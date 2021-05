Precompilata 2021: visualizza e scarica il tuo 730, consulta online il credito Irpef

Dal 10 maggio è disponibile sul sito dell’Agenzia entrate la dichiarazione precompilata 2021, con cui i cittadini possono visualizzare direttamente il proprio 730 precompilato online, preimpostato in base ai dati presenti per l’anno d’imposta 2020. Chi vuole quindi (e ha le credenziali Spid per farlo) può accedere alla propria area riservata del sito delle Entrate e consultare direttamente il proprio modello 730 o il modello Persone fisiche.

L’Agenzia delle Entrate ogni anno mette a disposizione per i lavoratori dipendenti e pensionati, il modello 730 precompilato sulla base dei dati trasmessi da soggetti terzi al Fisco. E’ inoltre possibile vedere con i propri occhi quanto spetta di credito Irpef o quanto è dovuto di debito Irpef.

Nel 730 precompilato sono inserite molte informazioni che il contribuente può accettare così come sono o modificare e integrare, per poi inviare dichiarazione direttamente online. Succede ad esempio quando occorre aggiungere eventuali dati mancanti o effettuare alcune correzioni se necessarie.

Il contribuente che accetta il 730 precompilato senza effettuare modifiche, non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili, e non sarà sottoposto a controlli documentali.

In questo articolo guida mostriamo passo passo agli utenti come fare tutto da sè, in autonomia:

entrare nel sito web dell’Agenzia entrate,

accedere alla propria area riservata,

visualizzare la dichiarazione precompilata online 2021

visualizzare il credito o debito Irpef inseriti,

le date per modificare il 730 o il modello Pf

Agenzia entrate: accedere all’Area riservata online

Primo step è entrare nel sito online dell’Agenzia delle entrate, accedendo poi alla propria area riservata, con le crdenziali Spid, Cie, Cns o dell’agenzia entrate. E’ sufficiente seguire questi passi:

accedere a https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/

cliccare sul bottone blu con il lucchetto “ Area Riservata “,

“, si apre la finestra di Entratel/Fisconline, cliccare sul bottone “Accedi”.

Se sei arrivato fini qui segui ora i passi successivi:

si apre la pagina “Accedi al servizio Entratel – Fisconline”, nella colonna a destra “ accedi al servizio ” si può scegliere come accedere all’Area riservata in base alle credenziali che si possiedono. Basta cliccare su uno di questi bottoni: “Entra con SPID”, “Entra con credenziali Agenzia”, “Entra con CIE”, “Entra con CNS”,

” si può scegliere come accedere all’Area riservata in base alle credenziali che si possiedono. Basta cliccare su uno di questi bottoni: “Entra con SPID”, “Entra con credenziali Agenzia”, “Entra con CIE”, “Entra con CNS”, una volta eseguito l’accesso, si verrà reindirizzati alla pagina “la mia scrivania“, dove si vedrà la panoramica della propria area riservata e situazione fiscale.

Dichiarazione precompilata 2021: le scadenze

Ricordiamo che dal 10 maggio è solo possibile prendere visione della propria Dichiarazione precompilata. Non si può fare altro. Per gli step successivi si devono rispettare queste scadenze 2021:

dal 10 maggio 2021 si può solo visualizzare la precompilata online 2021

si può solo visualizzare la precompilata online 2021 dal 19 maggio 2021 oltre a visualizzarla, si può anche modificare, accettare e inviare la propria dichiazione.

oltre a visualizzarla, si può anche modificare, accettare e inviare la propria dichiazione. il 30 settembre 2021 è la scadenza ultima per l’invio della propria dichiarazione dei redditi

Ricordiamo che con l’opzione di “modifica” si può:

preparare la dichiarazione congiunta

modificare la dichiarazione precompilata

730 recompilato 2021: come si visualizza online

Veniamo al dunque. Una volta entrati nella propria scrivania fiscale virtuale è sufficiente:

cliccare sul banner rettangolare “ La tua dichiarazione precompilata “,

“, si apre la pagina “Dichiarazione precompilata”, qui occorre cliccare su “ Accedi alla tua precompilata “,

“, a questo punto si apre la pagina successiva “La tua precompilata” su cui è possibile visualizzare il modello 730 o modello pf precompilati, scegliendo il modello attraverso la procedura guidata dall’Agenzia,

attraverso la procedura guidata dall’Agenzia, cliccare quindi su “ Modello 730 precompilato ” oppure “ modello PF precompilato “,à

” oppure “ “,à cliccare infine sul tasto “ conferma “.

“. A questo punto si può scaricare direttamente il pdf della propria precompilata.

Precompilata 2021: come visualizzare il credito Irpef

Arrivati alla pagina fondamentale, se ad esempio abbiamo scelto il Modello 730 precompilato, possiamo fare due cose importanti:

cliccare su “ visualizza il tuo 730 precompilato “. Da qui verrà scaricato direttamente sul pc il pdf del 730,

“. Da qui verrà scaricato direttamente sul pc il pdf del 730, visualizzare l’importo del credito Irpef o debito Irpef, a seguito del calcolo effettuato online,

è sufficiente cliccare su “calcola” sotto la finestra “esito del calcolo del 730 precompilato” e il gioco è fatto.







© RIPRODUZIONE RISERVATA