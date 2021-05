Assegno unico rinviato a gennaio 2022: nuovi importi, da quando, come funziona

L’Assegno unico per famiglie, diventato legge a partire dal via libera del Senato all’altezza del 30 marzo scorso, era atteso per il 1° luglio 2021, ma secondo le ultime indicazioni della ministra per la Famiglia Elena Bonetti è stato rinviato fino a gennaio 2022: “L’assegno unico universale completo partirà a regime da gennaio 2022, ma il percorso comincerà dal primo luglio.”

Inoltre ha aggiunto: “L’assegno unico è una misura che stiamo costruendo: l’idea è di partire da luglio, per farlo bisogna introdurre una misura ponte. In questa prima fase ci siamo orientati a mantenere le detrazioni che le famiglie hanno, nessuno ci perderà, e si aggiunge un assegno calibrato in base al reddito.”

La delega prevede un credito d’imposta o assegno mensile che andrà a tutte le famiglie, compresi incapienti e partite Iva, adesso esclusi da gran parte dei sostegni per i figli e sostituirà bonus, detrazioni per i figli a carico e l’assegno familiare.

Per sapere con esattezza beneficiari ed importi dell’assegno per i figli occorre attendere i decreti attuativi, entro il termine di 90 giorni.

Assegno unico famiglia: si parte da gennaio 2022

La Ministra Elena Bonetti ha spiegato che il percorso per l’erogazione dell’Assegno unico partirà dal 1° luglio 2021 per le famiglie con figli fino a 21 anni a carico, in modo graduale, ma la riforma entrerà a regime da gennaio 2022: “L’assegno unico universale completo partirà a regime da gennaio 2022, ma il percorso comincerà dal primo luglio.”

Per sopperire allo slittamento di sei mesi la Bonetti ha dichiarato l’intenzione di introdurre una misura ponte per:

mantenere le detrazioni che le famiglie possiedono;

aggiungere un assegno calibrato in base al reddito.

Come sottolinea ancora la Ministra Bonetti: “Non vogliamo che accada che le famiglie italiane abbiano dei disagi e siccome i dipendenti oggi stanno percependo le loro detrazioni in busta paga, e ci sono stati anche degli anticipi, questi primi sei mesi devono innestarsi su un percorso di detrazione fiscale che deve continuare.”

Lo aveva ribadito anche il premier Mario Draghi nelle scorse: l’assegno unico familiare “arriva il primo luglio, 250 euro al mese con una maggiorazione per i disabili”.

Assegno unico 2021: i nuovi importi Cisl

La misura introdotta dalla Legge di bilancio 2021 prevede un’erogazione mensile suddivisa per vari importi, spettante alle famiglie con figli minorenni e maggiorenni a carico. Si tratta di un provvedimento che fa parte del Family Act, puntando a divenire una misura omnicomprensiva di sostegno alle famiglie con figli a carico, sostituendo i sussidi frammentati esistenti ad oggi: ad esempio il bonus bebè e gli assegni al nucleo familiare.

Gli importi spettanti ai futuri beneficiari dell’Assegno unico non sono ancora stati fissati con chiarezza, e vi è ancora una forte indecisione sull’utilizzo dell’ISEE o di alternative per stabilire l’ammontare del sussidio.

Per questo la Cisl ha presentato una proposta nei giorni scorsi: formulare un assegno unico uguale per tutti a partire dalla base di 800 euro (circa 67 euro al mese), alla quale si andrebbe ad aggiungere le maggiorazioni legate al reddito:

1.600 euro in più , ovvero circa 133 euro al mese;

, ovvero circa 133 euro al mese; 2.400 euro a figlio, ovvero circa 200 euro al mese, per il 20% delle famiglie con reddito più basso.

Nella proposta della Cisl rientrano anche maggiorazioni annue per le famiglie numerose (+800 euro per ogni figlio oltre il secondo), per i figli disabili (dal +30% al +50%) e per le famiglie con madri al di sotto dei 21 anni (+1.000 euro).

Inoltre, per misurare il reddito e regolare di conseguenza il peso dell’Assegno unico, la Cisl ha proposto l’utilizzo dell’Isr in sostituzione dell’Isee, poiché offrirebbe: “il vantaggio di fornire una misura onnicomprensiva della situazione reddituale familiare, tenendo conto di alcune spese rilevanti attraverso specifiche detrazioni“.

A chi spetta l’assegno unico famiglia 2021

Avranno diritto al sussidio tutte le famiglie con figli a carico fino a 21 anni. Per questo infatti è stato definito universale. In particolare ne beneficeranno:

sia alle famiglie con lavoratori dipendenti

sia alle famiglie con lavoratori autonomi

sia alle famiglie con disoccupati e incapienti

Come viene erogato l’assegno unico universale

In base al disegno di legge delega, il sussidio sarà erogato in due modalità:

un credito d’imposta;

o assegno mensile dell’importo stabilito

