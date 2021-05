Concorso Notarile 2019, i posti salgono a 400: dal 31 maggio ammesse nuove domande

*aggiornamento del 18/05/2021: aumentati a 400 i posti a disposizione per il Concorso Notarile 2019. Visto il rinvio delle prove d’esame, dovuto all’emergenza sanitaria, e la mancata indizione di un concorso nel 2020, sono stati riaperti i termini per fare domanda e incrementate le assunzioni.

Non cambiano i requisiti di ammissione. Il form online, da compilare prima di presentare o spedire la domanda di partecipazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente (in relazione al luogo di residenza), sarà attivo dal 31 maggio al 30 giugno 2021.

Le domande presentate nella prima finestra temporale, quindi entro gennaio 2020, rimangono valide.

Le indicazioni sulla prova scritta verranno fornite nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021.

*aggiornamento del 20/04/2021: rinviata la pubblicazione delle date, del luogo e delle modalità di svolgimento delle prove scritte del Concorso Notarile 2019. Il precedente calendario, che fissava le prove nelle giornate dal 14 al 18 giugno 2021, è annullato.

Nuove indicazioni saranno date nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2021 per svolgere la selezione in autunno.

Inoltre, visto che nel 2020 non è stato indetto un concorso notarile, i posti a bando verranno incrementati e verranno riaperti i termini per presentare domanda.

*aggiornamento del 18/12/2020: Le prove scritte del Concorso Notarile 2019 si terranno nei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 giugno 2021 a Roma. Il diario è stato pubblicato, come previsto, nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 18-12-2020.

Indicazioni sulla sede e sulle modalità di svolgimento verranno date nella Gazzetta n. 31 del 20 aprile 2021.

Il concorso, dopo una prima anticipazione sul Quotidiano del Ministero della Giustizia, era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi n.97 del 10 dicembre 2019 per un totale di 300 posti.

Solamente i candidati in possesso dei requisiti indicati sono stati ammessi alla procedura ma, per aggiudicarsi uno dei posti vacanti, bisogna affrontare prove scritte e orali ottenendo una buona votazione.

Ecco le informazioni complete su partecipazione e selezione.

L’ammissione al Concorso 300 Notai è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 5 numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 16 febbraio 1913 n.89 e successive modificazioni.

Da evidenziare:

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di avviamento a selezione.

Entro il 9 gennaio 2020, con il form sul sito del Ministero della Giustizia, doveva essere trasmessa la domanda di partecipazione al concorso notaio 2020.

La procedura si considera completa previo versamento della tassa di concorso di 51,55€ e dei 16€ per la marca da bollo.

In caso di difficoltà nella compilazione o nell’invio della domanda i candidati dovranno mandare una mail all’indirizzo concorsonotai@giustizia.it con: nome, cognome, cellulare e descrizione del problema.

I candidati dovranno affrontare 3 prove scritte e 3 orali.

Lo scritto è composto da 3 prove teorico-pratiche consistenti nella redazione di:

E’ consentita la consultazione dei testi dei codici, delle leggi, dei decreti e dei dizionari di lingua italiana.

La prova orale si articola in 3 prove sui seguenti gruppi di materie:

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – del 23 luglio 2021 sarà data comunicazione del luogo di svolgimento delle prove scritte o di eventuali modifiche, salvo ulteriori rinvii.

Il precedente calendario, del quale riportiamo il dettaglio di seguito, è stato annullato.

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 Dicembre 2020 è stato pubblicato il diario delle prove scritte del Concorso Notarile, che si terranno dal 14 al 18 giugno 2021 a Roma.

I candidati idonei a partecipare dovranno presentarsi dalle 8 per l’identificazione (sarà necessario esibire la carta d’identità) e per la consegna dei testi di consultazione. In particolare:

– il 14 giugno 2021, per i candidati con cognomi dalla A alla K;

– il 15 giugno 2021, per i candidati con cognomi dalla L alla Z.