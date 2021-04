Concorso bibliotecario 2021, tutti i bandi pubblicati e come prepararsi

Nuovi bandi in arrivo e nuove assunzioni si prospettano per quest’anno per quanto riguarda i posti da bibliotecario. Con il Concorso Bibliotecario 2021 si vanno infatti ad aprire nuove possibilità lavorative, per poter lavorare in biblioteca, date da turn-over generazionale o dallo sblocco delle assunzioni.

Nei prossimi paragrafi verranno elencati tutti i bandi di concorso per bibliotecario disponibili, in continuo aggiornamento. Vediamo quindi l’elenco dei bandi ad oggi attivi, analizzando anche i requisiti di partecipazione.

Concorso bibliotecario 2021: requisiti generali

Di seguito sono elencati i requisiti generali necessari per la partecipazione ai concorsi per bibliotecario, i requisiti specifici verranno elencati all’interno dei diversi bandi. In particolare, per poter partecipare occorre il possesso dei seguenti requisiti:

maggiore età o limite massimo d’età pensionabile;

cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione Europea o altri requisiti equivalenti previsti dalla legge;

idoneità fisica all’impiego;

non aver riportato condanne penali che possano impedire la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati maschi nati entro il 31.12.1985).

I requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del bando.

Concorso bibliotecario 2021: 1 posto a Sassari

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 febbraio 2021, è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo, posizione di lavoro istruttore direttivo biblioteca, categoria D1.

Requisiti

Oltre ai requisiti sopracitati, per partecipare al concorso bibliotecario 2021 indetto dal Comune di Sassari è necessario il possesso del seguente titolo di studio:

Laurea Triennale (L) in Scienze dei Beni Culturali o Laurea magistrale (LM) in Archivistica e biblioteconomia o equipollente Laurea specialistica (LS) o Diploma di Laurea (DL);

Domanda

La domanda può essere inoltrata:

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it;

tramite raccomandata A/R.

Il termine ultimo di presentazione della domanda è il 18 marzo 2021. All’interno della domanda, il cui fac-simile è presente all’interno del bando, si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti richiesti, presentando idonea documentazione atta a richiedere i benefici previsti dalla legge o indicando eventuali titoli di preferenza.

Alla domanda andranno inoltre allegati:

curriculum vitae;

copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;

(eventuale) certificazione medico sanitaria rilasciata da apposita struttura pubblica

attestante la necessità di usufruire di ausili e/o tempi aggiuntivi con esatta

quantificazione di questi ultimi;

attestante la necessità di usufruire di ausili e/o tempi aggiuntivi con esatta quantificazione di questi ultimi; (eventuale) certificazione di cui all’articolo 20, comma 2bis della Legge n°104/1992

(invalidità uguale o superiore all’80%) ai sensi dell’articolo 25, comma 9, della Legge

n°114/2014 e al fine dell’esonero dall’eventuale prova preselettiva;

(invalidità uguale o superiore all’80%) ai sensi dell’articolo 25, comma 9, della Legge n°114/2014 e al fine dell’esonero dall’eventuale prova preselettiva; la ricevuta di pagamento della tassa di concorso di Euro 3,87, da pagarsi tramite versamento agli estremi indicati dal bando.

Prove

Nel caso in cui il numero di domande fosse superiore a 100, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a una prova preselettiva, che consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla che verteranno sulle materie d’esame e su domande di natura psico-attitudinale.

Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati con invalidità uguale o superiore all’80% che hanno presentato la documentazione necessaria e i candidati che hanno prestato servizio senza demerito per almeno 36 mesi presso il Comune di Sassari in incarichi di collaborazione analoghi a quello del bando.

Le prove d’esame saranno tre e sono articolate in:

due prove scritte (una teorica e una a carattere pratico);

(una teorica e una a carattere pratico); una prova orale, che oltre alle materie d’esame riguarderà l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.

Tutti i dettagli sulle materie d’esame e sulla valutazione di eventuali titoli aggiuntivi sono contenuti all’interno del bando.

Concorso bibliotecario 2021: 2 posti all’Università di Napoli “Parthenope”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 febbraio 2021, è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria C, posizione economica C1, area delle biblioteche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per le esigenze delle Biblioteche dell’Università degli Studi di Napoli «Parthenope».

Requisiti

In questo caso, oltre ai requisiti descritti in precedenza, per partecipare al concorso sarà necessario essere in possesso del Diploma di istruzione superiore di II grado.

Domanda

La domanda di partecipazione può essere inoltrata esclusivamente online tramite il portale concorsi dell’Università. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 3 marzo 2021.

In fase di presentazione della domanda si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti richiesti, presentando idonea documentazione atta a richiedere i benefici previsti dalla legge, per ottenere tempo aggiuntivo o l’esclusione dalla prova preselettiva.

Prove

Il concorso prevede due prove d’esame:

una prova scritta;

una prova orale, che riguarderà oltre alle materie d’esame anche la capacità di trovare dei testi all’interno della biblioteca e su conoscenze della lingua inglese e informatiche.

Nel caso in cui il numero di domande fosse superiore a 100, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a una prova preselettiva, che consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla che verteranno sulle materie d’esame e su argomenti logico-deduttivi. Accedono alle prove d’esame i primi 100 candidati che avranno superato la prova preselettiva, dalla quale sono comunque esonerati i candidati con invalidità uguale o superiore all’80% che hanno presentato l’apposita documentazione in fase di presentazione della domanda. Per maggiori dettagli rimandiamo al bando.

Concorso bibliotecario 2021: 1 posto al Comune di Nembro

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19-02-2021, è indetto un concorso per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, di assistente

biblioteca, categoria C1, settore affari culturali presso il Comune di Nembro (BG).

Requisiti

Oltre ai requisiti citati in precedenza, per partecipare al concorso è necessario il possesso di:

Diploma di istruzione secondaria di II grado;

Patente di cat. B.

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta semplice e fatta pervenire al Comune di Nembro tramite:

consegna a mano;

raccomandata A/R;

Posta Elettronica Certificata;

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 21 marzo 2021. Alla domanda andranno allegati:

curriculum indicante le esperienze formative e professionali del candidato.

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

dichiarazione attestante l’eventuale possesso dei titoli che conferiscono la preferenza a

parità di punteggio ai sensi della normativa vigente, con specificazione dei titoli stessi (art. 5 DPR 487/94 e s.m.i.);

Scarica il modulo della domanda di partecipazione da compilare

Prove

Le prove saranno tre, in particolare:

Una prova scritta ;

; Una prova teorico-pratic a;

a; Una prova orale.

Gli argomenti oggetto delle prove d’esame sono consultabili nel bando.

Calendario prove

Di seguito il calendario delle prove, che si svolgeranno seguendo le direttive anti-covid:

• 24/03/2021 alle ore 10.00 presso l’Auditorium Modernissimo in Piazza della Libertà a Nembro, o altra sede che verrà indicata mediante avviso esclusivamente sul sito istituzionale, si svolgerà la prova scritta.

• 31/03/2021 alle ore 10.00 presso l’Auditorium Modernissimo in Piazza della Libertà a Nembro, o altra sede che verrà indicata mediante avviso esclusivamente sul sito istituzionale si svolgerà la prova teorico-pratica.

• 12/04/2021 alle ore 9.00 presso il Municipio di Nembro, via Roma 13, si svolgerà il colloquio orale.

Concorso bibliotecario 2021: 1 posto all’Università di Trieste

Pubblicato nella Gazzetta n. 16 del 26-02-2021, è indetto un concorso pubblico, per

titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, full-time, dell’area biblioteche, per esigenze del sistema bibliotecario di Ateneo e Polo museale presso l’Università degli studi di Trieste.

Requisiti

Per poter partecipare al concorso, oltre ai requisiti già citati è necessario essere in possesso di:

diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste prima dell’entrata in vigore

del DM 509/99, oppure diploma di laurea specialistica, oppure diploma di laurea di I

livello conseguito secondo le modalità previste dal DM 509/99 più due anni di attività

lavorativa almeno in categoria D o equiparate presso amministrazioni pubbliche o

aziende private;

conseguito secondo le modalità previste prima dell’entrata in vigore del DM 509/99, oppure diploma di laurea specialistica, oppure diploma di laurea di I livello conseguito secondo le modalità previste dal DM 509/99 più due anni di attività lavorativa almeno in categoria D o equiparate presso amministrazioni pubbliche o aziende private; particolare qualificazione professionale attestata da titoli post-universita ri (master

di durata almeno annuale, dottorato di ricerca o diploma di specializzazione attinenti

alla professionalità richiesta), oppure da precedente attività lavorativa di durata almeno biennale attinente alla professionalità richiesta per il posto messo a concorso;

ri (master di durata almeno annuale, dottorato di ricerca o diploma di specializzazione attinenti alla professionalità richiesta), oppure da attinente alla professionalità richiesta per il posto messo a concorso; svolgimento di incarico di responsabilità per almeno dodici mesi di unità organizzative dirigenziali, non dirigenziali complesse (articolate in unità organizzative di livello inferiore) o semplici (non ulteriormente articolate) presso amministrazioni pubbliche.

Domanda

La domanda può essere inoltrata esclusivamente online tramite l’apposito portale concorsi dell’Università di Trieste. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 28 marzo 2021. Tutti i dettagli sulla presentazione della domanda sono disponibili nel bando.

Valutazione titoli e prove

La Commissione ha a disposizione 90 punti per ogni candidato, così ripartiti:

30 punti come media delle due prove scritte;

30 punti per la prova orale;

30 punti per la valutazione dei titoli.

Le prove quindi sono tre, due scritte di cui una a carattere teorico-pratico e una prova orale. Il diario delle prove sarà pubblicato il 10 marzo.

In caso di un ingente numero di domande pervenute, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a un’eventuale prova preselettiva che consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla riguardanti le materie oggetto d’esame. Sono esonerati dalla preselezione i candidati con invalidità uguale o superiore all’80% che avranno prodotto idonea documentazione in sede di presentazione della domanda. Il programma delle prove d’esame è consultabile all’interno del bando.

Concorso bibliotecario 2021: 1 posto al Comune di Sansepolcro

Pubblicato nella Gazzetta n. 16 del 26-02-2021, è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di un posto di bibliotecario, addetto al servizio cultura, categoria C, C.C.N.L. 31 marzo 1999 per il Comune di Sansepolcro (AR).

Requisiti

Per la partecipazione al concorso, oltre ai requisiti già citati, è necessario essere in possesso di:

diploma di scuola media superiore valido per l’immatricolazione a corsi di laurea

universitari congiuntamente all’“ Attestato di Qualificazione/Specializzazione Professionale” di “Bibliotecario” o di “Aiuto-Bibliotecario” , rilasciato da enti regionali, nazionali o comunque riconosciuti dall’ordinamento pubblico [a titolo di esempio: attestato rilasciato dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) per l’iscrizione all’albo AIB; altre attestazioni conformi alla norma “UNI 11535:2014 — Figura professionale del bibliotecario”;

valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari congiuntamente all’“ , rilasciato da enti regionali, nazionali o comunque riconosciuti dall’ordinamento pubblico [a titolo di esempio: attestato rilasciato dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) per l’iscrizione all’albo AIB; altre attestazioni conformi alla norma “UNI 11535:2014 — Figura professionale del bibliotecario”; oppure, in quanto titolo superiore che assorbe le competenze di cui al suddetto “attestato”, il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

– Laurea magistrale [LM-5] o specialistica [LS-5] in Archivistica e biblioteconomia;

– Laurea in Conservazione dei beni culturali [vecchio ordinamento];

– Diploma di Laurea triennale in Beni Culturali [L-1];

– Diploma di Laurea in Lettere [L-10];

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta semplice e fatta pervenire al Comune di Sansepolcro tramite:

consegna a mano;

raccomandata A/R;

Posta Elettronica Certificata;

Il termine ultimo per inviare la domanda è il 28 marzo 2021. Per poter partecipare occorrerà inoltre effettuare il pagamento di una tassa di concorso pari a 10 euro tramite:

Tesoreria Comunale;

Bonifico bancario;

Bollettino postale.

Gli estremi per il pagamento e per la consegna della domanda sono indicati nel bando.

Prove

Nel caso in cui arrivassero più di 60 domande l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva che consiste in un test a risposta multipla sulle materie oggetto d’esame. Sono esonerati dalla prova i candidati con invalidità uguale o superiore all’80% che avranno prodotto idonea documentazione in sede di presentazione della domanda.

Le prove d’esame saranno due:

una prova scritta , che consiste in tre domande a risposta aperta sulle materie d’esame;

, che consiste in tre domande a risposta aperta sulle materie d’esame; una prova orale, che verterà oltre che sulle materie delle prove anche sulla conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.

L’elenco delle materie e dei titoli di preferenza e precedenza è consultabile nel bando.

Concorso bibliotecario 2021: 6 posti per l’Università di Cagliari

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 2 marzo 2021, sono indetti tre diversi concorsi per la copertura di un totale di 6 posti per le esigenze della Direzione per i servizi bibliotecari e le attività museali dell’Università di Cagliari. Dei 6 posti in questione, tre posti (uno per ogni bando) sono riservati ai volontari delle Forze Armate. I posti, a tempo indeterminato, sono così divisi:

2 posti di categoria C;

2 posti di categoria D;

2 posti di categoria EP.

Requisiti

Mentre i requisiti generali sono quelli già citati in questo articolo, i requisiti specifici per la partecipazione al concorso variano a seconda della categoria per la quale si concorre, in particolare:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale per la Categoria C;

Laurea, triennale o magistrale, per la Categoria D;

Laurea, triennale o magistrale, per la Categoria EP.

un altro requisito importante, comune ai tre bandi, è l’assenza di vincoli di parentela e affinità, fino al 4° grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Domanda

La domanda di partecipazione può essere inviata esclusivamente online attraverso il portale concorsi riservato agli Atenei, previa registrazione. All’interno del portale occorrerà selezionare il concorso al quale si vuole partecipare, il cui codice è presente all’interno del bando di riferimento.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 1° aprile 2021, per la partecipazione è inoltre necessario il pagamento di una tassa di concorso di 15 euro, effettuabile tramite PagoPa direttamente in fase di presentazione della domanda.

Valutazione titoli e prove

Le prove d’esame saranno tre:

una prova scritta ;

; una prova teorico-pratica ;

; una prova orale.

Alle tre prove si aggiunge la valutazione dei titoli che concorre all’ottenimento di un massimo di 20 punti che si aggiungono agli 80 assegnabili con lo svolgimento delle prove. Le prove possono essere precedute da una prova preselettiva nel caso giungessero un numero considerevole di domande di partecipazione. Per ulteriori informazioni circa il programma delle prove e la domanda di partecipazione, si rimanda ai rispettivi bandi, scaricabili di seguito:

