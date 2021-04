Coprifuoco alle 22: da metà maggio orario spostato o abolito

Dopo una serie di polemiche e contrasti riguardo il coprifuoco alle 22, prolungato dal Governo Draghi con l’ultimo Decreto varato, ovvero quello sulle riaperture delle attività e delle imprese, finalmente si è giunti ad un punto di incontro. Infatti, se l’andamento dei contagi e della campagna vaccinale lo permette, a partire da metà maggio si potrà posticipare o addirittura eliminarlo.

La revisione dell’orario del coprifuoco, attualmente fissato alle 22 da molti mesi, era prevista solamente a fine mese: ora invece sarà anticipata al 10 o forse il 14 di maggio.

Abolizione del coprifuoco o modifica dell’orario?

Innanzitutto occorre ricordare che l’ordine presentato da Fratelli d’Italia, che aveva come obiettivo primario l’abolizione del coprifuoco è stato bocciato alla Camera dei Deputati. Il partito richiedeva nello specifico che “il governo si impegni a valutare l’opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di assicurare che nelle zone gialle i ristoranti possano rimanere aperti fino alle 24″.

Tuttavia, è stato riformulato un nuovo ordine che, per andare incontro alle richieste dell’opposizione, prevede una sorta di tagliando da metà maggio, con l’obiettivo di seguire con attenzione l’andamento dei contagi e della campagna vaccinale per poter valutare al meglio l’eventuale abolizione del coprifuoco.

Il Governo Draghi dovrà dunque valutare “sulla base dell’andamento del quadro epidemiologico oltre che dell’avanzamento della campagna vaccinale, l’aggiornamento delle decisioni prese” con l’entrata in vigore del Decreto Riaperture, “anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e spostamento“, ovvero il tanto discusso orario del coprifuoco.

In conclusione non è ancora sicuro se si procederà con un’effettiva abolizione del coprifuoco o solamente con uno spostamento di orario verso le 24, per permettere ai ristoranti di lavorare a pieno regime anche la sera. Bisognerà dunque attendere il 10 o 14 maggio, le date limite entro cui il Governo dovrà occuparsi della valutazione dei dati epidemiologici.







