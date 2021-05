Concorso Azienda Zero Veneto, 199 amministrativi: requisiti e prove

Il bollettino ufficiale della Regione Veneto del 7 maggio 2021 ha reso nota la prossima apertura di un nuovo Concorso Azienda Zero, per titoli ed esami, per la copertura di 199 posti di assistenti amministrativi, categoria C. Per partecipare alla nuova selezione in arrivo, indetta dall’Azienda Zero Veneto, sarà requisito indispensabile il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti, le modalità per inoltrare la domanda di partecipazione e le prove d’esame a cui saranno sottoposti i candidati.

Concorso Azienda Zero Veneto: requisiti

I candidati potranno accedere alla procedura concorsuale solo se in possesso, alla data di scadenza del concorso, dei seguenti requisiti generali e specifici, a pena di esclusione:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale;

limiti di età: inferiore a quello previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio.

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo;

diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Il Bollettino ufficiale della Regione Veneto sottolinea che saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato, nella qualifica oggetto del concorso, dell’Azienda per la quale chiedono di partecipare.

Concorso Azienda Zero Veneto: fare domanda

La domanda potrà essere inviata solamente dopo la pubblicazione in Gazzetta del bando ufficiale, allegando obbligatoriamente nella procedura online la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a 15 euro a favore di Azienda Zero.

Le richieste di partecipazione potranno essere presentate in via esclusivamente telematica, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite questo link, presente nella sezione “Concorsi e avvisi”.

Concorso Azienda Zero Veneto: prove d’esame

A seconda del numero di domande di partecipazione ricevute, i candidati potrebbero essere sottoposti ad una prova di preselezione, che potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.

Le prove d’esame invece saranno tre, così suddivise:

prova scritta: potrà consistere in quesiti a risposta multipla, in quesiti a risposta sintetica o in un tema;

potrà consistere in quesiti a risposta multipla, in quesiti a risposta sintetica o in un tema; prova pratica: verterà su tecniche specifiche o nella predisposizione di documenti e/o atti amministrativi connessi alla qualificazione professionale richiesta, sui medesimi argomenti della prova scritta, nonché nella risoluzione di casi pratici, anche inerenti problematiche di tipo organizzativo e relazionale;

verterà su tecniche specifiche o nella predisposizione di documenti e/o atti amministrativi connessi alla qualificazione professionale richiesta, sui medesimi argomenti della prova scritta, nonché nella risoluzione di casi pratici, anche inerenti problematiche di tipo organizzativo e relazionale; prova orale: riguarderà le stesse materie delle prove scritta e pratica (più inglese e informatica).

Concorso Azienda Zero Veneto: valutazione dei titoli

A seguito dello svolgimento delle prove saranno aggiunti ai punteggi dei candidati anche i punteggi relativi alla valutazione titoli, così ripartiti:

titoli di carriera: fino a 15 punti,

titoli accademici e di studio: fino a 5 punti,

pubblicazioni e titoli scientifici: fino a 3 punti,

curriculum formativo e professionale: fino a 7 punti.

Volume consigliato per la preparazione:

Concorso Collaboratore e Assistente amministrativo Aziende sanitarie (ASL e Aziende ospedaliere) Fosco Foglietta (a cura di), 2021, Maggioli Editore 2021, Il Manuale è un utilissimo strumento di supporto per la preparazione a tutte le prove concorsuali per i profili amministrativi presso le Asl e le aziende ospedaliere, proponendo un’approfondita trattazione delle principali materie richieste dai bandi. Questa seconda edizione contiene tutti...









© RIPRODUZIONE RISERVATA