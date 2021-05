Concorso Regione Sicilia, 1024 assunzioni per Centri Impiego: bandi in arrivo

Bandi in arrivo per il Concorso Regione Sicilia. È un articolo sul Giornale di Sicilia a confermare la notizia della prossima ripresa dei concorsi per le assunzioni nei Centri per l’impiego. Diminuiscono i posti: dai 1135 in origine si passa a 1024 assunzioni.

Ci saranno due bandi, uno di categoria D e uno di categoria C. In sostanza, potranno partecipare sia laureati che diplomati.

Concorso Regione Sicilia per 1024 posti: le notizie

La notizia dei concorsi per i centri per l’impiego non è nuova, si è parlato del concorso in questione già nel 2020 ma la situazione è rimasta bloccata, complice anche la pandemia. È stato l’assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Antonio Scavone, ad annunciare la ripartenza dei concorsi.

Cosa sappiamo al momento:

i bandi saranno 2, uno per diplomati e uno per laureati ;

e uno per ; I vincitori del concorso verranno inseriti nei Centri per l’impiego della Sicilia;

ci sarà una preselezione e due prove d’esame.

Concorso Regione Sicilia per 1024 posti: chi partecipa e quando fare domanda

Al Concorso Centri Impiego Sicilia possono partecipare sia diplomati che laureati. La ripartizione dei posti non è nota. In base ai finanziamenti stanziati nel 2019 erano previste 648 assunzioni per la categoria D e 487 per la categoria C, per un totale di 1135 posti.

I bandi invece prevedono un numero differente di posti, si passa infatti a 1024.

La candidatura potrà essere inviata a seguito della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale 4° serie concorsi ed esami. La pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia fornirà, prima di allora, indicazioni anche su modalità di invio della domanda e limiti temporali per l’invio, oltre che sui requisiti di accesso e sulle prove.

Concorso Regione Sicilia per 1024 posti: prove

Secondo quanto anticipato, i candidati dovranno affrontare le seguenti prove:

preselezione ;

; prova scritta ;

; prova orale.

Si attenderanno documenti ufficiali per conoscere con certezza le modalità di svolgimento delle prove, anche alla luce delle recenti novità portate dall’articolo 10 del Dl 44/2021. Dalle anticipazioni, la preselezione dovrebbe svolgersi nel mese di settembre, mentre in autunno toccherà alle prove d’esame.







© RIPRODUZIONE RISERVATA