Concorsi Comune Milano: in arrivo 582 nuove assunzioni

Novità per le assunzioni nel Comune di Milano: è stato infatti approvato il nuovo piano assunzioni che prevede concorsi per la copertura di 582 posti per diversi profili professionali, sia per diplomati che per laureati.

Secondo l’assessora alle Politiche per il Lavoro e Risorse Umane Cristina Tajani con le nuove assunzioni si arriverebbe a oltre 3.000 posti dall’avvio della consiliatura. Un traguardo importante che serve a sostenere il turnover, il ricambio generazionale all’interno del Comune di Milano.

Vediamo quali sono i posti ricercati per i quali si aspettano concorsi nel prossimo futuro.

Concorsi Comune Milano: i profili ricercati

Si legge nel comunicato stampa del Comune di Milano che i 582 posti saranno così divisi:

250 amministrativi;

115 tecnici;

84 tra personale docente ed educativo;

47 posti per cura e assistenza alla persona;

40 operatori culturali;

37 agenti di Polizia locale;

9 informatici.

Ai tecnici il compito di sostenere il piano delle opere pubbliche e di occuparsi dei progetti che investiranno la città nei prossimi anni, gli informatici si occuperanno di proseguire il processo di digitalizzazione avviato dal Comune. Per le nuove assunzioni sono stati stanziati 17,5 milioni di euro, oltre ai finanziamenti straordinari previsti dalla Legge di bilancio. Per l’assessora Tajani le nuove assunzioni “hanno posto un’attenzione straordinaria al sociale e alla cultura proprio per rispondere ai nuovi bisogni imposti dall’emergenza Covid e dare ossigeno a quei settori maggiormente colpiti e più attenti alle esigenze dal cittadino”.

Il piano è stato condiviso nelle scorse settimane con le organizzazioni sindacali e con le Rappresentanze sindacali unitarie. Le nuove assunzioni rappresentano una risorsa per l’amministrazione per sostenere i cittadini, offrendo loro opportunità lavorative, ma soprattutto per sostenere i cittadini più deboli potenziando l’ambito sociale e proseguendo le strategie di uscita dalla pandemia di Covid. Si attendono quindi ulteriori dettagli sui nuovi concorsi in arrivo per il Comune di Milano.







