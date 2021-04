Le scadenze di oggi 30 aprile 2021 e proroghe in arrivo

Per finire in bellezza il mese ricordiamoci delle scadenze di oggi 30 aprile, tra Esterometro da inviare, esenzione Canone Rai, veramenti Irpef e non solo, e di alcune proroghe in arrivo, che consentiranno a cittadini e contribuenti di prendersi un po’ più di tempo: cartelle esattoriali e versamento IRAP in primis.

Scorriamo in una rapida carrellata tutti gli adempimenti da ultimare entro oggi, per iniziare maggio senza debiti, omissioni ed errori.

Versamento IRPEF, IRAP, IVA

Per oggi sono fissati alcuni versamenti, relativi alla dichiarazione dei redditi 2020. Primo tra tutti il versamento Irap, Irpef, Ires 2020, si tratta del secondo acconto o acconto in unica soluzione, delle imposte sui redditi.

La scadenza aveva visto la proroga per i soggetti che hanno registrato un calo considerevole del fatturato a seguito della crisi economica. Si tratta di tutte quelle imprese che nel 2020 hanno perso almeno il 33% del fatturato rispetto all’anno precedente.

Dichiarazione Iva 2021

Tra le scadenze di oggi 30 aprile, c’è la dichiarazione Iva 2021 (anno 2020). Il modello Iva dovrà essere presentato dai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, o professionali. La presentazione va fatta per via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato.

La scadenza riguarda i contribuenti che non hanno anticipato la trasmissione entro il 1° marzo 2021, comunicando nel quadro VP della dichiarazione le liquidazioni periodiche Iva del quarto trimestre 2020.

La mancata presentazione della dichiarazione è sanzionata, proporzionalmente, dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se il contribuente ha effettuato soltanto operazioni che non richiedono il versamento dell’imposta, per l’omesso adempimento si applicherà la sanzione fissa, da 250 a 2.000 euro. Anche la dichiarazione tardiva è punita con la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro se trasmessa entro 90 giorni.

Canone Rai 2021: esenzione ultra 75enni

Il conto alla rovescia per chiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai 2021 per over 75enno sta per scadere, perché l’autocertificazione deve essere presentata entro oggi il 30 aprile, se si vuole ottenere un esonero totale. Stiamo parlanndo dei cittadini ultra 75enni con determinati requisiti di reddito.

La dichiarazione di esenzione deve essere spedita o consegnata entro fine aprile dell’anno di riferimento; chi intende fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio.

Scadenze di oggi 30 aprile: primo invio Esterometro

Oggi 30 aprile per i soggetti passivi Iva, scade il termine per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (Esterometro), relativa al 1° trimestre 2021 (gennaio-febbraio-marzo).

Il 2021 sarà l’ultimo anno per il suddetto adempimento, in quanto lo stesso è stato abrogato dall’articolo 1, comma 1103, della Legge 178/2020. Quindi dal 1° gennaio 2022 non sarà più necessario farlo.

Scadenze oggi 30 Aprile: le proroghe in extremis

Parliamo ora di due scadenze importanti che però sono state prorogate all’ultimo (anche se ancora si attendono le norme ufficiali. Si tratta di:

Versamento IRAP non pagata entro oggi

non pagata entro oggi notifiche e pagamento cartelle esattoriali in scadenza oggi 30 aprile.

Il pagamento dell’Irap slitta al 30 settembre 2021. Mentre sulla proroga delle cartelle esattoriali, si va verso lo slittamento, ma dobbiamo attendere news ufficiali.







© RIPRODUZIONE RISERVATA