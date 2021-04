Concorso Regione Campania: le novità sulle prove

Cambia il Concorso Regione Campania, oggetto di una rettifica riguardante l’espletamento della prova d’esame: mentre prima era stato disposto lo svolgimento di una prova scritta e di una orale dopo il periodo di tirocinio, ora i candidati dovranno sottoporsi ad un’unica prova scritta della durata di un’ora, che si concluderà entro giugno. I 1.800 giovani che nel 2019 si sono iscritti al concorsone in Campania, e che nel 2020 e 2021 hanno superato le preselezioni e infine svolto tirocinio presso la Pubblica Amministrazione, ora dovranno sottoporsi ad un unica prova finale scritta digitalizzata.

“La previsione di un’altra prova scritta, come reso noto da un recente comunicato del Ministero per la Pubblica Amministrazione, rallenterebbe ingiustificatamente l’iter concorsuale” ha protestato nella giornata di ieri Piero De Luca contro il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta.

La risposta di Brunetta non si è fatta attendere: “Nessuna prova scritta è stata aggiunta a quanto previsto dal bando“, anzi è stata cancellata l’ulteriore prova orale al fine di velocizzare il concorso e poter procedere con le assunzioni entro l’estate. Questa è infatti la decisione presa il 9 aprile 2021 della Commissione interministeriale Ripam sul tema dello sblocco dei concorsi, al fine di spegnere le polemiche insorte negli ultimi giorni sull’espletamento dell’ultima prova del Concorso Regione Campania.

Come sottolinea in una nota Marcello Fiori, Capo Dipartimento della Funzione pubblica e Coordinatore della Commissione Ripam: “Con riferimento allo svolgimento del corso-concorso Ripam Campania si precisa che la Commissione Ripam, riunita il 9 aprile, alla luce delle norme contenute all’articolo 10 del decreto legge 44/2021, ha stabilito, anche in base alle richieste del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che sono fatte salve tutte le prove eseguite finora e che, rispetto al bando originario che prevedeva un’altra prova scritta e una ulteriore prova orale, la procedura si semplificherà mantenendo soltanto la prova scritta, digitalizzata. Tale prova scritta potrà essere eseguita a giugno e, in questo modo, le assunzioni potranno avvenire entro l’estate.”







