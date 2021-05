Riaperture, Coprifuoco: slitta subito alle 23 e viene abolito dal 21 giugno

Si è aperta una settimana di decisioni importanti per il Governo: ieri, lunedì 17 maggio, si è tenuta la Cabina di regia a Palazzo Chigi, con il premier Draghi, per le prossime riaperture e stabilire se posticipare o abolire il coprifuoco. Il Consiglio dei ministri tenutosi dopo ha poi dato il via libera al nuovo decreto riaperture, con la road map dei nuovi allentamenti e la decisione definitiva sullo slittamento (e poi abolizione) del coprifuoco.

La proposta che il Presidente del Consiglio ha presentato sul tavolo della cabina di regia si articola in tre step che prevedono il graduale spostamento del coprifuoco a partire da domani, mercoledì 19 maggio, quando slitterà alle 23, fino ad una sua completa abolizione all’altezza del 21 giugno 2021.

Vediamo ora nel dettaglio le proposte lanciate dal Premier Draghi riguardo la gestione dell’orario limite di circolazione notturna e le date di riferimento.

Coprifuoco: spostamenti e abolizione

Verso fine aprile è stato riformulato un nuovo ordine che, per andare incontro alle richieste dell’opposizione, prevedeva una sorta di tagliando da metà maggio, con l’obiettivo di seguire con attenzione l’andamento dei contagi e della campagna vaccinale per poter valutare al meglio l’eventuale abolizione del coprifuoco.

Alla luce dei dati confortanti sull’andamento dei contagi e delle somministrazioni dei vaccini, nella giornata di lunedì 17 maggio, il Premier Draghi ha finalmente lanciato sul tavolo della cabina di regia una proposta tangibile che articola il programma di spostamento e successiva rimozione del coprifuoco in tre step:

spostamento alle ore 23 dal 19 maggio ;

; spostamento alle ore 24 a partire dal 7 giugno ;

; eliminazione completa del coprifuoco dal 21 giugno.

In concomitanza con il tanto atteso riesame del coprifuoco giungono da Palazzo Chigi altre anticipazioni riguardo le prossime riaperture, tra cui spiccano: consumazione al bar al bancone, riapertura palestre e piscine, apertura dei centri commerciali, ripresa di eventi e matrimoni.

