Calendario riaperture: la roadmap dal 15 maggio e le ipotesi per l’estate

A partire dal 10 maggio nessuna Regione è in Zona Rossa e continuano a calare i numeri della pandemia. I dati sui contagi continuano a migliorare, così come quello sui morti che, comunque, risulta sempre essere troppo alto. Con il Decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52 si è cominciato a parlare di calendario delle riaperture.

Dal 26 aprile infatti i ristoranti hanno potuto ricominciare a effettuare i servizi al tavolo, solo all’aperto e in Zona Gialla. Sempre in Zona Gialla è possibile visitare musei e mostre e partecipare a spettacoli teatrali, andare al cinema e in sale da concerto. Ci si può spostare liberamente tra Regioni gialle, ed è stato disposto l’impiego del pass verde per gli spostamenti per recarsi nelle zone Arancione e Rossa.

Altre aperture avverranno questa settimana, dal 15 maggio, mentre il Governo è già al lavoro per ulteriori possibili aperture a partire dalla prossima settimana, sempre in base ai numeri della pandemia e ai pareri del CTS.

Vediamo nei prossimi paragrafi la roadmap delle prossime aperture e quali sono le ipotesi per le prossime settimane, a partire dal coprifuoco che potrebbe essere spostato alle 23 o alle 24.

Calendario riaperture: visite nelle Rsa

Con l’ordinanza del Ministro Speranza dell’8 maggio, sono di nuovo permesse le visite a parenti nelle Rsa se in possesso di certificato verde. L’ordinanza sarà in vigore almeno fino al 30 luglio 2021, in attesa di successive revisioni.

Calendario riaperture: il 15 maggio

A partire dal 15 maggio ripartono le piscine all’aperto, con le modalità indicate dai protocolli e dalle linee guida del Governo e del CTS.

Anche gli stabilimenti balneari sono aperti dal 15 maggio, ma alcune Regioni si stanno attrezzando diversamente. Le regole sono quelle del 2020.

Calendario riaperture: 1° giugno

Dal 1° giugno riaprono riaprono le palestre in conformità ai protocolli e alle linee

guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentito il parere del CTS.

Sempre dal 1° giugno è possibile, in Zona gialla, l’ammissione di spettatori agli eventi sportivi. L’accesso sarà consentito a un massimo di 1.000 persone negli impianti all’aperto e 500 negli impianti al chiuso.

Nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, saranno consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00.

Calendario riaperture: 15 giugno

Dal 15 giugno, in Zona Gialla, è consentito lo svolgimento di fiere, seguendo i protocolli e le linee guida che verranno stabiliti. Non è ancora chiaro se occorrerà essere in possesso della certificazione verde o meno per partecipare agli eventi.

Calendario riaperture: 1° luglio

Dopo le fiere, dal 1° luglio in Zona gialla ripartiranno anche congressi e convegni.

Dal 1° luglio, sempre in zona gialla, ripartiranno anche i centri termali e i parchi tematici e di divertimento.

Calendario riaperture: ipotesi future

Finora abbiamo descritto quanto previsto dal Decreto Riaperture. Ricordiamo che il coprifuoco è ancora alle 22 ed è uno dei punti su cui le diverse parti che compongono il governo si sono più volte scontrate.

Sono tanti i partiti che chiedono a gran voce la revisione della misura, che potrebbe essere modificata già a partire dalla prossima settimana.

Nei prossimi giorni si riunirà infatti la cabina di regia che dovrà decidere sulle prossime azioni da intraprendere. Sono molte le ipotesi che circolano ma si propende per una riapertura anticipata delle palestre già dal 17 maggio, così come il servizio dei ristoranti al chiuso e il ritorno del caffè al banco.

Novità in arrivo anche per i matrimoni e per il coprifuoco, che come anticipato precedentemente dovrebbe passare dalle 22 alle 23 o alle 24.







