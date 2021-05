Assunzioni scuola: dal Patto per l’Istruzione fino a 15.000 posti

Si apre un nuovo spiraglio per le assunzioni nel mondo della scuola, assunzioni che dovrebbero rispondere alla richiesta di stabilizzazione dei precari, così come annunciato dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, per rispondere a una questione endemica del sistema scolastico che affligge l’intero territorio italiano.

Il Patto per la scuola dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni, con la previsione di circa 15.000 assunzioni, ridimensionate rispetto alle ipotesi precedenti, anche a causa del calo demografico previsto per i prossimi anni nel nostro Paese. I posti in questione verranno in parte presi dai posti vacanti del concorso straordinario scuola 2020, si parla di circa 7.000 posti a fronte degli oltre 32.000 che doveva coprire il concorso, mentre gli altri saranno nuovi posti. Assunzioni rivolte al mondo dei precari della scuola, ma che non rispondono completamente alle richieste della categoria, che rappresenta una percentuale importante del personale scolastico italiano.

Resta la questione delle procedure di assunzione e di immissione nel ruolo. Nel Patto si legge che per far fronte alla stabilizzazione del personale precario potrebbero essere indette delle procedure straordinarie semplificate. Una delle ipotesi a questo punto sarebbe quella di un corso-concorso. Le assunzioni dovrebbero andare a rinforzare l’organico del personale scolastico già a settembre di quest’anno, per questo motivo si cercano risposte in tempi brevi.

Assunzioni scuola: i nuovi concorsi dal 2022

Una volta conclusa questa prima fase di stabilizzazione, le procedure di assunzione nel mondo della scuola subiranno dei cambiamenti. Nel Recovery Plan, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato in Europa lo scorso 30 aprile, sono presenti le linee guida per i nuovi concorsi del comparto scuola, nell’ottica di una riforma del sistema scolastico che riguarderà tutti gli aspetti dello stesso.

I punti chiave saranno:

una prima scrematura sulla base di titoli culturali, servizio svolto e prova computer based;

un anno di prova di insegnamento;

un test finale per la conferma in servizio sullo stesso posto assegnato, con l’obbligo di restarci per almeno tre anni.

Le novità non riguarderanno solo il reclutamento. La riforma contenuta nel PNRR prevede infatti anche l’introduzione di un sistema di formazione continua, per la cui implementazione verrà creato un organismo ad hoc. La riforma dei concorsi inizierà nel 2021 mentre il primo concorso pubblico che applicherà le nuove direttive verrà bandito nel nel 2022, quando la legge di riforma verrà applicata per la prima volta.







