Decreto Sostegni bis: tutte le novità sui Concorsi Scuola

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo definitivo del nuovo decreto Sostegni bis, è stato formulato un importante pacchetto di novità per quanto riguarda il comparto scuola, tra cui: la semplificazione delle procedure dei concorsi ordinari della scuola secondaria di primo e secondo grado, per permettere che questi siano banditi con frequenza annuale, che riguarda già da quest’anno i docenti che verranno assunti sulle cattedre STEM, ed il blocco alla partecipazione per l’anno successivo rivolto ai candidati che non superino il rispettivo concorso.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono le novità introdotte dal provvedimento definitivo del decreto Sostegni bis per il futuro del mondo scolastico.

Decreto Sostegni bis: concorsi discipline STEM

I concorsi per le discipline STEM saranno i primi a veder applicata una procedura straordinaria per rendere più veloci sia l’espletamento dei concorsi stessi sia le conseguenti assunzioni. Il testo del decreto elenca le seguenti classi di concorso interessate, con un totale di posti disponibili di 6.129:

Classe di Concorso/Tipologia di posto Numero di posti A020 – Fisica 282 A026 – Matematica 1005 A027 – Matematica e fisica 815 A028 – Matematica e scienze 3124 A041 – Scienze e tecnologie informatiche 903

Come suggerisce il comma 14: “In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell’elevato numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15.”

Le modalità suggerite nel comma successivo sopra citato, che saranno quindi applicate ai concorsi delle discipline STEM, sono:

un’unica prova scritta: con più quesiti a risposta multipla, volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese;

con più quesiti a risposta multipla, volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese; la prova scritta sarà in digitale, ovvero computer-based, e si svolgerà nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali;

ovvero computer-based, e si svolgerà nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali; la prova scritta consisterà in una serie di 50 domande a risposta multipla da svolgersi in 100 minuti. Le domande sono così divise: 40 domande sul programma d’esame, diverso per ogni classe di concorso; 5 domande sull’informatica; 5 domande sulla lingua inglese.

consisterà in una serie di 50 domande a risposta multipla da svolgersi in 100 minuti. Le domande sono così divise: a seguire una prova orale.

Per la preparazione consigliamo:

Decreto Sostegni bis: in arrivo la modalità semplificata

Il nuovo Decreto Sostegni bis, nella sezione dedicata al futuro del mondo scolastico, introduce l’articolo 59, destinato a cambiare e ridefinire le regole dei concorsi sia quelli attualmente in essere sia quelli che saranno emanati nei prossimi anni, al fine di velocizzare le procedure e le conseguenti assunzioni.

In particolare il comma 10 sottolinea che “al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale scolastico per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale”, “garantendone comunque il carattere comparativo”, saranno applicate le seguenti modalità semplificate per un veloce espletamento delle procedure concorsuali:

in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese;

l’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, se necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;

la prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il

punteggio minimo di 70 punti;

punteggio minimo di 70 punti; prova orale;

valutazione dei titoli;

formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni precedenti, nel limite dei posti messi a concorso.

Il Sostegni bis sottolinea che la modalità semplificata dovrà essere applicata anche per il concorso scuola ordinario già bandito, di conseguenza pertanto questa procedura riguarderà, oltre alle discipline STEM, anche le altre classi di concorso del bando 2020. Come si evince dalla bozza: “Con decreto del Ministero dell’istruzione sono apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto sopra previsto, senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione.”

Decreto Sostegni bis: assunzione precari

Il nuovo decreto affronta anche la questione delle assunzioni dei precari in vista dell’anno scolastico 2021/2022. Nel testo si legge infatti che: “In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti

e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono assegnati con contratto a tempo determinato” ai docenti che:

sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021 ;

; hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 5.

Il sopra citato contratto a tempo determinato è “ proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.”

Inoltre, nel corso della durata di tale contratto i docenti dovranno sostenere anche un percorso annuale di formazione iniziale seguito da una prova disciplinare.

In caso di valutazione positiva del percorso di formazione, l’insegnate viene assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella stessa istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

Per ulteriori informazioni scarica il decreto Sostegni bis.

Decreto Sostegni bis: ripetere la domanda di partecipazione

Il testo del nuovo decreto sottolinea anche l’impossibilità, per tutti i candidati che non superino le prove di un concorso, di poter ripetere la domanda di partecipazione per la successiva procedura concorsuale appartenente alla stessa classe.

Come recita il comma 13 del decreto: ““I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove.”







