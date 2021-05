Concorsi Emilia Romagna, area amministrativa: requisiti, domanda e prove

La Regione Emilia Romagna ha inaugurato una nuova fase di concorsi ed assunzioni previsti per il triennio 2019/2020/2021, insieme ad alcuni Comuni e Agenzie Regionali (per esempio: Er.Go, Agenzia regionale per il Lavoro, Arpae, Città metropolitana di Bologna). Tra i 12 bandi istituiti 4 sono indirizzati alla copertura di posti in area amministrativa e suddivisi per categorie, di cui uno destinato al personale interno. Nella categoria C sono aperte le assunzioni per:

81 istruttori amministrativo-contabili, a tempo determinato per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012 e del dissesto idrogeologico;

99 assistenti amministrativo contabili, a tempo indeterminato, tra la Regione Emilia-Romagna, l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO.), l'Agenzia Regionale per il lavoro Emilia-Romagna, l'ARPAE e la Città Metropolitana di Bologna.

In categoria D invece:

43 funzionari amministrativo-contabili, a tempo determinato e pieno.

Vediamo ora nel dettaglio i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale, le modalità di inoltro della domanda e le prove d'esame.

Concorsi Emilia Romagna: requisiti

Gli aspiranti candidati che intendono partecipare ai concorsi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di seguito elencati, alla data di scadenza disposta dai rispettivi bandi:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea;

età non inferiore a 18 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente;

non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;

, per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione.

I requisiti specifici per ciascuna categoria professionale sono così stabiliti:

categoria C : diploma di scuola superiore di secondo grado;

: diploma di scuola superiore di secondo grado; categoria D: diploma di laurea triennale rilasciato da Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.

Concorsi Emilia Romagna: invio domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre l’11 giugno 2021, con limite orario fissato alle 13 o alle 15 a seconda del profilo professionale di riferimento. I candidati dovranno poi compilare l’istanza accedendo al portale di e-Recruiting della Regione e cliccando sul profilo di proprio interesse: http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/.

Per ottenere l’accesso alla piattaforma è necessario essere in possesso di:

PEC,

SPID.

Per ulteriori informazioni scarica i bandi dei vari profili professionali:

Concorsi Emilia Romagna: prove d’esame

Per quanto riguarda il profilo di assistente amministrativo contabile (con 99 posti messi a concorso), si provvederà ad istituire una prova preselettiva qualora il numero delle domande di ammissione sia pari o superiore a 300 unità, e consisterà in quesiti a risposta multipla. Le prove d’esame saranno:

prova scritta: potrà prevedere lo svolgimento di una delle seguenti prove oppure una combinazione delle stesse:

combinazione delle stesse:

– prova scritta con contenuto teorico, predisposta anche in forma di domande a riposta

sintetica aperta, combinata, eventualmente, a quesiti a risposta chiusa;

– prova pratico-attitudinale;

prova orale: prevede l'approfondimento delle conoscenze sulle materie oggetto della prova scritta nonché la verifica dell'effettiva capacità di risolvere problemi, elaborare soluzioni nell'ambito delle proprie competenze lavorative ed inserirsi proficuamente nell'organizzazione regionale.

prova scritta nonché la verifica dell’effettiva capacità di risolvere problemi, elaborare

soluzioni nell’ambito delle proprie competenze lavorative ed inserirsi proficuamente

nell’organizzazione regionale.

Il profilo di istruttore amministrativo contabile (81 posti), categoria C, prevede una prova preselettiva per titoli nel caso in cui il numero di iscritti superi le 200 unità. Vi sarà un’unica prova:

prova scritta: consisterà in quesiti a risposta multipla e verterà sulle materie d’esame e attribuirà un punteggio massimo di 30 punti.

Il profilo di funzionario amministrativo contabile (43 posti), categoria D, prevede anch’esso una preselezione per titoli se il numero di iscritti supera le 200 unità e una sola prova scritta consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla.

Concorsi Emilia Romagna: come prepararsi

Il primo kit è un utilissimo strumento di preparazione alle prove concorsuali del bando per 99 Assistenti amministrativo contabili (Cat. C), indetto dalla Regione Emilia Romagna, contenente un volume per la preparazione alla prova preselettiva ed un altro manuale indispensabile per la preparazione a tutte le prove su tutte le materie richieste dal bando.

Vi è anche un’ulteriore sezione online che fornisce i seguenti materiali:

Quiz di lingua inglese;

Teoria e quiz di informatica;

Simulatore di quiz contenente quiz di logica, cultura generale, materie giuridiche e professionali;

Contenuti aggiuntivi su Carta dei Diritti fondamentali dell’UE, CAD, Titolo V, Anticorruzione e trasparenza, alla normativa e organizzazione regionale (Statuto, organizzazione e di rapporti di lavoro, Organizzazione attività URP).

Concorso Regione Emilia Romagna 99 Assistenti amministrativo contabili (Cat. C) (G.U. 11 maggio 2021, n. 37) - Kit completo



Per la preparazione alla prova preselettiva di ogni profilo professionale, questo libro offre:

• un’ampia panoramica delle tipologie di quiz di logica assegnate negli ultimi anni;

• 16 simulazioni di prove;

• 250 videolezioni in cui sono spiegati, schematizzati e illustrati i passaggi e le tecniche da adottare per arrivare alla risoluzione;

• dopo ogni simulazione sono fornite le spiegazioni di tutti i quiz.

Concorso Regione Emilia Romagna - Logica e cultura generale









