Nuove riaperture: coprifuoco subito alle 23, tre Regioni in zona bianca, ultime novità

In arrivo le ulteriori misure covid sulle nuove riaperture da parte del governo. La cabina di regia sull’allentamento delle misure di contenimento Covid svoltasi a Palazzo Chigi ha restituito, a quanto si apprende, un voto all’unanimità sugli allentamenti.

Coprifuoco spostato alle ore 23 a stretto giro. Poi dal 7 giugno viene ulterioramente slittato alle 24. E’ questa, a quanto si apprende da fonti di governo, la proposta che il premier Mario Draghi ha posto sul tavolo della riuione ancora in corso. Dal 21 giugno, secondo la medesima proposta, ci sarebbe il superamento totale del coprifuoco. Si va verso una deroga ad hoc sul coprifuoco per la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, prevista mercoledì 19 maggio alle 21:00.

Inoltre dal 1 giugno i ristoranti e i bar potranno aprire a pranzo e a cena anche al chiuso. I matrimoni potranno ripartire anche da metà giugno.

Siedono alla cabina di regia in presenza i ministri Daniele Franco, Roberto Speranza, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Maria Stella Gelmini, Elena Bonetti, il sottosegretario Roberto Garofoli, il coordinatore e il portavoce del Cts Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. Ora si attende alle 18 il Consiglio dei ministri per il varo del decreto.

Soddisfazione per la proposta del premier Draghi, che disegna un percorso di gradualità sulle riaperture, basato sull’evidenza scientifica. Sarebbe questa la posizione espressa dal ministro della Salute Roberto Speranza.

I dati pandemici sono in netto miglioramento, da oggi l’Italia è quasi tutta gialla (eccetto la Valle d’Aosta) e tutto fa pensare che si possa allentare le restrizioni covid in vigore con l’ultimo decreto riaperture. Queste le premesse con cui il team Draghi procederà con la cabina di regia del governo di Mario Draghi per verificare quali sono le condizioni necessarie per la riapertura delle attività e per decidere sullo slittamento del coprifuoco.

Al termine della riunione congiunta è atteso verso le 18,30 un Consiglio dei ministri che dovrà varare entro oggi il nuovo decreto allentamenti. Sul tavolo la road map sulle riaperture: slittamento coprifuoco, consumazione al bar al bancone, riapertura palestre e piscine, apertura dei centri commerciali, ripresa di eventi e matrimoni.

Tutto ciò mentre l’accordo sul cambio dei parametri per la definizione delle zone a rischio e le fasce di colore è già stato raggiunto: resta l’indice RT ospedaliero che tiene conto di ricoveri nei reparti e terapia intensive, anzichè i nuovi contagi. Inoltre l’incidenza dei nuovi casi sarà contata su 100 mila abitanti.

Le indiscrezioni di dicono che si va verso lo spostamento del coprifuoco alle 23 o alle 24 partire da lunedì 24 maggio; i centri commerciali riapriranno già questo weekend.

“Io penso che si andrà in una direzione che terrà conto del miglioramento. Quindi, penso di sì. Non so quale sarà esattamente il punto di equilibrio, ma sicuramente sarà nella direzione di un allentamento delle misure”, ha affermato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, sull’allentamento delle misure.

“Con dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il coprifuoco“, aveva anche confermato sabato scorso il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la sua visita agli Internazionali di tennis in occasione della finale.

Le novità sulle nuove riaperture in fase di approvazione oggi nel corso della cabina e dalle 18,30 con il Consiglio dei ministri:

coprifuoco slle 13 a stretto giro e poi dal 7 giugno slitta alle 24;

coprifuoco eliminato dal 21 giugno;

deroga ad hoc sul coprifuoco per la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, prevista mercoledì 19 maggio alle 21:00;

ripartenza matrimoni dal 15 giugno , ma con il “green pass”, per certificare l’avvenuta vaccinazione o tampone dei partecipanti;

, ma con il “green pass”, per certificare l’avvenuta vaccinazione o tampone dei partecipanti; Dal 1 giugno i ristoranti e i bar potranno aprire a pranzo e a cena anche al chiuso,

Dal 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno zona bianca. E, con questo trend di contagi, dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguria entreranno in zona bianca,

i centri commerciali, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive riaprono dal 22 maggio,

la presenza di pubblico, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi al termine della cabina di regia, è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive dal 1 giugno all’aperto e dal 1 luglio al chiuso nei limiti già fissati,

Aperture delle palestre il 24 maggio, quella delle piscine al chiuso il 1 luglio

Le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso, restano sospese,

Cambiano i parametri delle zone rosse, arancioni e gialle: la guida non sarà più l’RT ma l’incidenza e un altro forte fattore è il tasso di ospedalizzazione

(articolo in aggiornamento)

