Riaperture aprile e maggio, Draghi: ristoranti aperti a cena, spostamenti tra Regioni e zone gialle

L’Italia è sempre più vicina a nuovi allentamenti delle misure restrittive e si prevedono riaperture a aprile e maggio. Nella serata di oggi, venerdì 16 aprile, si è appena conclusa la conferenza stampa tenuta dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, in riferimento alle possibili riaperture previste per il mese di maggio.

Le principali novità riguardano il ritorno della zona gialla a partire dal 26 aprile, permettendo l’apertura dei ristoranti sia a pranzo che a cena, e il ritorno sui banchi di scuola in tutte le regioni gialle e arancioni. Aggiornamenti importanti anche per quanto riguarda lo spostamento tra regioni.

Vediamo ora nel dettaglio le misure stabilite dal Governo riguardo le prossime riaperture di bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema, teatri e musei.

Riaperture a maggio: la conferenza di Draghi

Nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, il premier Mario Draghi ha esordito annunciando un prossimo allentamento delle misure restrittive, con riaperture a maggio e da fine aprile, sottolineando che si tratta di “un rischio ragionato, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento”.

La prima novità importante riguarda il ritorno delle zone gialle a partire dal 26 aprile e la riapertura dei servizi di ristorazione sia a pranzo che a cena.

Sul fronte della scuola è stato invece stabilito che gli studenti dovranno tornare tutti a seguire le lezioni in presenza sia nelle zone gialle che in quelle arancioni, mentre nelle zone rosse “vi sono modalità che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza”.

Il premier ha anche precisato che questi allentamenti riguardano anche gli spostamenti: saranno infatti permessi in un primo momento solamente tra le zone gialle, ma in seguito sarà introdotto un pass per potersi spostare tra regioni classificate in fasce di rischio diverse, senza però fornire ulteriori istruzioni.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso della conferenza stampa del 16 aprile, ha preannunciato una riapertura delle piscine dal 15 maggio, la ripresa di alcune attività nelle palestre dal 1 giugno e la ripartenza degli eventi fieristici dal 1 luglio.

Nella giornata di ieri, 15 aprile, le Regioni hanno presentato un documento unico al governo Draghi, nella Conferenza Stato-Regioni, sulle regole che potrebbero essere applicate in seguito alle riaperture che prevede quattro macrocategorie: ristorazione; palestre; piscine; cinema e spettacoli dal vivo, articolate in alcune suddivisioni al loro interno.

Riaperture a maggio: bar e ristoranti aperti di sera

Tra i vari allentamenti annunciati da Draghi in conferenza stampa, spicca quella dell’apertura delle attività di ristorazione la sera in zona gialla, a partire dal 26 aprile. L’obiettivo sarebbe quello di tornare a servire la cena nei locali che abbiano uno spazio all’aperto attraverso la prenotazione obbligatoria, al fine di rendere più facile il tracciamento in caso di positività, e permettere la riapertura in zona gialla dei bar e dei ristoranti anche di sera, e non solo fino alle 18.

Come suggerisce la bozza delle Regioni “Le misure di seguito riportate, se rispettate, possono consentire lo svolgimento sia del servizio del pranzo, che della cena. Inoltre tali misure possono consentire il mantenimento del servizio anche in scenari epidemiologici definiti ad alto rischio purché integrate con strategie di screening periodico del personale non vaccinato.”

Secondo le regole stabilite dalla bozza formulata dalle Regioni gli esercizi che dispongono di posti a sedere dovrebbero:

privilegiare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;

e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere; disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 2 metri di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors);

di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors); dopo le 14 , consentire solamente la consumazione al tavolo;

, consentire solamente la consumazione al tavolo; i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;

a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo; favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere;

tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere; al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare pulizia e disinfezione delle superfici.

La bozza prevede che negli esercizi che non dispongono di posti a sedere si consenta l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 2 metri di distanza.

Inoltre:

laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni , sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. per la consumazione al banco assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 2 metri tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale;

assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 2 metri tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale; è possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso;

mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso; la modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati

esclusivamente con prodotti confezionati in monodose.

Riaperture a maggio: cinema, teatri e musei

Indicazioni da parte delle Regioni si applicano anche a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti.

In particolare, per i cinema e gli spettacoli dal vivo:

riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi;

se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;

privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;

la postazione dedicata alla reception e alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche;

i posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro.

Riguardo gli spettacoli musicali:

i Professori d’orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d’orchestra, la distanza minima con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2 metri;

per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante;

i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco.

Per le produzioni teatrali e di danza sono state raccolte le seguenti proposte:

l’ accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale;

che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all’ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze;

che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all’ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze; per la preparazione degli artisti , trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l’operatore e l’attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l’operatore deve indossare anche i guanti;

, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l’operatore e l’attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l’operatore deve indossare anche i guanti; gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti;

eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti; i costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati;

dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati; la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni;

(compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni; l’obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.

Riaperture a maggio: palestre

Niente sport di contatto fisico per il momento. Nel frattempo, il Ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso della conferenza stampa del 16 aprile, ha preannunciato una riapertura delle piscine dal 15 maggio, la ripresa di alcune attività nelle palestre dal 1 giugno e la ripartenza degli eventi fieristici dal 1 luglio.

Per quanto riguarda le palestre, le indicazioni proposte dalle Regioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale):

potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura inferiore a 37,5 °C ;

; organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 2 metri;

in modo da assicurare le distanze di almeno 2 metri; regolamentare i flussi , gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:

o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,

o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).

, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza: o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa). favorire il ricambio d’aria in ambienti interni;

in ambienti interni; tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti;

devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

Riguardo le piscine pubbliche e le piscine finalizzate ad uso collettivo inserite in

strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) dove sia consentito l’uso natatorio:

divieto di accesso del pubblico alle tribune ;

; divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti;

redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa;

il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa; privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;

e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni; organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 2 metri;

in modo da assicurare le distanze di almeno 2 metri; anche in questo caso tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti;

devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; la densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona;

in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona; assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 – 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5;

attivo libero in vasca compreso tra 1,0 – 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5; le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare;

come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare; le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione.

(Articolo in aggiornamento)







