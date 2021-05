Concorso Comune Padova, 60 posti per diplomati: preselezione dal 21 al 25 giugno

*aggiornamento del 25/05/2021: Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Padova un aggiornamento relativo al concorso. La prova preselettiva si svolgerà dal 21 al 25 giugno 2021. Il calendario completo, la sede, e l’elenco dei candidati verranno pubblicati il 4 giugno 2021.

Leggi l’avviso

Nuovo concorso Comune Padova in Gazzetta Ufficiale: nella pubblicazione n.23 del 23-03-2021 è riportato l’avviamento di un nuova nuova selezione, per soli esami, per la copertura di 60 posti di istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato.

Possono partecipare tutti i possessori di un diploma di maturità, che certifichi, quindi, il completamento di un corso di durata quinquennale.

In questo articolo ci concentriamo sul concorso amministrativi approfondendo: requisiti, modalità di invio della domanda e prove.

Ulteriori concorsi attivi sono indicati sul sito dell’Ente:

per 1 istruttore direttivo pedagogico (il bando), con scadenza al 29 marzo ;

; per 20 agenti di polizia (il bando), con scadenza al 29 marzo.

Concorso Comune Padova per diplomati: requisiti di accesso

Gli interessati possono partecipare se in possesso dei requisiti generali, richiesti obbligatoriamente per tutti i concorsi pubblici, e di un adeguato titolo di studio.

Per i profili in categoria C è richiesto un diploma di scuola secondaria di II grado.

Consulta il bando

Concorso Comune Padova: come fare domanda

La domanda di partecipazione deve essere redatta solo in via telematica e inviata entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta, collegandosi al portale Istanze online del Comune.

Il termine fissato per l’invio è il 22 aprile 2021, ore 12.

Una volta compilata la domanda il sistema restituirà il documento, contenente il numero di protocollo, che dovrà essere stampato e conservato fino all’identificazione il giorno delle prove.

Tutti gli aggiornamenti verranno comunicati esclusivamente sulla pagina del concorso.

Concorso Comune Padova: prove

La selezione del Concorso Comune Padova per amministrativi è per soli esami. Non verranno considerati titoli di studio, di servizio o di altra tipologia a eccezione di quelli richiesti per l’accesso (che non contribuiscono a far punteggio).

I candidati dovranno affrontare una preselezione, attivata con un numero di candidati superiore alle 400 unità, e consistente in una serie di quiz a risposta multipla. Le domande potranno verificare la conoscenza di:

cultura generale;

materie a programma, compreso l’uso delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese;

ragionamento logico, verbale, numerico, astratto, spaziale, velocità e precisione, resistenza allo stress, problem solving;

giudizio situazionale in relazione all’attività del profilo.

Il 10 maggio verrà comunicato lo svolgimento della preselezione o della prova scritta, nonché l’elenco dei candidati ammessi e il calendario.

Gli idonei dovranno sostenere una prova scritta, a contenuto teorico-pratico, e una prova orale.

Studia con:

Concorso 60 Istruttori amministrativi (Cat. C) Comune di Padova - Kit completo AA.VV., 2021, Maggioli Editore 2021, Il presente kit è un utilissimo strumento di preparazione alle prove concorsuali del bando indetto dal Comune di Padova per 60 Istruttori amministrativi (Cat. C). Il bando prevede di selezionare i candidati attraverso le seguenti prove:- prova preselettiva: test a risposta multipla sulle...









© RIPRODUZIONE RISERVATA