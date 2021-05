Niente zone rosse: la mappa dei nuovi colori Regioni da lunedì 10 maggio

Da lunedì 10 maggio la mappa dei nuovi colori Regioni continuerà a fotografare un’Italia sempre più gialla, a seguito dell’ultimo monitoraggio della cabina di regia Iss- ministero. Nessuna Regione in zona rossa, solo 3 restano in zona arancione (Sardegna, Sicilia, Val D’Aosta). Le altre Regioni splendono di giallo e beneficiano dei graduali allentamenti previsti dal Decreto Riaperture.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, a seguito dei dati del monitoraggio ha firmato le ordinanze di cambio colore, che entrano in vigore lunedì 10 maggio.

Con gli allentamenti e l’annuncio del premier Draghi, farà capolino da metà maggio anche un Pass per gli spostamenti tra Regioni di colore diverso.

Da lunedì 10 maggio lo scenario del Paese è quasi tutto giallo, salvo 3 regioni in arancio:

nell’ area bianca: ancora nessuna Regione;

in area gialla Lombardia, Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto, proviance di Trento e di Bolzano, Toscana, Umbria,

Val D’Aosta, Sicilia, Sardegna; in zona rossa nessuna Regione

Ecco la nuova mappa dei colori delle Regioni italiane da lunedì 10 maggio.

Regioni in zona bianca dal 10 maggio

Ancora nessuna Regione d’Italia è inserita in questa colorazione. Ricordiamo tutti i requisiti per la zona bianca: per ambire a questo candido colore bisogna avere un Rt inferiore a 1 e un’incidenza settimanale della malattia inferiore a 50 casi per 100mila abitanti nella settimana.

Ogni attività può riaprire, ma ci sono comunque limiti e regole anche per le regioni bianche.

Regioni in zona gialla dal 10 maggio

Da lunedì la zona gialla colora gran parte del Paese. In questa fascia troviamo dal 10 maggio:

Friuli Venezia Giulia,

Lombardia,

Piemonte,

Liguria,

Provincia autonoma di Trento,

Provincia autonoma di Bolzano,

Veneto,

Emilia-Romagna,

Toscana,

Umbria,

Marche,

Abruzzo,

Lazio,

Molise,

Campania

Basilicata

Puglia,

Calabria.

Regioni in zona arancione dal 10 maggio

In fascia arancione troviamo 3 regioni:

Sicilia

Sardegna,

Val D’Aosta

Regioni in zona rossa dal 10 maggio

Il colore rosso per questa settimana è scomparso. Nessuna regione sarà rossa.

Restrizioni Covid: riaperture dal 26 aprile

Dal 26 aprile al 31 luglio è in vigore il Decreto Riaperture: le principali novità riguardano il ritorno della zona gialla a partire dal 26 aprile, permettendo l’apertura dei ristoranti sia a pranzo che a cena, e il ritorno sui banchi di scuola in tutte le regioni gialle e arancioni.

Aggiornamenti importanti anche per quanto riguarda lo spostamento tra regioni, le scuole, le attività culturali e le varie attività e imprese sportive. Tutto secondo un preciso e graduale calendario:

Dal 26 aprile si torna quasi tutti a scuola in presenza e in classe: continueranno a rotazione presenza/distanza tra il 50 e il 75% solo gli studenti delle superiori nelle zone rosse,

si torna in presenza e in classe: continueranno a rotazione presenza/distanza tra il 50 e il 75% solo gli studenti delle superiori nelle zone rosse, al 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021 , nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza,

, nelle zone gialla e arancione, le attività sono svolte prioritariamente in presenza, dal 26 aprile nelle zone gialle i ristoranti, bar, pub, gelaterie possono aprile la sera, solo se hanno tavoli all’aperto,

nelle i possono aprile la sera, solo se hanno tavoli all’aperto, dal 26 aprile consentiti sport di contatto , calcetto compreso, all’aperto,

consentiti , calcetto compreso, all’aperto, dal 26 aprile riaprono cinema e teatri nelle zone gialle, solo con il 50% dei posti fino a un massimo di 500 persone,

riaprono nelle zone gialle, solo con il 50% dei posti fino a un massimo di 500 persone, sempre dal 26 aprile , riaprono i musei , solo nelle zone gialle e solo nei giorni feriali,

, riaprono i , solo nelle zone gialle e solo nei giorni feriali, dal 1° giugno i clienti di ristoranti, bar, pub e gelaterie possono consumare anche all’interno dei locali,

i clienti di ristoranti, bar, pub e gelaterie possono consumare anche all’interno dei locali, dal 15 maggio riparte dal stagione balneare: stabilimenti aperti ma solo con i lettini a 1 metro di distanza,

riparte dal stabilimenti aperti ma solo con i lettini a 1 metro di distanza, dal 15 maggio riaprono anche le piscine all’aperto: due metri fuori dall’acqua tra una persona e l’altra e uno spazio tra i 7 e i 10 metri quadrati per ogni bagnante in vasca,

riaprono anche le due metri fuori dall’acqua tra una persona e l’altra e uno spazio tra i 7 e i 10 metri quadrati per ogni bagnante in vasca, dal 15 maggio 2021 , in zona gialla , le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali , gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili nei giorni festivi e prefestivi,

, in , le attività degli , gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili dal 1° giugno riaprono le palestre : due metri di distanza da ogni altro atleta e negli spazi comuni andrà indossata la mascherina, si potranno usare docce e spogliatoi ma sempre a 2 metri di distanza,

riaprono le : due metri di distanza da ogni altro atleta e negli spazi comuni andrà indossata la mascherina, si potranno usare docce e spogliatoi ma sempre a 2 metri di distanza, dal 1° luglio via libera a tuffi nei parchi acquatici , piscine degli stabilimenti termali,

via libera a tuffi nei , piscine degli il 1° luglio riapriranno al pubblico le fiere e i congressi.

Spostamenti con obbligo di autocertificazione

Per quanto rigurada la circolazione tra regioni diverse, dal 26 aprile valgono queste regole:

sono consentiti gli spostamenti tra Regioni in zona gialla senza bisogno di autocertificazione;

senza bisogno di autocertificazione; gli spostamenti da una Regione gialla a una rossa o arancione devono invece essere ancora giustificati da autocertificazione, in attesa del pass verde per gli spostamenti;

Quindi nelle regioni in rosso e arancione è possibile spostarsi dalla regione di residenza solo per motivi:

di lavoro,

di salute

per urgenze e necessità particolare,

rientrare nella seconda casa.

Questi spostamenti devono però essere giustificati compilando ed esibendo l’autocertificazione

