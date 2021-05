Decreto Recovery, semplificazioni e governance: cosa prevede

Approda in Consiglio dei Ministri il cosiddetto “Decreto Recovery“, il Decreto-legge che unisce le due misure per l’attuazione e il controllo dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il “Dl governance” e il “Dl semplificazioni“.

Sul piano diverse proposte, dagli appalti alla nomina dei commissari, passando appunto anche per la questione della governance del Piano, su chi vigilerà sui progetti del Recovery Plan italiano.

Tutte questioni che hanno generato diverse tensioni, sia tra i partiti della maggioranza sia in seguito al confronto con le parti sociali. Il confronto con i sindacati è aspro e riguarda tra le altre cose il nodo dei subappalti, che potrebbe superare la percentuale del 40% includendo misure di tutela per i lavoratori, come la garanzia di applicazione delle stesse condizioni economiche e normative delle ditte appaltatrici.

Vediamo i punti salienti del Decreto Recovery, tra governance e semplificazioni, ricordando che l’approvazione di misure per la gestione delle risorse e dei progetti del PNRR in tempi brevi è fondamentale per l’arrivo della prima quota del finanziamento UE, pari a 27 miliardi.

Decreto Recovery: governance del PNRR

Il primo punto che riguarda la governance è l’istituzione della Cabina di regia che eserciterà “poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del PNRR“. Questa sarà presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà composta da sottosegretari e ministri competenti per tematica.

Altro importante tassello per la gestione del PNRR è rappresentato dall’istituzione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. Questo sarà formato da rappresentanti:

delle parti sociali;

del Governo;

delle Regioni;

degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi;

delle categorie produttive e sociali;

del sistema dell’università e della ricerca scientifica;

della società civile.

Nessun compenso, gettone di presenza o rimborso è previsto per i componenti del Tavolo permanente, che avrà una funzione consultiva.

Il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR spetteranno al Ministero dell’Economia e delle Finanze, presso il quale sarà istituito il “Servizio centrale per il PNRR“, un ufficio centrale dirigenziale che comunicherà con gli organi europei.

Per l’attuazione delle disposizioni del decreto sono previste nuove assunzioni, attraverso un concorso pubblico per titoli ed esame orale per 350 unità di personale. Le assunzioni saranno a tempo determinato, per un periodo che potrà essere superiore a 36 mesi ma che si concluderà comunque nei limiti della durata di completamento del PNRR.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetterà anche la decisione di nominare soggetti a cui affidare poteri sostitutivi nel caso in cui gli enti incaricati della gestione del progetto mettessero in pericolo l’attuazione dello stesso o si incorresse in ritardi determinanti. In caso di dissenso da parte degli organi statali che per legge possono precludere la realizzazione di uno dei progetti previsti dal PNRR, entra in gioco la Segreteria tecnica, una struttura di supporto alla Cabina di regia e al Tavolo permanente, istituita da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La Segreteria tecnica suggerirà al premier di sottoporre la questione agli organi competenti, Consiglio dei Ministri o Conferenza delle Regioni, che possono deliberare in merito. Nel caso in cui la questione non si riesca a dirimere sarà il Presidente del Consiglio a proporre iniziative per l’esercizio dei poteri sostitutivi.

Decreto Recovery: semplificazioni

La seconda parte del testo che verrà discusso in Consiglio dei Ministri riguarda le semplificazioni. Il decreto è frutto di un ampio lavoro di dialogo, non sempre pacifico, tra i partiti che compongono la maggioranza, con Lega e PD in disaccordo sulle norme degli appalti, e con le parti sociali.

Lo scontro con i sindacati è avvenuto anche sul tema dei licenziamenti. È stata chiesta infatti al premier Draghi una proroga della misura, saltata nel Sostegni bis, da inserire nel nuovo decreto, ma la richiesta non è stata accolta.

Il testo è stato quindi modificato più volte, una delle misure previste è quella sulla proroga degli affidamenti senza gara, che dovrebbe arrivare al 30 giugno 2023. In bilico anche l’estensione del superbonus anche per gli alberghi.

Tra le misure anche quella che riguarda la quota di subappalti. L’idea di Draghi sarebbe quella di aumentare la quota, attualmente al 40%, dei lavori che si possono affidare a ditte esterne. È stata invece stralciata la norma sull’allargamento del “massimo ribasso”.

Si attende il prossimo Consiglio dei Ministri per conoscere nel dettaglio quali saranno le misure definitive all’interno del Decreto Recovery.







