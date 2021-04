Concorso 2329 Funzionari Giudiziari: novità sulla prova scritta dopo il Dl Covid

Il Decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44 ha stabilito la ripresa dei Concorsi pubblici per il 3 maggio 2021. Tanti i concorsi in attesa di ripartire, tra questi anche il Concorso 2329 Funzionari Giudiziari bandito nel 2019 e per il quale è già stata svolta la prova preselettiva, con oltre 7534 candidati ammessi alla prova scritta.

Il Dl 44/2021 stabilisce anche nuove modalità di svolgimento delle prove d’esame per i concorsi che verranno. Tra queste:

Una sola prova scritta e una prova orale per le selezioni di personale non dirigenziale;

e per le selezioni di personale non dirigenziale; Prove informatiche e digitali, anche in presenza, ed eventuale prova orale in videoconferenza ;

; Preselezione tramite valutazione dei titoli.

Dl stabilisce inoltre che, per le procedure già bandite relative al reclutamento di personale non dirigenziale, si può prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.

Alla luce di quanto premesso, l’ex Ministro Alberto Bonisoli, presidente di Formez PA, ha comunicato in un video le nuove modalità con le quali verrà svolta la prova scritta del Concorso 2329 Funzionari Giudiziari.

Concorso 2329 Funzionari giudiziari: come cambia la prova scritta

Tutti i candidati ammessi alla prova scritta dopo la preselezione potranno parteciparvi, nessuna novità riguarda la preselezione già effettuata. Per quanto riguarda la prova scritta invece, cambiano innanzitutto le modalità di svolgimento: la prova verrà infatti somministrata digitalmente, attraverso l’uso di tablet o computer.

La seconda novità riguarda il decentramento delle sedi d’esame. Sono previste diverse sedi d’esame distribuite su tutto il territorio nazionale, per evitare ai candidati spostamenti eccessivamente lunghi, riducendo eventuali rischi.

Lo svolgimento della prova dovrà rispettare le indicazioni dettate dal nuovo Protocollo per lo svolgimento dei Concorsi Pubblici, che prevede, tra le altre misure, l’utilizzo esclusivo di mascherine FFP2 e il referto negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore antecedenti allo svolgimento della prova.

Concorso 2329 Funzionari giudiziari: data della prova

“Spero veramente che nell’arco di qualche settimana riusciremo a comunicarvi la data in cui questa prova scritta verrà sostenuta.”

Queste le parole del presidente Bonisoli nel comunicato video che annunciava le novità, non solo per il Concorso 2329 Funzionari Giudiziari ma anche per:

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane con le date delle prove.

Per la preparazione al concorso 2329 Funzionari Giudiziari:

