Concorso Regione Campania 2021: nuovo bando in arrivo

Trapelano novità importanti circa le nuove assunzioni in arrivo grazie alla prossima istituzione del Concorso Regione Campania 2021, per garantire nuovi posti di lavoro negli enti locali, annunciate dal consigliere regionale Vincenzo Santangelo che ha affermato: “C’è massima attenzione da parte della Regione Campania sul delicato tema del lavoro. Al termine della seduta di giunta di oggi, su indicazione degli assessori Casucci e Marchiello, è stata pubblicata una delibera di indirizzo per la celebrazione di nuovi concorsi per il potenziamento dei centri per l’impiego.”

Vediamo ora nel dettaglio tutte le novità circa il Concorso Regione Campania 2021, i possibili requisiti richiesti e le prove d’esame.

Concorso Regione Campania 2021: le novità

Ad annunciare l’arrivo di un nuovo bando per assumere altro personale, di categoria C e D, negli enti locali della Regione Campania è Vincenzo Santangelo, il consigliere regionale. L’idea sarebbe dunque quella di indire un altro concorso “per completare gli organici e mettere completamente a regime i centri per l’impiego – ha sottolineato Santangelo – le figure da mettere a concorso sono quelle di categoria C e categoria D.”

Dal momento che, come riportato dai consiglieri regionali del Pd Massimiliano Manfredi e Bruna Fiola: “pensiamo che si possa introdurre un percorso parallelo che riguardi anche il nuovo bando della Regione, che uscirà a breve, affinché si possano coprire i posti vacanti lasciati dalla prima fase e che si stanno creando con le nuove disponibilità di adesione al progetto da parte degli enti locali“. Dunque, considerati:

il precedente Concorso Regione Campania non ha provveduto nell’effettivo a colmare tutte le lacune di organico presenti nei vari enti;

non ha provveduto nell’effettivo a colmare tutte le lacune di organico presenti nei vari enti; nuovi enti locali hanno deciso di aderire al progetto dei contratti di formazione e lavoro,

Si è deciso per la formulazione di un nuovo bando per il Concorso Regione Campania 2021, che uscirà a breve.

Concorso Regione Campania 2021: i possibili requisiti

Per ottenere ulteriori informazioni sui requisiti richiesti per poter partecipare al concorso bisogna ovviamente attendere la pubblicazione del bando. Tuttavia, è molto probabile che siano richiesti gli stessi requisiti del concorso Campania precedente.

Inoltre, come indicato qui sopra, potrebbero esserci posti sia per diplomati che per laureati.

Concorso Regione Campania 2021: le prove d’esame

Anche in questo caso occorre attendere la pubblicazione del bando ufficiale di concorso per conoscere con sicurezza le modalità di espletamento delle prove d’esame.

Nel frattempo, però, il consigliere regionale Santangelo si è espresso a riguardo, lanciando le prime anticipazioni sulle prove: “Nell’atto di indirizzo la Regione dà indicazione di espletare una sola prova scritta e non più anche una orale e di prevedere la digitalizzazione delle prove di esame con l’espletamento anche non contestuale delle stesse, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti”.

In conclusione la Regione ha richiesto:

una sola prova scritta,

digitalizzazione delle prove,

eliminazione della prova orale.







