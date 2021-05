Concorso Ministero Giustizia, 16 mila posti Ufficio Processo: assunzioni solo per titoli

Nessuna prova d’esame prevista per il Concorso Ministero Giustizia destinato alla copertura di 16100 posti negli “uffici del processo” a tempo pieno e determinato. Per entrare nella Pubblica Amministrazione, quindi, i candidati dipendenti dovranno solamente sottoporsi alla valutazione dei titoli, senza dover affrontare alcuna prova d’esame. Il concorso ha come obiettivo la selezione di 16 mila laureati in legge, economia e commercio e scienze politiche da affiancare al giudice per un supporto nelle attività preparatorie del giudizio e per velocizzare la redazione dei provvedimenti.

Vediamo ora nel dettaglio tutte le novità relative al Concorso Ministero Giustizia per il 2021.

Concorso Ministero Giustizia: cosa prevede il Recovery Plan

Dei 248 miliardi stanziati per il Recovery Plan (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), si prevede l’utilizzo di 2,4 miliardi di euro per il fronte della Giustizia. Questi progetti riprendono le proposte inizialmente presentate dal precedente ministro Bonafede nella Relazione del Ministro sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2020, proposte che vedevano oltre 20 mila assunzioni in ballo.

Tra questi, si contano 16.100 posti offerti a tempo pieno e determinato a personale qualificato (laureati in legge, economia e commercio e scienze politiche), a cui si affiderà il compito di collaborare allo studio della controversia e della giurisprudenza pertinente, di predisporre le bozze di provvedimenti, di collaborare alla raccolta della prova dichiarativa nel processo civile. In particolare il piano prevede il rafforzamento “dello staff del magistrato con professionalità in grado di collaborare in tutte le attività collaterali al giudicare (ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedimenti)”.

Concorso Ministero Giustizia: assunzioni per titoli

Il progetto di assunzione di 16.100 laureati da integrare negli Uffici del processo non prevede la pianificazione e lo svolgimento di alcuna prova d’esame. Nel documento inviato alla Commissione europea si legge infatti che: “Al fine di rafforzare le linee di progetto appena evidenziate, si intende procedere, con norme semplificate, alle assunzioni degli addetti all’ufficio del processo. In particolare per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, l’Amministrazione procede alle assunzioni mediante concorsi pubblici per soli titoli, da svolgere su basi distrettuali”.

Dunque le figure qualificate che saranno assunte con il Concorso Ministero Giustizia nell’ufficio del processo saranno selezionate solamente attraverso la valutazione dei titoli.

A seguito della conclusione del lavoro a contratto determinato, l’amministrazione potrà rilasciare un’attestazione di “lodevole servizio” nel caso in cui il dipendente avrà svolto il triennio di occupazione sempre nello stesso ufficio. Il Recovery Plan specifica inoltre che “l’amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possa prevedere l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell’attestazione di lodevole servizio”.

Oltre a questo, l’assegnazione del lodevole servizio potrà essere utilizzato come:

titolo di preferenza a parità di merito nei concorsi indetti dal Ministero della giustizia o da altre amministrazioni dello Stato,

titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario.







