Concorso Comune Milano, 31 istruttori direttivi: requisiti, domanda, prove

Proseguono le assunzioni presso il Comune di Milano con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale numero 43 del 1° giugno 2021 di tre bandi di concorso per istruttori direttivi che puntano a coprire 31 posti a tempo indeterminato. In particolare i bandi riguarderanno:

22 posti di istruttore direttivo dei servizi amministrativi ;

di istruttore direttivo dei ; 5 posti di istruttore direttivo servizi tecnici ambito Progettazione, Manutenzione e Gestione beni di proprietà comunale;

di istruttore direttivo ambito Progettazione, Manutenzione e Gestione beni di proprietà comunale; 4 posti di istruttore direttivo servizi tecnici ambito Urbanista.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti per la partecipazione al concorso, come fare domanda e quali sono le prove d’esame.

Concorso Comune Milano, 31 istruttori direttivi: requisiti

Per partecipare al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali, comuni a tutti e tre i bandi:

cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea o di paesi terzi, secondo i contenuti dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo d’ufficio;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per i reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati licenziati per mancato superamento del periodo di prova per il medesimo profilo messo a selezione da una pubblica amministrazione;

non essere stati destituiti o licenziati dal Comune di Milano, salvo il caso in cui il licenziamento sia intervenuto a seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità collettiva, secondo la normativa vigente;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

non avere limitazioni fisiche allo svolgimento delle attività e delle mansioni previste dal ruolo;

per i candidati di sesso maschile: avere una regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva; i cittadini non italiani devono aver una posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del Paese di appartenenza;

essere in possesso delle credenziali SPID ;

; essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale;

personale; essere in possesso di adeguata strumentazione informatica per lo svolgimento delle prove da remoto (l’elenco della strumentazione necessaria è presente all’interno del bando);

(l’elenco della strumentazione necessaria è presente all’interno del bando); essere in possesso di indirizzo di posta elettronica ordinario per il collegamento digitale alle prove.

Per quanto riguarda i requisiti specifici per la partecipazione ai tre concorsi, che riguardano il titolo di studio e l’eventuale iscrizione all’albo professionale del profilo richiesto, si rimanda ai rispettivi bandi.

Concorso Comune Milano, 31 istruttori direttivi: domanda

La domanda di partecipazione ai concorsi va inviata esclusivamente per via telematica attraverso il modulo online raggiungibile collegandosi al sito istituzionale del Comune di Milano e seguendo il percorso “Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso > Selezioni aperte > Concorsi” e selezionando il bando per il quale si intende concorrere. Sarà necessario accedere con le credenziali SPID.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è:

18 giugno 2021 , ore 12 per il bando per istruttori direttivi servizi amministrativi;

, ore 12 per il bando per istruttori direttivi servizi amministrativi; 15 giugno 2021, ore 12 per i bandi per istruttori direttivi servizi tecnici.

Per la partecipazione è inoltre necessario il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le modalità indicate nei rispettivi bandi.

Concorso Comune Milano, 31 istruttori direttivi: prove

I bandi prevedono la possibilità, nel caso di un numero elevato di domande ricevute, dello svolgimento di una prova preselettiva.

Le prove d’esame saranno invece due:

una prova scritta ;

; una prova orale.

La prova preselettiva e la prova scritta si svolgeranno da remoto. La prova orale potrà essere svolta, su indicazione della Commissione, sempre da remoto o in presenza, in base alla situazione epidemiologica al momento dello svolgimento delle prove. Le modalità operative di svolgimento delle prove saranno comunicate in seguito ai candidati.

