importo pagato supera i 1.000 euro. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale.

Lotteria degli scontrini: i nuovi premi

I fondi previsti per la Lotteria degli scontrini e modificati dalla Legge di bilancio 2021 prevedono uno stanziamento annuo di 45 milioni di euro. Si legge nella determinazione interdirigenziale che in seguito ai vari ritardi nella partenza della lotteria i premi per il 2021 si attestano su un totale di 33.150.000 euro. Per questo motivo, i quasi 12 milioni di euro non utilizzati andranno ad ampliare il numero delle estrazioni settimanali, la cui partenza è prevista per il 10 giugno.

Sono previsti in particolare ulteriori 25 premi settimanali da 10.000 euro per gli acquirenti e ulteriori 25 premi settimanali da 2.000 euro per gli esercenti. Di seguito il totale delle estrazioni della Lotteria degli scontrini tra premi settimanali, mensili e annuali:

Estrazione annuale:

Un premio da 5 milioni di euro per gli acquirenti;

Un premio da 1 milione di euro per gli esercenti.

Estrazioni mensili:

10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti;

10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.

Estrazioni settimanali:

15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti;

25 premi da 10.000 euro per gli acquirenti;

15 premi da 5.000 euro per gli esercenti;

25 premi da 2.000 euro per gli esercenti.

Le estrazioni settimanali si svolgeranno ogni giovedì a partire dal 10 giugno 2021, e per ogni estrazione settimanale saranno validi tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

Lotteria degli scontrini: premi speciali

Per le estrazioni di:

giovedì 12 agosto 2021 e

giovedì 30 dicembre 2021,

sono previsti inoltre dei premi speciali, ovvero:

5 Maxi premi di 150.000 euro ciascuno per gli acquirenti;

ciascuno per gli acquirenti; 5 Maxi premi da 30.000 euro ciascuno per gli esercenti.

Lotteria degli scontrini: come riscuotere

Sia per i premi aggiuntivi che per i premi ordinari già in palio con la Lotteria degli scontrini sono valide le stesse modalità di riscossione. La comunicazione, in caso di vincita, verrà inviata tramite PEC, all’indirizzo che può essere inserito all’interno della propria Area Riservata. Se non si dispone di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata allora la comunicazione verrà inviata tramite raccomandata A/R. Per riscuotere il premio bisognerà recarsi obbligatoriamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale, entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione. L’importo del premio verrà poi accreditato tramite bonifico bancario o postale in base a quanto indicato dal vincitore. Tutti i premi non reclamati o non attribuiti, sono versati all’Erario.

È possibile visualizzare i codici vincenti all’interno del Portale della Lotteria degli scontrini, mentre all’interno della propria Area Riservata sarà possibile visualizzare i propri codici lotteria e scoprire se sono vincenti. Si può accedere all’Area Riservata del sito tramite SPID, CIE o CNS.







© RIPRODUZIONE RISERVATA