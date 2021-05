Concorso Asl Roma, 52 assistenti sociali: chi partecipa e prove

La Gazzetta Ufficiale numero 42 del 28 maggio 2021 ha annunciato l’apertura di un nuovo concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di cinquantadue posti di collaboratore professionale sanitario, assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, nell’Asl Roma 2 di Roma.

Vediamo ora nei prossimi paragrafi i requisiti indispensabili per poter partecipare alla procedura concorsuale, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame cui i candidati saranno sottoposti. L’assistente sociale. La prova pratica per assistente sociale.

Concorso Asl Roma: requisiti

Per poter partecipare ai concorsi per assistente sociale è necessario che gli aspiranti candidati al Concorso Asl Roma siano in possesso dei seguenti requisiti entro la data di scadenza del bando ufficiale:

cittadinanza italiana;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche riferite al profilo di assistente sociale;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato arrivo e passivo;

non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione presso le pubbliche amministrazioni;

assolvimento degli obblighi di leva per i nati fino al 1985;

iscrizione al relativo Albo Professionale.

Per quanto riguarda i requisiti specifici, è richiesto che i candidati siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea in Scienze del Servizio Sociale classe 6 ai sensi del DM 509/99 o laurea in Servizio Sociale classe L-39 ai sensi del DM 270/04,

Laurea Magistrale/Specialistica in Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali classe 57/S ai sensi del DM 509/99 o Servizio Sociale e Politiche Sociali classe LM-87 ai sensi del DM 270/04,

Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2 L. 341/1990,

Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. 15/01/1987 n. 14 così come modificato dal D.P.R. 05/07/1989 n. 280 con valore abilitante alla professione di Assistente Sociale,

Altro titolo abilitante alla specifica professione previsto dalla legislazione vigente.

Concorso Asl Roma: invio domande

La domanda di partecipazione al Concorso Asl Roma dovrà essere inviata in via esclusivamente telematica attraverso questo portale online entro e non oltre il 27 giugno 2021. All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

documento di identità valido;

documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

la ricevuta di pagamento del contributo di 10 euro delle spese concorsuali;

la domanda prodotta tramite il portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo l’ultima con la firma).

Concorso Asl Roma: prove d’esame

Le prove d’esame cui i candidati al Concorso Asl Roma dovranno sottoporsi per ottenere il posto di assistente sociale saranno articolate nel modo seguente:

prova scritta : risoluzione di quesiti (a risposta sintetica o multipla) aventi ad oggetto le seguenti materie inerenti al profilo messo a concorso;

: risoluzione di quesiti (a risposta sintetica o multipla) aventi ad oggetto le seguenti materie inerenti al profilo messo a concorso; prova pratica : esecuzione di tecniche specifiche ovvero predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

: esecuzione di tecniche specifiche ovvero predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; prova orale: colloquio nelle materie della prova scritta; accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese o francese.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30, mentre le prove orale e pratica si considerano superate con un punteggio di 14/20.

Per ulteriori informazioni si rimanda al bando attraverso il link riportato qui sotto, alla pagina 531 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio:

Concorso Asl Roma: valutazione titoli e punteggi

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

30 punti per i titoli

70 punti per le prove di esame

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta

20 punti per la prova pratica

20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

titoli di carriera 10 punti

titoli accademici e di studio 5 punti

pubblicazioni e titoli scientifici 5 punti

curriculum formativo e professionale 10 punti.

Concorsi Asl Roma: come prepararsi

Per la preparazione allo svolgimento delle prove del concorso per assistenti sociali si consigliano i seguenti testi. Il primo ha l’obiettivo di far comprendere lo stretto legame con i cambiamenti sociali, politici, istituzionali ed economici avvenuti nel mondo occidentale, e quindi non è un manuale di storia del servizio sociale; però contiene molti riferimenti storici della professione.

Il secondo volume prepara i candidati ad affrontare al meglio la prova pratica del concorso, attraverso inquadramenti teorici su metodi e tecniche della professione e, immediatamente dopo, le indicazioni operative relative a casi pratici.

