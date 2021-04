Puglia in giallo e Sardegna arancione: novità colori da lunedì 3 maggio

Alle 15 regioni già passate in fascia gialla il 26 aprile si aggiungerà quasi certamente la Puglia, che dal prossimo lunedì 3 maggio potrebbe entrare nella zona con le restrizioni più blande. La Sardegna dovrebbe uscire dal rosso. In bilico invece la Val D’Aosta. Domani (venerdì 30) si terrà la consueta cabina di regia per stabilire i nuovi colori delle regioni.

Si sa che i dati dei contagi covid e l’indice Rt è in lieve discesa, soprattutto nelle fasce gialle. Cosa che potrebbe portare al cambio di colore in Puglia e Sardegna. E Le restanti regioni sarebbero quindi confermate gialle.

Ricordiamo che in fascia gialla le nuove regole vedono ristoranti e bar aperti a pranzo e cena con tavoli all’aperto; ingresso consentito in cinema, teatri e musei sia pure con capienza limitata, spostamenti liberi verso altre regioni gialle.

In sostanza quindi, la situazione colori da lunedì 3 maggio dovrebbe essere questa:

la Puglia si dovrebbe affiancare dunque a Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige (sia la provincia autonoma di Bolzano che di Trento), Umbria, Marche, Abruzzo, Toscana, Lazio, Campania e Molise;

la Valle d’Aosta è in bilico tra l’arancione e il rosso;

Calabria, Sicilia e Basilicata dovrebbero restare arancioni, e a loro dovrebbe affiancarsi la Sardegna (unica regione rimasta in zona rossa).

Ricordiamo brevemente cosa succede nel weekend del 1° maggio in zona gialla, arancione e rossa con le regole del Decreto Riaperture.

Spostamenti weekend 1° maggio

Molto diverso invece il discorso nel weekend del 1° maggio. Qui entrano in gioco importanti novità. Il Decreto riaperture è già in vigore in questi giorni. Molte Regioni saranno già tornate gialle e potranno godere delle prime riaperture e allentamenti.

In particolare succederà questo:

le regioni che in base alle ordinanze ministeriali restano arancioni dovranno continuare a seguire le regole e restrizioni fin qui descritte;

anche le regioni che resteranno rosse continueranno a seguire le stringenti regole del semi-lockdown;

le regioni che invece si aggiudicheranno l’ambito colore giallo potranno iniziare a beneficiare delle riaperture, in tema di: spostamenti, visite, musei, sport, cene fuori, ecc.

Vediamo in dettaglio cosa si potrà fare in zona gialla nel weekend del 1° maggio.

SPOSTAMENTI REGIONI GIALLE

Chi vive nelle Regioni gialle (decise con le ordinanze del Ministero della salute) potrà:

andare a trovare parenti e amici in una seconda casa in un’altra regione gialla, ma non più di quattro persone sempre con bambini al seguito;

in una seconda casa in un’altra regione gialla, ma non più di quattro persone sempre con bambini al seguito; sono consentiti gli spostamenti tra Regioni in zona gialla senza bisogno di autocertificazione;

senza bisogno di autocertificazione; gli spostamenti da una Regione gialla a una rossa o arancione devono invece essere ancora giustificati da autocertificazione, in attesa del pass verde per gli spostamenti ;

; per i minorenni, dai due anni in su, sarà obbligatorio effettuare un test molecolare entro le 48 ore per muoversi da o per una regione in zona rossa o arancione;

Ristoranti e bar weekend 1° maggio

In base alla regole introdotte dal Decreto riaperture, dal 26 aprile nelle zone gialle i ristoranti, bar, pub, gelaterie possono aprile la sera, solo se hanno tavoli all’aperto.

Quindi nel weekend del 1° maggio possiamo:

andare a cena nei ristoranti con i tavoli all’aperto;

farci una birra al pub se ha tavoli all’aperto;

andare a fare colazione al bar con tavoli all’aperto.

Mi raccomando: occorre sempre organizzarsi con gli orari, perché il coprifuoco serale resta alle ore 22.

Visite a parenti weekend 1° maggio

in fascia gialla si può andare a far visita a amici e parenti, anche in quattro adulti più minorenni; in fascia arancione si possono effettuare le visite ma solo nell’ambito del territorio del proprio comune di residenza.

Musei e cinema e teatri weekend 1° maggio

Sempre dal 26 aprile tornano cinema e teatri nelle zone gialle, solo con il 50% dei posti fino a un massimo di 500 persone. Quindi il 1° maggio possiamo anche andare a vedere un film al cinema o a teatro.

Mostre e musei riaprono dal 26 aprile. in zona gialla porte aperte anche nei weekend, ma sempre su prenotazione.







