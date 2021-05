Concorso Comune di Bacoli, 60 agenti di Polizia Municipale: come partecipare

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 39 del 17 marzo 2021 e con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 maggio 2021, è indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di 60 posizioni, finalizzata alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o part-time, nel profilo di agente della polizia municipale – categoria C. Il concorso mira quindi ad assumere, con contratti a tempo determinato, degli Agenti di Polizia Municipale presso il Comune di Bacoli (NA).

Nei prossimi paragrafi vedremo quali sono i requisiti per la partecipazione, come fare domanda per la selezione e quali saranno le prove d’esame.

Concorso Comune di Bacoli: requisiti

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana;

età non inferiore a 18 anni;

diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito con la votazione minima di 7/10 o 42/40 o 70/100;

idoneità fisica e psichica al servizio di Polizia Municipale;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;

patente di guida di categoria B;

conoscenza della lingua inglese;

possesso dei requisiti per l’attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;

non trovarsi in condizioni di disabilità;

disponibilità alla conduzione degli autoveicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, nonché al porto e all’uso delle armi in dotazione.

Concorso Comune di Bacoli: domanda

La domanda di partecipazione va inviata per via telematica attraverso il portale concorsi online del Comune di Bacoli, dal 15 maggio al 3 giugno 2021.

Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento del contributo per spese istruttorie pari a 40 euro, effettuabile seguendo le modalità indicate all’interno del bando. Per la gestione della domanda verrà chiesto il codice fiscale del candidato e una password scelta al momento della registrazione. La domanda potrà essere modificata fino alla data di scadenza del bando.

Per completare l’istanza di partecipazione occorrerà allegare, in un unico file pdf, i seguenti documenti:

copia stampata e firmata della domanda di partecipazione;

copia della ricevuta di pagamento del contributo per spese istruttorie;

copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità;

copia fronte/retro della patente di guida in corso di validità.

Concorso Comune di Bacoli: prova d’esame

Il concorso si svolgerà con una sola prova scritta effettuata non in presenza ma in modalità telematica. La prova prevede lo svolgimento di una serie di 60 quiz a risposta multipla in 60 minuti.

A ogni risposta corretta verrà attribuito 1 punto, 0 punti invece per le risposte sbagliate o non date. La prova si intenderà superata con un numero di risposte corrette non inferiore a 45 su 60.

Per ulteriori informazioni sulle materie d’esame e sulla presentazione della domanda, si rimanda al bando.

Per la preparazione si consiglia:

Atti e procedure della Polizia municipale Elena Fiore, 2020, Maggioli Editore 2020, Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l’accertamento degli illeciti sia amministrativi che penali e a redigere gli atti attraverso una rassegna di moduli puntualmente illustrati con osservazioni e note operative. Il volume si presenta suddiviso in 3 parti. Nella...



Quiz commentati per i concorsi in Polizia municipale Nicola Cipriani, Roberto Dall’Aglio, Rosa Bertuzzi, Massimo Ancillotti, 2021, Maggioli Editore 2021, Il volume presenta una raccolta di quesiti a risposta multipla, con soluzione corretta commentata, come supporto di preparazione alle prove dei concorsi per Agenti di Polizia municipale, indetti dagli enti locali. Grazie a questa formula, in linea con le più aggiornate esperienze della...



Il Vigile Urbano Massimo Ancillotti, Edoardo Barusso, Rosa Bertuzzi, Andrea Del Ferraro, Elena Fiore, Antonella Manzione, 2020, Maggioli Editore 2020, Questo manuale, forte dell’esperienza editoriale trentennale nei concorsi da “Vigile Urbano” e dei successi riscossi tra diverse generazioni di dipendenti dei Corpi di Polizia Municipale, è un testo completo e approfondito sull’ordinamento e sui servizi di Polizia...









© RIPRODUZIONE RISERVATA