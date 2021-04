Concorso Infermieri Teramo, 90 posti a tempo indeterminato: chi partecipa, come fare domanda, prove

*aggiornamento del 16/04/2021: il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione fino al 16 maggio 2021.

Il BUR Abruzzo n.32 del 19 febbraio 2021 dà notizia di nuove assunzioni nella Sanità regionale. Pubblicato il bando del concorso infermieri Teramo per il reclutamento di 90 unità in categoria D a tempo indeterminato presso l’Asl Teramo.

Dei posti a disposizione, 45 sono riservati al personale interno con contratto precario. La selezione è per titoli ed esami.

Atteso il bando in Gazzetta per avviare ufficialmente il concorso. Intanto vediamo come partecipare e prove da affrontare.

Concorso Infermieri Teramo: requisiti di ammissione

Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti generali, richiesti per l’accesso a tutti i concorsi pubblici, e dei requisiti specifici, ovvero connessi al ruolo da ricoprire. Questi sono:

Laurea in Infermieristica , relativa alla classe delle lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica (L/SNT1), oppure Diploma universitario di vecchio ordinamento o titoli equipollenti;

, relativa alla classe delle lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica (L/SNT1), oppure Diploma universitario di vecchio ordinamento o titoli equipollenti; Iscrizione all’albo professionale.

L’iscrizione all’albo corrispondente di uno dei Paesi dell’Unione Europea non limita la partecipazione ai concorsi pubblici. Prima dell’assunzione in servizio è obbligatorio l’inserimento anche nell’albo italiano.

I possessori di un titoli di studio conseguito all’estero devono richiedere il riconoscimento dell’equipollenza alle autorità competenti.

Domande Concorso Infermieri Teramo

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. La scadenza è fissata per il 16 maggio 2021.

La modalità di presentazione è esclusivamente telematica: la piattaforma https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it/ sarà attiva 24 ore su 24 e visibile su qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet.

Concorso Infermieri Teramo: prove di selezione

Per definire il punteggio nella graduatoria di merito verranno valutati i titoli presentati e le seguenti prove: prova scritta , vertente su infermieristica clinica (generale e specialistica), modelli organizzativi assistenziali, modelli concettuali e strumenti dell’assistenza infermieristica, elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale;

, vertente su infermieristica clinica (generale e specialistica), modelli organizzativi assistenziali, modelli concettuali e strumenti dell’assistenza infermieristica, elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale; prova pratica , verifica delle conoscenze tecniche e delle prestazioni infermieristiche e assistenziali attraverso la predisposizione di atti, l’esecuzione o la descrizione di tecniche specifiche;

, verifica delle conoscenze tecniche e delle prestazioni infermieristiche e assistenziali attraverso la predisposizione di atti, l'esecuzione o la descrizione di tecniche specifiche; prova orale, un colloquio sulle materie a programma, su elementi di informatica e lingua inglese. La selezione potrebbe essere preceduta da una prova preselettiva, attivata con la ricezione di almeno 2.000 domande, consistente in un test a risposta multipla sugli argomenti della prova pratica e della prova orale. La prova non contribuisce a determinare la posizione del candidato nella graduatoria per le assegnazioni.



Test dei concorsi per Infermiere Ivano Cervella, 2019, Maggioli Editore 2019, Il volume costituisce uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere. I 5000 quiz a risposta multipla, infatti, sono il frutto di un attento studio degli argomenti più spesso oggetto d’esame e dei quesiti effettivamente somministrati...











