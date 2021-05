Zona bianca: cosa prevede, regioni, regole, divieti

Dopo la breve parentesi di marzo della Sardegna, si torna a parlare di Zona Bianca. Il numero di contagi continua a diminuire, mentre con il nuovo decreto Riaperture discusso in Consiglio dei Ministri il 17 maggio cambiano i parametri con i quali vengono stabiliti i colori delle Regioni.

L’indice Rt non sarà più il punto di riferimento principale, saranno presi in considerazione il tasso di ospedalizzazione e l’incidenza dei casi. Con i nuovi parametri, dal 1° giugno sono tre le Regioni che possono passare in Zona Bianca.

Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche della Zona bianca e le regole in vigore, cosa si può fare e i divieti ancora previsti.

Zona bianca: requisiti

La base normativa della Zona bianca è il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Nello specifico, appartengono alla Zona bianca “le regioni, […], nei cui territori l’incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso.”

Leggiamo ancora: “In tale area non si applicano le misure restrittive previste dai DPCM per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli“. Per questo motivo, la regolamentazione alla quale si può fare riferimento in questo momento non è nazionale ma dipenderà dalle ordinanze dei governatori delle Regioni.

Un esempio è l’ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2021 del Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, che aveva reso l’isola la prima Regione in Zona Bianca. In questo caso Il governatore aveva deciso di mantenere il coprifuoco, pur spostandolo alle 23.30, sebbene non fosse legato a disposizioni nazionali.

Zona bianca: coprifuoco

Come appena accennato, il coprifuoco non è in vigore nella Zona Bianca. Resta ferma la possibilità per i presidenti delle Regioni di imporre il coprifuoco, ma la linea comune va verso l’eliminazione della misura, seguendo le indicazioni del Governo che prevedono la graduale riduzione fino all’eliminazione definitiva il 21 giugno.

Zona bianca: le misure per bar e ristoranti

Non si applicano restrizioni all’apertura di bar e ristoranti. Mentre le regole per la Zona Gialla prevedono che, dal 1° giugno, i locali possano riprendere le attività anche al chiuso, con il limite orario legato al coprifuoco, in Zona Bianca cade anche questo limite.

Restano comunque valide le ordinanze di chiusura nelle zone a rischio più alto.

Zona bianca: le regole per palestre, negozi, musei

Nessuna restrizione per le palestre, che dal 24 maggio riaprono anche in Zona Gialla. Occorrerà comunque seguire i protocolli di sicurezza e le linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentito il parere del CTS.

Nessuna limitazione per i negozi, anche quelli all’interno dei centri commerciali che possono aprire anche nei weekend, festivi e prefestivi. Stesso discorso per i musei, la cui apertura in Zona Gialla era già prevista a partire dal 26 aprile. Restano chiuse le discoteche, per le quali non c’è una data. Nel mese di giugno verranno fatte delle prove con partecipanti dotati di green pass, per stabilire in seguito le regole della riapertura in sicurezza.

Zona bianca: mascherine e divieti

Le riaperture non vogliono essere un “libera tutti”, rimangono obblighi e divieti volti a ostacolare la diffusione dei contagi. Resta quindi l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto quando non si può mantenere la distanza e al chiuso negli spazi pubblici e privati, mantenendo sempre la distanza interpersonale di 1 metro. Resta inoltre in vigore il divieto di assembramento.

Zona bianca: spostamenti e visite

Cadono le limitazioni sugli spostamenti all’interno della Regione, nessuna indicazione sulle visite a parenti e amici.

Per quanto riguarda gli spostamenti fuori regione, invece, questi sono permessi senza alcuna limitazione tra Zone Bianche e Gialle. Per gli spostamenti verso le Zone Arancioni e Rosse sarà possibile spostarsi con il pass verde. Restano validi gli spostamenti per motivi di lavoro, salute o necessità, che in questo caso andranno giustificati anche con un’autocertificazione.

Zona bianca: quali Regioni

In base alle attuali disposizioni e all’incidenza dei contagi, le Regioni che dal 1° giugno dovrebbero passare alla Zona Bianca sono:

Friuli-Venezia Giulia;

Molise;

Sardegna.

Dal 7 giugno, invece, altre tre Regioni potrebbero aggiungersi all’elenco:

Abruzzo;

Liguria;

Veneto.

Seguendo l’andamento della campagna vaccinale, insieme al trend positivo che si sta continuando a manifestare, si potrebbe auspicare che altre regioni possano passare alla fascia di rischio più bassa durante l’estate.







