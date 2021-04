Concorsi Regione Lombardia, prove scritte in digitale: ecco le convocazioni per tutti i profili

Pubblicati i calendari delle prove preselettive e scritte dei concorsi Regione Lombardia per tecnici e amministrativi, da assumere nella giunta regionale, e per il personale dei Centri per l’Impiego.

Lo svolgimento sarà tutto al digitale con l’App ProctorExam. Sul sito sono state fornite le istruzioni per installare e completare correttamente la procedura in vista delle prove.

Ecco le convocazioni.

Prove concorsi Regione Lombardia: 13 collaboratori senior area amministrativa

La prova preselettiva del Concorso Regione Lombardia si svolgerà:

31 maggio 2021 , dalle ore 9 – candidati con ID domanda da 2640721 a 2674601;

, dalle ore 9 – candidati con ID domanda da 2640721 a 2674601; 31 maggio 2021 dalle ore 14,00 – candidati con ID domanda da 2674627 a 2685182.

Scarica elenco ammessi e istruzioni

Prove concorsi Regione Lombardia, 70 assistenti amministrativi

La prova scritta verrà svolta il 4 giugno 2021 a partire dalle ore 14.

Scarica le istruzioni

Prove concorsi Regione Lombardia, 25 specialisti amministrativi

La prova preselettiva si svolgerà nelle seguenti giornate:

3 giugno 2021, dalle ore 9 – candidati con ID domanda da 2640707 a 2661775;

– candidati con ID domanda da 2640707 a 2661775; 3 giugno 2021, dalle ore 14 – candidati con ID domanda da 2661784 a 2680221;

– candidati con ID domanda da 2661784 a 2680221; 4 giugno 2021, dalle ore 9 – candidati con ID domanda da 2680223 a 2685214.

Scarica elenco ammessi e istruzioni

Prove concorso Regione Lombardia, 58 assistenti tecnici

Con Decreto dirigenziale n.5207 del 16 aprile 2021 il Direttore di Funzione Specialistica Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta ha approvato l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla prova scritta.

La prova si svolgerà il 1 giugno 2021, dalle ore 14.

Scarica elenco ammessi e istruzioni

Prove concorsi Regione Lombardia, 31 specialisti tecnici

I candidati ammessi alla prova scritta, individuabili all’allegato A, devono collegarsi il 24 maggio 2021 alle ore 14.

Scarica elenco ammessi e istruzioni

Concorsi Regione Lombardia Cpi: operatori del mercato del lavoro

Con Decreto Dirigenziale n.5098 del 14 aprile 2021 il Direttore di Funzione Specialistica Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta ha approvato l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla prova scritta.

Le convocazioni alla sono nelle seguenti giornate:

27 maggio 2021 , dalle ore 9,00 – candidati con ID domanda da 2299025 a 2309826;

, dalle ore 9,00 – candidati con ID domanda da 2299025 a 2309826; 27 maggio 2021 , dalle ore 14,00 – candidati con ID domanda da 2309827 a 2320243;

, dalle ore 14,00 – candidati con ID domanda da 2309827 a 2320243; 28 maggio 2021 , dalle ore 9,00 – candidati con ID domanda da 2320252 a 2329711;

, dalle ore 9,00 – candidati con ID domanda da 2320252 a 2329711; 28 maggio 2021, dalle ore 14,00 – candidati con ID domanda da 2329719 a 2342316.

Scarica elenco ammessi e istruzioni

Concorso Regione Lombardia Cpi: specialisti mercato e servizi per il lavoro

La prova scritta si svolgerà il 25 maggio 2021, con convocazione:

alle 9, per i candidati con ID domanda da 2298978 a 2319394;

alle ore 14 per i candidati con ID domanda da 2319434 a 2341812.

Scarica elenco ammessi e istruzioni

Concorsi Regione Lombardia Cpi: tecnici informatici

La prova scritta del concorso unico, per esami, si svolgerà il 20 maggio 2021 a partire dalle 14.

Scarica elenco ammessi e istruzioni







