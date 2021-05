Dl Sostegni Bis: nuovi contributi a fondo perduto e indennizzo alternativo

Tema centrale del Decreto Sostegni bis, in via di approvazione questa settimana, sono ancora i contributi a fondo perduto per le imprese e partita Iva messe al muro dall’emergenza covid, dalle chiusure e dai cali di fatturato.

Tutte le partite Iva che abbiano fatto domanda (o abbiano percepito) per i contributi introdotti dal precedente dl sostegni e ottenuto gli aiuti, beneficieranno ora di una ulteriore tranche.

Vediamo secondo quali modalità e chi può ottenere l’erogazione di queste ulteriori somme a titolo di sostegno economico.

Sostegni bis: nuovi contributi a fondo perduto

Nel testo della bozza del Sostegni bis circolante in queste ore, strutturata in 48 articoli dedicati agli aiuti covid per imprese e famiglie, spiccano i nuovi indennizzi per tutte le partite Iva che abbiano già beneficiato del precedente fondo perduto. E’ l’articolo 1 a introdurli:

“Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo”.

Contributi a fondo perduto Sostegni Bis: gli importi

Secondo quanto previsto dalla bozza, gli indennizzi introdotti dal sostegni bis verranno erogati al 100% del precedente contributo già riconosciuto dal dl sostegni.

In sostanza il calcolo è semplice: basta controllare la cifra percepita in precedenza. Verrà corrisposta la stessa somma a fondo perduto.

Contributo a fondo perduto: come viene erogato

Per quanto riguarda il pagamento degli indennizzi, questo viene corrisposto direttamente dall’Agenzia, che accrediterà la somma spettante sul conto corrente bancario o postale della partita Iva beneficiaria.

In alternativa all’accredito diretto viene data possibilità di scegliere il credito d’imposta, ovviamente se il richiedente abbia scelto questa forma nel precedente contributo.

Fondo perduto Sostegni bis: niente domanda

Dal momento che il criterio di paragone è il precedente contributo a fondo perduto del dl Sostegni, diventa palese che non occorre inviare domanda per ottenere l’indennizzo previsto dal Decreto Sostegni bis. E’ tutto automatico. Viene erogato direttamente:

a chi ha fatto domanda del precedente contributo;

nella misura del 100% del precendente importo;

tramite accredito o credito d’imposta (in base alla precedente scelta effettuata dal richiedente).

Sostegni bis: contributo a fondo perduto alternativo

Oltre a questo, la bozza del provvedimento per i nuovi aiuti introduce inoltre, un contributo a fondo perduto alternativo, destinato a coloro che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario titolari di PIVA stabiliti nel territorio dello stato che:

nel secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto abbiano registrato ricavi non superiori ai 10 milioni di euro;

e che abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30 % nel periodo compreso dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

E’ quindi un indennizzo diverso da quello automatico, per il periodo di tempo a cui fa riferimento il calo di fatturato: il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni prendeva in considerazione l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2020 che doveva essere inferiore di almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Il contributo è quindi alternativo a quello erogato in automatico: cioè i soggetti che a seguito della presentazione dell’istanza per il contributo di cui all’art 1 del DL n 41 abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 4, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo stesso.

Fondo perduto alternativo nel Sostegni bis: calcolo

Come specificato in bozza, l’importo del contributo a fondo perduto alternativo (comme 5 del testo) viene calcolato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;

per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100 mila e 400 mila euro;

per i soggetti con ricavi o compensi 40% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400 mila e 1 milione di euro ;

per i soggetti con ricavi o compensi tra ; 30% per i soggetti con ricavi o compens tra 1 milione e 5 milioni di euro;

per i soggetti con ricavi o compens tra 20% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5 milioni e 10 milioni di euro.

L’importo erogato per tutti però non può superare i 50 mila euro.







