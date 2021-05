Pass verde per spostamenti, dal 1° luglio sull’app IO: come funziona

Dal 26 aprile è iniziato il lento ritorno alla normalità con le prime riaperture, e l’annuncio dell’arrivo di un Pass verde per spostamenti tra Regioni di colore diverso e in tutto il territorio nazionale, anche per fini turistici. La certificazione vaccinale arriva dalla seconda metà di maggio.

Il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa di chiusura del G20 sul turismo ha annunciato che, in attesa del pass europeo a giugno, dalla seconda metà di maggio sarà operativa la certificazione verde nazionale, per spostarsi tra Regioni, in tutto il Paese e per i turisti che vogliono visitare l’Italia.

“A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell’attesa il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio”, ha annunciato Draghi.

Ad annunciare l’allentamento delle restrizioni, con il decreto riaperture era stato lo stesso premier Mario Draghi il 16 aprile in conferenza stampa: in seguito c’è stata poi l’approvazione del Decreto Riaperture, con le nuove misure in vigore dal 26 aprile.

In seguito, a fronte di un miglioramento nella situazione dei contagi su tutto il territorio nazionale, il Governo ha disposto ulteriori riaperture con il Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 (Riaperture bis), in vigore dal 19 maggio. Questo prevede novità anche per la “Certificazione verde”, che può essere rilasciata anche subito dopo la prima dose di vaccino.

In un’intervista a Italian Tech, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao ha affermato che a partire dal 1° luglio il pass verde in formato digitale sarà disponibile sull’app IO, in concomitanza con l’entrata in vigore del Green Pass europeo.

Vediamo nei prossimi paragrafi cos’è il Pass verde, o Certificazione verde, e come funziona, alla luce anche delle nuove modifiche.

Spostamenti tra Regioni e Pass verde

Dal 26 aprile è quindi tornata la zona gialla nel Paese. Un giallo che consente di oltrepassare i confini regionali e consente lo spostamento tra Regioni anche di colore diverso, senza limiti tra regioni di colore giallo e bianco. Invece, per andare dalle zone gialle e bianche in quelle arancioni o rosse sarà obbligatorio esibire la Certificazione verde, descritta nell’articolo 10 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il cosiddetto Decreto “Riaperture”.

La Certificazione verde è l’inizio del proclamato passaporto sanitario o vaccinale europeo (che invece arriverà dalla seconda metà di giugno), che attesterà una di queste 3 condizioni:

avvenuta vaccinazione ,

, esecuzione di un test covid negativo,

avvenuta guarigione dal Covid.

Le certificazioni verdi rilasciate dagli Stati membri dell’Unione sono riconosciute valide in Italia. Quelle di uno Stato terzo se la vaccinazione è riconosciuta come equivalente a quella valida sul territorio nazionale.” È quanto prevede il decreto sulle riaperture approvato in Cdm nel passaggio in cui si disciplina il “green Pass” per la circolazione tra Regioni italiane anche di diverso colore.

Pass verde per spostamenti: come funziona

Come detto è un anticipo del passaporto sanitario che farà capolino in estate in Europa, e che in Italia quindi verrà introdotto prima: dalla seconda metà di maggio. Si legge tra le Faq del Ministero della Salute sul certificato verde che:

il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL alla fine del ciclo vaccinale, che indica anche il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’individuo, è considerato un certificato verde Covid-19;

il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL dopo la prima dose, che indica la data della seconda dose (se prevista), è considerato un certificato verde Covid-19;

il certificato di fine isolamento rilasciato dalla ASL è considerato un certificato verde Covid-19;

il referto del test antigenico negativo effettuato presso le farmacie autorizzate o i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta è considerato un certificato verde Covid-19.

Il pass avrà una durata variabile e attesterà quindi una di queste 3 condizioni:

avvenuta vaccinazione,

esecuzione di un test covid negativo nelle 48 ore precedenti

avvenuta guarigione dal Covid (da meno di 6 mesi)

La Certificazione verde potrà essere rilasciata in formato cartaceo o digitale, da:

Strutture sanitarie che hanno effettuato la vaccinazione;

Medici di Medicina Generale e Pediatri;

Strutture dove i pazienti affetti da Covid sono stati ricoverati;

La Certificazione verde avrà una durata di 48 ore se rilasciata a seguito di test negativo da:

strutture sanitarie pubbliche;

strutture sanitarie private autorizzate e accreditate;

farmacie.

La durata è portata invece a 6 mesi in caso di attestazione di avvenuta guarigione da Covid-19.

Infine, in seguito alle nuove modifiche apportate dal Decreto del 18 maggio 2021, la Certificazione verde avrà una durata di 9 mesi dalla data del completamento del ciclo

vaccinale, rispetto ai 6 originariamente previsti. Il pass verrà rilasciato anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e sarà valido a partire dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. In sintesi, il pass sarà valido da 15 giorni dopo la prima dose fino a 9 mesi dopo la somministrazione della seconda.

Il passaporto servirà per diverse tipologie di spostamento:

muoversi tra Regioni di colore diverso,

partecipare a eventi nazionali, culturali e sportivi.

Pass verde per spostamenti: card digitale

Dunque, per oltrepassare i confini di regioni che si trovano in fascia di rischio arancione o rossa sarà indispensabile aver fatto il vaccino, essere guariti dal Covid-19, oppure presentare un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti al viaggio.

Secondo le parole del Ministro Colao, il pass verde dovrebbe sbarcare da luglio sull’app IO, l’applicazione mobile per l’amministrazione digitale che viene usata anche per il cashback e il Bonus Vacanza. In aggiunta, potrebbe essere disponibile anche su Immuni. In ogni caso non sarà obbligatorio scaricare le app, basterà tenere all’interno del proprio smartphone il QRcode del certificato.

Si è quindi al lavoro sia per il sistema digitale a livello nazionale che per l’integrazione con il sistema europeo del Green Pass UE.

Calendario riaperture aprile, maggio, giugno e luglio

In questo momento, con tutta l’Italia in Zona Gialla e che vira verso il bianco, verrebbe meno la funzione primaria del pass verde, ovvero consentire gli spostamenti verso regioni in Zona Arancione o Rossa. Tuttavia il certificato verde si renderà utile sia per la visita degli anziani nelle Rsa che per partecipare ai ricevimenti di matrimonio a partire dal 15 giugno. Si è inoltre al lavoro per poter permettere ai possessori del pass verde altre aperture, come per esempio gli ingressi in discoteca o la partecipazione ai concerti all’aperto in deroga al limite massimo di spettatori consentito attualmente.

Ecco la roadmap e il cronoprogramma delle riaperture, ricordando che a partire dal 19 maggio il coprifuoco è spostato alle 23. Verrà ancora spostato alle 24 il 7 giugno, per sparire definitivamente il 21 giugno.

Dal 26 aprile si torna quasi tutti a scuola in presenza e in classe: continueranno a rotazione presenza/distanza tra il 50 e il 75% solo gli studenti delle superiori nelle zone rosse,

si torna in presenza e in classe: continueranno a rotazione presenza/distanza tra il 50 e il 75% solo gli studenti delle superiori nelle zone rosse, dal 26 aprile nelle zone gialle i ristoranti, bar, pub, gelaterie possono aprile la sera, solo se hanno tavoli all’aperto,

nelle i possono aprile la sera, solo se hanno tavoli all’aperto, dal 26 aprile consentiti sport di contatto , calcetto compreso, all’aperto,

consentiti , calcetto compreso, all’aperto, dal 26 aprile riaprono cinema e teatri nelle zone gialle, solo con il 50% dei posti fino a un massimo di 500 persone;

riaprono nelle zone gialle, solo con il 50% dei posti fino a un massimo di 500 persone; sempre dal 26 aprile , riaprono i musei , solo nelle zone gialle;

, riaprono i , solo nelle zone gialle; dal 3 maggio aumentano le lezioni in presenza all ‘Università (decideranno gli Atenei come);

aumentano le lezioni in presenza all (decideranno gli Atenei come); dal 15 maggio riparte dal stagione balneare: stabilimenti aperti ma solo con i lettini a 1 metro di distanza,

riparte dal stabilimenti aperti ma solo con i lettini a 1 metro di distanza, dal 15 maggio riaprono anche le piscine all’aperto: due metri fuori dall’acqua tra una persona e l’altra e uno spazio tra i 7 e i 10 metri quadrati per ogni bagnante in vasca,

riaprono anche le due metri fuori dall’acqua tra una persona e l’altra e uno spazio tra i 7 e i 10 metri quadrati per ogni bagnante in vasca, dal 22 maggio riaprono gli impianti di risalita in montagna;

riaprono gli impianti di risalita in montagna; dal 24 maggio riaprono le palestre : due metri di distanza da ogni altro atleta e negli spazi comuni andrà indossata la mascherina, si potranno usare docce e spogliatoi ma sempre a 2 metri di distanza;

riaprono le : due metri di distanza da ogni altro atleta e negli spazi comuni andrà indossata la mascherina, si potranno usare docce e spogliatoi ma sempre a 2 metri di distanza; dal 1° giugno si potrà assistere alle manifestazioni sportive negli impianti all’aperto, dal 1° luglio anche in quelli al chiuso;

si potrà assistere alle manifestazioni sportive negli impianti all’aperto, dal 1° luglio anche in quelli al chiuso; sempre dal 1° giugno i clienti di ristoranti, bar, pub e gelaterie possono consumare anche all’interno dei locali, anche dopo le 18.00;

i clienti di ristoranti, bar, pub e gelaterie possono consumare anche all’interno dei locali, anche dopo le 18.00; Dal 15 giugno via libera allo svolgimento di fiere e ricevimenti per matrimoni e altre cerimonie civili o religiose; riapriranno anche i parchi tematici e di divertimento;

via libera allo svolgimento di fiere e ricevimenti per matrimoni e altre cerimonie civili o religiose; riapriranno anche i parchi tematici e di divertimento; dal 1° luglio riapriranno i centri termali , le piscine al chiuso , i centri natatori e i centri benessere.

riapriranno i , le , i centri natatori e i centri benessere. sempre dal 1° luglio riapriranno al pubblico congressi e convegni







