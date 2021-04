Graduatorie Ata 2021, domande fino al 26 aprile: requisiti, compatibilità, profili e come far domanda

Non sono ammessi i candidati inseriti per lo stesso profilo: nelle graduatorie provinciali permanenti per assunzioni a tempo indeterminato;

negli elenchi provinciali ad esaurimento;

nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico;

nelle graduatorie di istituto di prima e seconda fascia della stessa provincia. E’ causa di esclusione anche l’inserimento nelle graduatorie di diverse province per altri profili. In quest’ultimo caso, per avere la possibilità di partecipare, il candidato deve presentare una domanda di cancellazione dal precedente elenco e una domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia della nuova provincia scelta.

Possono partecipare i candidati: con almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto;

nelle graduatorie provinciali per le supplenze in qualità di docente ;

; nelle GAE docenti. Nel caso dei docenti i contratti non devono essere stipulati in contemporanea.