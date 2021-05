Concorso OSS Napoli Ospedali dei Colli per 162 posti, domande al via: requisiti, istruzioni, prove

*aggiornamento del 18/05/2021: in Gazzetta l’avviso che dà avvio al Concorso OSS Napoli Ospedale dei Colli per 162 posti. Le domande potranno essere presentate fino al 17 giugno 2021.



È indetto, con la deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 2021, un concorso OSS presso l’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli. Il concorso, per titoli ed esami, prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 162 unità di personale con profilo Operatore Socio Sanitario, cat. Bs.

È prevista per il suddetto concorso una riserva di posti, pari al 10% del totale, per eventuale personale interno. Il bando non è ancora stato pubblicato in Gazzetta, solo in quel momento sarà possibile conoscere termini e scadenze per la presentazione delle domande.

Vediamo più nel dettaglio quali sono i requisiti per partecipare alle prove e come queste saranno strutturate.

Concorso OSS Napoli: requisiti

Per poter partecipare al Concorso OSS Napoli è necessario possedere i seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea, fatte salve le equiparazioni previste dalla vigente normativa in materia (art. 38 D. Lgs. n. 165/2001);

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati dispensati dall’impiego presso una P.A. per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

È inoltre necessario possedere i seguenti requisiti specifici per la partecipazione al concorso:

diploma d’istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

titolo specifico di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, come previsto dall’art. 7 e 8 dell’Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22.02.2001.

Concorso OSS Napoli: come presentare domanda

La domanda di partecipazione può essere inoltrata esclusivamente online tramite il portale concorsi dell’Azienda Ospedali dei Colli.

Prima di avviare la procedura per l’inoltro della domanda è necessaria la registrazione al portale, per la quale è consigliato l’uso di un computer e non di dispositivi mobili. È disponibile un manuale con le istruzioni per la registrazione e la compilazione della domanda, consultabile qui.

Alla domanda andranno allegati tutti i documenti volti ad attestare il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione unitamente a un documento di identità nonché agli eventuali titoli per la valutazione. Ricordiamo inoltre che è obbligatorio il pagamento di un contributo di € 10,32 per la copertura delle spese concorsuali. Anche la ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà allegata alla domanda.

Per altri aggiornamenti rimandiamo al bando

Concorso OSS Napoli: punteggio e valutazione dei titoli

La Commissione esaminatrice ha a disposizione un totale di 100 punti così suddivisi:

40 punti per la valutazione dei titoli;

per la valutazione dei titoli; 60 punti per le prove d’esame.

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli, i punti saranno ripartiti in:

20 punti per titoli di carriera;

per titoli di carriera; 5 punti per titoli accademici e di studio;

per titoli accademici e di studio; 5 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;

per pubblicazioni e titoli scientifici; 10 punti per curriculum formativo e professionale.

Concorso OSS Napoli: prove

Le prove saranno due, in particolare:

prova pratica, che vale 30 punti;

prova orale, che vale 30 punti.

La prova pratica consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta.

Per quanto riguarda la prova orale, essa consisterà in un colloquio che verterà sulle materie oggetto della prova pratica oltre che sulla conoscenza delle principali applicazioni e apparecchiature informatiche e sulla conoscenza almeno iniziale della lingua inglese.

Seguiranno aggiornamenti alla pubblicazione del bando in Gazzetta per la comunicazione dei termini di presentazione della domanda.

Per la preparazione alle prove d’esame consigliamo:

