Decreto Sostegni bis: oggi scostamento da 40 miliardi. Ristori, affitti, bollette. I nuovi aiuti

Con circa 40 miliardi di scostamento di bilancio verrà finanziato il Decreto Sostegni bis: il nuovo provvedimento di aiuti a imprese e partite Iva allo studio del governo Draghi. Nel consiglio dei ministri di oggi 15 aprile alle ore 14 e 30 è previsto il voto sul Def e sulla richiesta di scostamento, che andrà a finanziare la nuova tornata di aiuti 2021 al settore economico del Paese.

Durante il Consiglio dei Ministri del 14 aprile il titolare dell’Economia, Daniele Franco, ha illustrato il Def (Documento di Economia e Finanza), da approvare contestualmente alla richiesta di scostamento.

Sul piatto altri 40 miliardi, da immettere nell’economia, per garantire ristori e liquidità, e dare ossigeno alle imprese e preparare la ripartenza. Indennizzi parametrati su 2 mesi per tamponare i disagi delle chiusure e abbattere i costi fissi delle imprese: Imu e affitti in primis.

Lo scostamento servirà anche a finanziare il fondo per le opere escluse dal Recovery ma che si vogliono comunque includere tra quelle prioritarie per i prossimi anni. L’operazione va di pari passo alla preparazione del Documento di economia e finanza, che disegnerà la cornice macroeconomica del prossimo triennio.

Le misure in arrivo con il Decreto Sostegni bis includono appunto i nuovi ristori a fondo perduto su 2 mensilità, moratoria sui mutui, ancora incentivo allo smart working e incentivi per i contratti a termine.

Decreto Sostegni bis: ristori a fondo perduto

Pronta una nuova tornata di contributi a fondo perduto. Sarà utilizzato ancora il meccanismo di erogazione degli indennizzi, che questa volta saranno parametrati su due mesi e non su uno solo come previsto dal decreto Sostegni. Ancora da chiarire però l’entità delle somme che riceveranno le imprese a titolo di ristoro. Sul tavolo però potrebbe esserci una cifra complessiva di 20 miliardi.

Una ipotesi è che il calcolo segua quello dei precedenti indennizzi (accesso ai ristori da parte delle attività che hanno subito un calo di fatturato pari ad almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019), con una differenza: verranno indennizzate due mensilità. Potrebbero esserci variazioni anche nelle aliquote di ristoro da applicare alla perdita subita. Dovrebbe restare al 60% per le piccole imprese con fatturato annuo fino a 100mila euro, mentre l’aliquota più bassa (ricavi fra 5 e 10 milioni) dovrebbe scendere al 10% (anzichè il 20% come accaduto in precedenza).

Decreto Sostegni bis: agevolazioni affitti e bollette

Altri 15 miliardi del provvedimento dovrebbero essere utilizzati coprire costi fissi delle imprese penalizzate, ad esempio:

gli affitti dei locali, con un nuovo credito d’imposta sugli affitti al 60%;

sconti su imposte come Tosap e Cosap;

altre agevolazioni su bollette e canone Rai

Decreto Sostegni bis: proroga moratori mutui casa

Molto probabile una proroga della possibilità di accedere al fondo Gasparrini per i mutui sulla prima casa anche per dipendenti e partite Iva. L’ampliamento era stato previsto dal Decreto Cura Italia 18-2020 e Liquidita 23-2020 e scaduto lo scorso dicembre senza ulteriore proroga.

(in aggiornamento)

