Superbonus 110% nel Decreto Semplificazioni: cosa cambia

Il Decreto Semplificazioni in arrivo a maggio è pronto a includere l’annunciata semplificazione del Superbonus 100%, che già si prepara ad essere prorogato al 2023 con la prossima legge di bilancio.

Il decreto legge verrà approvato per concretizzare alcune misure previste dal PNRR, Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dal Parlamento e pronto per essere inviato a Bruxelles entro il 30 aprile.

In merito all’agevolazione per le ristrutturazioni, il premier Mario Draghi ha confermato nel suo intervento alla Camera: “già con un decreto legge a maggio, interverremo con delle importanti semplificazioni, per agevolare la sua effettiva fruizione”. Questo perché le attuali procedure sono piuttosto complesse.

Superbonus 110% nel Recovery Plan

Diciamolo subito, anche il PNRR ammette che “l’attuazione del superbonus ha incontrato molti ostacoli connessi alla necessità di attestare la conformità edilizia particolarmente complessa per gli edifici risalenti, come segnalato dall’ANCI, dalla rete delle professioni tecniche e dalle associazioni imprenditoriali (con attese fino a sei mesi per l’accesso agli archivi edilizi). Obiettivo delle misure è accelerare l’efficientamento energetico e la rigenerazione urbana, rimuovendo gli ostacoli burocratici all’utilizzo del Superbonus.

Di proroga e semplificazione superbonus si sta occupando anche il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, direttamente coinvolto dalla misura fiscale. Nella bozza del decreto legge semplificazioni infatti, come riportato da Il Sole 24 Ore, pare entri a gamba tesa proprio sul superbonus 110, prevedendo alcune importanti semplificazioni:

considerando ammissibili al superbonus anche chi nei condomini ha in corso domande di condono edilizio;

estendendo l’ambito di applicazione del superbonus anche agli interventi effettuati su immobili di classe catastale D/2, quindi alberghi e pensioni.

In merito al condono edilizio però, qualora la richiesta di sanatoria venga successivamente respinta – si legge nella bozza del provvedimento – scatta però la revoca delle agevolazioni.

Altra semplificazione che potrebbe essere introdotta subito, con il provvedimento di maggio potrebbe permettere che le asseverazioni di conformità urbanistica riguardino solo l’esistenza del titolo edilizio legittimo, senza procedere alle verifiche di conformità con lo stato di fatto dell’immobile.

In soldoni, si tratta di una facilitazione burocratica, rispetto all’attuale norma, che richiede un doppio visto di conformità (urbanistica e paesaggistica), il quale invece potrebbe essere sostituito da una comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato (Cila).

