Concorso Agenzia Dogane 2020, rettifica al bando: come cambiano le prove. Focus sulla preselezione

una prova preselettiva , eventuale;

, eventuale; una prova scritta (anzichè 2), differenziate per profilo a concorso, sulle materie indicate sempre all’allegato 1 del bando;

(anzichè 2), differenziate per profilo a concorso, sulle materie indicate sempre all’allegato 1 del bando; una prova orale, un colloquio sulle materie a bando per ciascun profilo e sulle attitudini del candidato alla mansione (indicazioni all’allegato 1 del bando).

una prova preselettiva , eventuale;

, eventuale; una prova scritta (anzichè 2) differenziata per profilo a concorso e vertente sulle materie indicate all’allegato 1 del bando;

(anzichè 2) differenziata per profilo a concorso e vertente sulle materie indicate all’allegato 1 del bando; una prova orale o teorico-pratica, diversificata a seconda del profilo a concorso, sulle materie della prova scritta e ulteriori indicate sempre all’allegato 1 del bando).