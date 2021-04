Concorsi assistente sociale 2021: tutti i bandi pubblicati e come prepararsi

Sono diverse le posizioni da assistente sociale aperte quest’anno. Nuove possibilità di lavoro sono quindi sbloccate con nuovi Concorsi assistente sociale 2021.

Vedremo in questo articolo un elenco in continuo aggiornamento sui concorsi indetti da Comuni e vari Enti per coprire posti da assistente sociale, per diverse categorie e a tempo pieno e indeterminato, approfondendo i requisiti necessari alla partecipazione e la tipologia di prove.

Concorsi assistente sociale 2021: i requisiti richiesti

Per poter partecipare ai concorsi per assistente sociale è di norma necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche riferite al profilo di assistente sociale;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato arrivo e passivo;

non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione presso le pubbliche amministrazioni;

assolvimento degli obblighi di leva per i nati fino al 1985.

I requisiti specifici riguardano invece il titolo di studio richiesto, che in questo caso è rappresentato da:

Laurea in Scienze del Servizio Sociale classe 6 ai sensi del DM 509/99 o laurea in Servizio Sociale classe L-39 ai sensi del DM 270/04, oppure

Laurea Magistrale/Specialistica in Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali classe 57/S ai sensi del DM 509/99 o Servizio Sociale e Politiche Sociali classe LM-87 ai sensi del DM 270/04, oppure

Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2 L. 341/1990, oppure

Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. 15/01/1987 n. 14 così come modificato dal D.P.R. 05/07/1989 n. 280 con valore abilitante alla professione di Assistente Sociale, oppure

Altro titolo abilitante alla specifica professione previsto dalla legislazione vigente.

Inoltre, un altro requisito necessario è l’iscrizione all’albo professionale.

Concorsi assistente sociale 2021: un posto a Monte San Vito

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 5 febbraio 2021, è indetto un concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore direttivo – assistente sociale, categoria D1, con contratto a tempo pieno e indeterminato, presso il Comune di Monte San Vito (AN).

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta in carta semplice e fatta pervenire al Comune tramite:

consegna a mano;

raccomandata A/R;

Posta Elettronica Certificata;

Il termine ultimo per presentare domanda è il 15 marzo 2021. Alla domanda andranno allegati inoltre:

copia fotostatica di un documento d’identità valido;

copia fotostatica del titolo di studio;

attestazione di pagamento della tassa concorsuale di 10 euro effettuabile tramite bonifico bancario o presso la tesoreria comunale. Gli estremi per il pagamento sono disponibili all’interno del bando.

Prove

Le prove d’esame consisteranno in:

due prove scritte (una teorica e una pratica);

una prova orale;

un’eventuale prova preselettiva.

Gli argomenti delle prove e maggiori dettagli sul concorso sono disponibili all’interno del bando.

Concorsi assistente sociale 2021: un posto presso l’Asst Franciacorta

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 5 febbraio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D, a tempo pieno e indeterminato presso l’Asst Franciacorta con sede in Chiari (BS).

Domanda

La domanda di partecipazione in questo caso può essere inviata esclusivamente online tramite il portale concorsi dell’Asst Franciacorta previa registrazione. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 7 marzo 2021 alle 24:00.

A questa andrà allegata inoltre la ricevuta di pagamento della tassa di concorso di 10 euro, da effettuare tramite bollettino postale o bonifico agli estremi indicati nel bando.

Prove

Le prove consisteranno in:

Una prova scritta ;

; Una prova pratica ;

; Una prova orale.

Al punteggio ottenuto nelle prove, che potrà essere al massimo di 70 punti, si aggiungerà quello ottenuto con la valutazione dei titoli, che può arrivare a un massimo di 30 punti. Ulteriori informazioni sono disponibili all’interno del bando.

Concorsi assistente sociale 2021: un posto per l’Unione Comuni Pianura Reggiana

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 9 febbraio 2021, è indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, di un’assistente sociale di categoria D presso l’Unione comuni Pianura Reggiana.

Requisiti

Ai requisiti già citati in questo articolo, per questo specifico concorso si aggiunge anche la richiesta del possesso della patente B.

Domanda

La domanda va inoltrata esclusivamente online tramite il portale concorsi dell’Unione comuni Pianura Reggiana. Termine ultimo entro cui fare domanda è il 12 marzo 2021 alle ore 12.

In fase di presentazione della domanda, che dovrà essere compilata in ogni sua parte, occorrerà indicare il possesso dei requisiti richiesti. Al termine della procedura, la domanda potrà essere firmata digitalmente o in alternativa può essere stampata, firmata, scansionata e allegata alla procedura.

Alla domanda andranno necessariamente allegati, in formato pdf:

scansione della ricevuta del versamento della tassa di selezione di € 10,33 da versare tramite bonifico o bollettino postale agli estremi indicati nel bando;

da versare tramite bonifico o bollettino postale agli estremi indicati nel bando; file della domanda firmato digitalmente o scansione della domanda con firma

autografa unitamente alla scansione fronte e retro del documento d’identità in corso di validità;

autografa unitamente alla in corso di validità; solo per i cittadini non italiani o non comunitari, scansione permesso di soggiorno (per soggiornanti di lungo periodo) o di eventuali certificazioni attestanti lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

curriculum vitae.

Prove

Le prove d’esame saranno costituite da:

una prova scritta ;

; una prova orale ;

; un’eventuale prova preselettiva, se il numero dei candidati è superiore a 70.

Per maggiori dettagli circa il programma d’esame e le prove, si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: graduatoria per l’Unione delle Terre d’argine di Carpi

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 9 febbraio 2021, è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, di unità di personale con profilo di assistente sociale, categoria D.

Domanda

La domanda di partecipazione può essere inoltrata esclusivamente online tramite l’apposito portale dell’Unione delle Terre d’argine. Il termine ultimo per presentare domanda è l’11 marzo 2021 alle ore 12:30.

Per accedere al portale è necessario autenticarsi:

tramite SPID;

tramite iscrizione al portale.

Per la partecipazione è inoltre necessario il pagamento di una tassa di concorso pari a 9,50 euro pagabile esclusivamente tramite la piattaforma PagoPa. Per ulteriori dettagli sulla presentazione della domanda si rimanda al bando.

Prove

Per il concorso in questione è prevista solo una prova orale, che si svolgerà il 26 marzo 2021 alle 9.30 con sede ancora da definire. La prova si intenderà superata con un punteggio di 21/30.

Concorsi assistente sociale 2021: un posto presso il Comune di Serri

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 febbraio 2021, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, area amministrativa, presso il Comune di Serri (CA).

Domanda

Per partecipare al concorso occorrerà presentare domanda redatta in carta semplice, inviata all’Ufficio Protocollo:

tramite PEC;

tramite raccomandata A/R.

Alla domanda andranno allegati:

la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di 10 euro , effettuabile tramite bonifico alle coordinate indicate nel bando;

, effettuabile tramite bonifico alle coordinate indicate nel bando; Curriculum professionale sottoscritto dall’aspirante al concorso;

Ogni altro eventuale titolo ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria di merito;

eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, ovvero necessaria a comprovare il diritto a non sostenere l’eventuale prova preselettiva ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis della L. 104/1992, relativi alla dichiarata condizione di portatore di handicap (in originale o in fotocopia autocertificata in carta semplice);

Fotocopia documento di identità in corso di validità.

Prove

Le prove d’esame si articoleranno in:

due prove scritte , una teorica e una pratica;

, una teorica e una pratica; una prova orale ;

; un’eventuale prova preselettiva se le domande pervenute superano le 50 unità.

Per il programma d’esame e per maggiori dettagli sulle prove si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: un posto per il Comune di Sanguinetto

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 febbraio 2021, è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo parziale (venticinque ore

settimanali) e indeterminato del profilo professionale di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1 presso il Comune di Sanguinetto (VR).

Requisiti

Ai requisiti già citati in questo articolo, per questo specifico concorso si aggiunge anche la richiesta del possesso della patente B.

Domanda

La domanda di partecipazione va redatta seguendo il modello messo a disposizione dal Comune e consegnata:

a mano , presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sanguinetto;

, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sanguinetto; tramite raccomandata A/R ;

; tramite PEC.

Alla domanda, che dovrà essere compilata in ogni sua parte dichiarando il possesso dei requisiti richiesti per la selezione, andrà allegata la ricevuta di versamento della tassa concorsuale di 10 euro pagabile tramite bonifico o attraverso la piattaforma PagoPa, oltre che la copia di un documento di identità in corso di validità. Il termine ultimo per poter presentare domanda è il 19 marzo 2021.

Prove

Nel caso in cui pervenissero più di 50 domande, l’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva che consisterà in una serie di quiz a risposta multipla sulle materie oggetto d’esame oltre che su domande a carattere logico-deduttivo.

Le prove d’esame consisteranno in:

due prove scritte, una a carattere teorico e una pratica;

una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese sotto forma di colloquio orale;

una prova di accertamento della conoscenza dell’uso di apparecchiature e di applicazioni informatiche tra le più diffuse, dalla quale sono esonerati i candidati in possesso di ECDL;

una prova orale.

Per dettagli aggiuntivi sulle materie d’esame e sul concorso in generale, si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: due posti per il Comune di Cantù

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 febbraio 2021, è indetto concorso pubblico, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale, categoria D, presso il Comune di Cantù (CO).

Requisiti

Ai requisiti già citati in questo articolo, per questo specifico concorso si aggiunge anche la richiesta del possesso della patente B.

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso può essere inoltrata esclusivamente online tramite l’apposita sezione “Procedimenti online” del sito del Comune di Cantù, selezionando nel menù la procedura che riguarda il concorso in questione. Il termine ultimo per presentare domanda è il 18 marzo 2021.

Si potrà accedere alla procedura con le credenziali CIE o SPID. Per la partecipazione al concorso è inoltre previsto il pagamento di una tassa concorsuale di 10 euro effettuabile tramite piattaforma PagoPa.

Prove

Le prove d’esame consisteranno in:

una prova scritta;

una prova orale;

È inoltre prevista un’eventuale prova preselettiva nel caso in cui il numero di domande pervenute fosse superiore a 30. Per ulteriori dettagli e per il programma d’esame si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: due posti per Mantova

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 febbraio 2021, è indetto un concorso

pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due assistenti sociali, categoria D, posizione economica D1, presso il Consorzio Progetto Solidarietà di Mantova.

Requisiti

Ai requisiti già citati in questo articolo, per questo specifico concorso si aggiunge anche la richiesta del possesso della patente B. Inoltre, occorrerà aver prestato attività lavorativa negli ultimi cinque anni, per almeno sei mesi consecutivi, con contratto a tempo indeterminato e/o a tempo determinato e/o con contratto di collaborazione e/o soci di cooperative, presso Enti Pubblici o privati operanti nell’area minori – famiglia;

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta semplice e consegnata:

tramite raccomandata A/R o Raccomandata1;

tramite posta elettronica certificata PEC;

tramite posta elettronica ordinaria con avviso di ricevimento.

Il termine ultimo di presentazione della domanda è il 22 marzo 2021 alle ore 12. Alla domanda andranno allegati i seguenti documenti:

Curriculum formativo/professionale (debitamente sottoscritto);

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Ricevuta del versamento della tassa di ammissione ai concorsi pari a 10 euro, da effettuare mediante bonifico alle coordinate indicate nel bando.

Prove

Le prove saranno così articolate:

una prova scritta ;

; una prova teorico-pratica ;

; una prova orale.

Nel caso arrivassero più di 50 domande, l’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a una prova preselettiva che consisterà in una serie di domande a risposta multipla sulle materie d’esame e/o su cultura generale.

Calendario prove

Il calendario delle prove sarà il seguente:

Eventuale preselezione: il giorno 26 marzo 2021 ore 09.00 presso Bocciofila di Montata Carra Via Ciro Menotti, 1– Porto Mantovano;

Prima Prova scritta: il giorno 29 marzo 2021 ore 09.00 presso Bocciofila di Montata Carra Via Ciro Menotti, 1– Porto Mantovano;

Prova teorico-pratica: il giorno 31 marzo 2021 ore 09.00 presso Bocciofila di Montata Carra Via Ciro Menotti, 1– Porto Mantovano;

Prova orale: il giorno 07 aprile 2021 ore 09.00 presso la sede del Consorzio Progetto Solidarietà in via 1° Maggio n. 22 – 46030 San Giorgio Bigarello (MN).

Concorsi assistente sociale 2021: un posto per il Comune di Piove di Sacco

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 26 febbraio 2021, è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno e determinato (12 mesi) di Istruttore Direttivo Assistente Sociale categoria D – posizione economica D1, presso il Comune di Piove di Sacco (PD).

Requisiti

Ai requisiti già citati in questo articolo, per questo specifico concorso si aggiunge anche la richiesta del possesso della patente B.

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta semplice e fatta pervenire al Comune di Piove di Sacco tramite:

Consegna a mano;

Raccomandata A/R;

Posta Elettronica Certificata (PEC);

Nella domanda si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti richiesti, inoltre a questa andrà allegata la copia della ricevuta di pagamento della tassa concorsuale pari a 10 euro effettuabile tramite PagoPa o bonifico bancario. Il termine ultimo di presentazione della domanda è il 28 marzo 2021. Informazioni aggiuntive circa la presentazione della domanda, nonché un facsimile della stessa sono presenti all’interno del bando.

Prove

La prova d’esame sarà solo una e consisterà in una prova orale, effettuata a distanza tramite la piattaforma ZOOM. La prova verterà sugli argomenti d’esame ma sarà anche atta ad accertare le conoscenze della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche. Per maggiori informazioni rimandiamo al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: 3 posti a Perugia

È indetto un concorso pubblico, per sola prova orale, per l’assunzione a tempo determinato, pieno e/o parziale, di 3 assistenti sociali cat. D, posizione economica D1 per il rafforzamento dei servizi sociali al fine di dare attuazione a dei progetti finanziati da Italia e Unione Europea.

Il concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 9 marzo 2021, prevede che la graduatoria che verrà formulata in seguito allo stesso potrà essere utilizzata inoltre per eventuali esigenze sostitutive inderogabili nel caso di indisponibilità da parte degli idonei della graduatoria attualmente vigente per assunzioni a tempo indeterminato.

Requisiti

Oltre ai requisiti già citati nel relativo paragrafo, per la partecipazione al concorso si richiede il possesso della patente di categoria B.

Domanda

La domanda di partecipazione può essere inoltrata esclusivamente online tramite il portale concorsi della Città di Perugia. Sarà possibile accedere al portale tramite SPID o tramite credenziali ottenute prima del 1° marzo 2021 se il candidato ha già partecipato a un concorso con le suddette credenziali. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 24 marzo 2021, entro le ore 24.

Alla domanda andrà allegato, oltre alla copia di un documento di identità in corso di validità, anche la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuato seguendo le modalità indicate nel bando.

Prove

La selezione prevede un’unica prova orale volta ad accertare le necessarie competenze professionali inerenti allo svolgimento delle funzioni dell’Assistente sociale. Date le restrizioni dovute alla pandemia, la prova potrebbe essere effettuata in via telematica.

I candidati, in base al numero di domande pervenute, potrebbero essere sottoposti a un’eventuale prova preselettiva prima del colloquio orale. Per ulteriori dettagli riguardo la prova e la modalità di presentazione della domanda, si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: un posto a Tavernerio (CO)

Un posto da assistente sociale a tempo pieno e indeterminato è invece previsto da un concorso pubblico per soli esami indetto dal Comune di Tavernerio (CO) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 9 marzo 2021.

Requisiti

Oltre ai requisiti già citati nel relativo paragrafo, per la partecipazione al concorso si richiede il possesso della patente di categoria B.

Domanda

La domanda di partecipazione va redatta in carta semplice, utilizzando il fac-simile scaricabile qui, e va fatta pervenire all’Amministrazione, entro l’8 aprile 2021, tramite i seguenti canali:

consegna a mano;

raccomandata A/R;

posta elettronica certificata (PEC).

Prove

Le prove d’esame saranno tre:

una prova scritta ;

; una prova pratica ;

; una prova orale.

Nel caso dovessero pervenire un numero di domande superiore a 30, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a una prova preselettiva. L’amministrazione si riserva inoltre la facoltà di somministrare, per ragioni organizzative e di sicurezza legate al contenimento della pandemia, le prove in modalità telematica. Per maggiori informazioni sulle prove e sulla presentazione della domanda, si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: formulazione di graduatoria a Bologna

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 12 marzo 2021, è indetta una selezione pubblica, per titoli, per la copertura di posti di assistente sociale, categoria D, a tempo determinato.

Requisiti

Oltre ai requisiti già citati nel relativo paragrafo, per la partecipazione al concorso si richiede il possesso della patente di categoria B.

Domanda

La domanda di partecipazione va compilata e inviata esclusivamente in via telematica attraverso il portale concorsi del Comune di Bologna. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 12 aprile 2021. Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro.

Prove

La prova di selezione consisterà nella sola valutazione dei titoli. I titoli che verranno valutati saranno esclusivamente le esperienze lavorative maturate con il profilo di Assistente sociale. Non verranno prese in considerazione le esperienze fatte come tirocinio. Per ulteriori informazioni sul concorso si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: formulazione di graduatoria a Mira (VE)

Il Comune di Mira (VE) ha indetto una selezione per soli esami, per la formazione di una graduatoria di merito preordinata all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 1 risorsa con profilo professionale di Assistente Sociale Categoria D, posizione economica D1 del comparto Funzioni Locali.

Requisiti

Oltre ai requisiti già citati nel relativo paragrafo, per la partecipazione al concorso si richiede il possesso della patente di categoria B e una buona conoscenza della Lingua inglese.

Domanda

La domanda di partecipazione va redatta in carta semplice, seguendo il fac-simile scaricabile qui, e fatta pervenire all’Amministrazione entro il 13 aprile 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

consegna a mano;

raccomandata A/R;

Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10 euro effettuabile seguendo le modalità indicate nel bando.

Prove

Le prove per la selezione sono le seguenti:

due prove scritte (a carattere teorico o teorico-pratico);

(a carattere teorico o teorico-pratico); una prova orale.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati anche a una prova preselettiva nel caso dovessero giungere un numero considerevole di domande. Per ulteriori informazioni sulle prove e sulla presentazione della domanda, si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: un posto a Daverio (VA)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 16 marzo 2021, è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.

Requisiti

Oltre ai requisiti già citati nel relativo paragrafo, per la partecipazione al concorso si richiede il possesso della patente di categoria B.

Domanda

La domanda di partecipazione va redatta in carta semplice, seguendo il fac-simile scaricabile qui, e fatta pervenire all’Amministrazione entro il 15 aprile 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

consegna a mano;

raccomandata A/R;

Posta Elettronica Certificata (PEC).

Prove

Le prove previste per il concorso saranno:

una prova scritta ;

; una prova pratica ;

; una prova orale.

Le prove in questione potrebbero essere precedute da un’eventuale prova preselettiva il caso in cui dovessero giungere un numero considerevole di domande. Per maggiori dettagli sulle prove e sulla presentazione della domanda si rimanda al bando, scaricabile qui.

Concorsi assistente sociale 2021: un posto a Tertenia (NU)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 23 marzo 2021, è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno e determinato di n. 1 posto di Istruttore direttivo assistente sociale, Cat. D, da assegnare al Servizio Finanziario, Tributi e Sociale del Comune di Tertenia.

Requisiti

Ai requisiti già citati nel paragrafo specifico, per la partecipazione al concorso si aggiungono i seguenti:

capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

conoscenza della lingua inglese;

patente categoria B.

Domanda

La domanda di partecipazione va redatta in carta semplice, seguendo lo schema scaricabile a questo indirizzo, e fatta pervenire all’Ente entro il 22 aprile 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

consegna a mano;

raccomandata A/R;

posta elettronica certificata (PEC).

Per la partecipazione al concorso è altresì richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro effettuabile tramite PagoPA attraverso il portale pagamenti del Comune di Tertenia selezionando la voce “Diritti di segreteria”.

Prove

La prova d’esame consisterà in un unico colloquio orale sulle materie oggetto d’esame, e si intenderà superata con un punteggio uguale o superiore a 21/30. Nel caso di un alto numero di partecipanti, la prova orale potrà essere preceduta da un’eventuale prova preselettiva basata su quiz a risposta multipla inerenti alle materie d’esame.

Per ulteriori informazioni riguardo al concorso, si rimanda al bando, scaricabile qui.

Concorsi assistente sociale 2021: due posti per l’Unione del Conselvano

È indetto dall’Unione dei comuni del Conselvano (PD) un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di assistente sociale, categoria D, comparto funzioni locali.

Al concorso si applicano le seguenti riserve:

riserva fino al limite della copertura della quota d’obbligo a favore dei disabili (ai sensi

dell’art. 1 e 3 della Legge 68/1999);

dell’art. 1 e 3 della Legge 68/1999); riserva del 30% a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze

armate.

Requisiti

Ai requisiti già citati nel paragrafo specifico, per la partecipazione al concorso si aggiungono i seguenti:

capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

conoscenza della lingua inglese;

patente categoria B.

Domanda

La domanda di partecipazione va redatta in carta semplice, seguendo lo schema scaricabile a questo indirizzo, e fatta pervenire all’Ente entro il 22 aprile 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

consegna a mano;

raccomandata A/R;

posta elettronica certificata (PEC).

Per la partecipazione al concorso è altresì richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro effettuabile secondo le modalità indicate all’interno del bando.

Prove

Le prove d’esame saranno tre, in particolare:

una prova scritta;

una prova scritta-pratica;

una prova orale.

Il punteggio massimo ottenibile in ogni prova è 30, le prove si intendono superate con un punteggio uguale o superiore a 21/30 per ciascuna. Nel caso di un alto numero di partecipanti, la prima prova scritta potrà essere preceduta da un’eventuale prova preselettiva basata su quiz a risposta multipla inerenti alle materie d’esame.

Per ulteriori informazioni sulle prove d’esame e sulla presentazione della domanda si rimanda al bando, scaricabile qui.

Concorsi assistente sociale 2021: 2 posti a Dalmine (BG)

Pubblicato nella G.U. n. 26 del 2 aprile 2021, è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale, categoria giuridica ed economica D1 – Direzione 3 servizi alla persona presso il Comune di Dalmine (BG). Dei due posti a concorso, uno è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti indicati per la stabilizzazione di personale.

Requisiti

Per partecipare al concorso, oltre al possesso dei requisiti descritti nell’apposito paragrafo di questo articolo, sono previsti i seguenti requisiti:

patente categoria B;

eventuale possesso dei requisiti ex art. 20, comma 2, del D.Lgs 75/2017.

Domanda

La domanda di partecipazione va redatta in carta semplice, seguendo lo schema scaricabile qui, e fatta pervenire all’Ente entro le ore 12 del 2 maggio 2021, attraverso le seguenti modalità:

consegna a mano;

Raccomandata A/R;

Posta Elettronica Certificata (PEC).

Prove

Nel caso di un numero di domande pervenute superiore a 30 unità, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a una prova preselettiva, che consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla, da risolvere in un tempo determinato, riguardanti argomenti di cultura amministrativa generale e materie delle prove e che si intende superata con un punteggio uguale o superiore a 21/30. Accederanno alla fase concorsuale i primi 30 candidati con la votazione più alta e i candidati a parità di punteggio col candidato classificatosi nell’ultima posizione utile.

Le prove d’esame saranno tre:

una prova scritta;

una prova teorico-pratica;

una prova orale.

Il punteggio delle prove è espresso in trentesimi e le prove si intendono superate con un punteggio uguale o superiore a 21/30 per ciascuna. Per gli argomenti d’esame e ulteriori informazioni sul concorso, si rimanda al bando, disponibile a questo indirizzo.

Concorsi assistente sociale 2021: un posto per il Comune di Monastir

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 13 aprile 2021, è indetto un concorso pubblico per titoli e colloquio, per assunzione a tempo pieno e determinato di un Assistente

Sociale, categoria giuridica D, posizione economica D1, presso il Comune di Monastir, provincia Sud Sardegna.

Il posto in concorso è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze Armate. Il posto, qualora non fosse coperto, sarà attribuito agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.

Requisiti

Ai requisiti già citati nel paragrafo specifico, per la partecipazione al concorso si aggiungono i seguenti:

capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

conoscenza della lingua inglese;

patente categoria B.

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso può essere inviata esclusivamente in via telematica, attraverso l’apposita piattaforma online per i concorsi. Per l’iscrizione occorrerà essere in possesso di:

credenziali SPID ;

; indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata.

La fase di presentazione della domanda prevede l’iniziale indicazione dei dati anagrafici, per poi proseguire indicando il possesso dei requisiti richiesti ed eventuali titoli di preferenza, procedendo infine con il caricamento di alcuni documenti in allegato alla domanda. I documenti che devono essere necessariamente allegati sono:

curriculum professionale munito di data e sottoscritto con firma autografa;

ricevuta di versamento della tassa di concorso di 10 euro , pagabile seguendo le modalità indicate nel bando;

, pagabile seguendo le modalità indicate nel bando; eventuale dichiarazione che attesti il diritto alla riserva.

Prove

La procedura concorsuale si articolerà in due fasi:

valutazione dei titoli;

colloquio.

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli potranno essere attribuiti fino a 10 punti, così suddivisi:

fino a 4 punti per i titoli di studio;

fino a 3 punti per i titoli di servizio;

fino a 2 punti per titoli vari;

1 punto per curriculum.

Il colloquio verterà sulle materie d’esame indicate nel bando. Durante il colloquio verranno inoltre valutati:

l’attitudine del candidato all’espletamento delle mansioni relative al profilo professionale;

la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

la conoscenza della lingua straniera.

Il punteggio del colloquio è indicato in trentesimi e la prova si intenderà superata con un punteggio non inferiore a 21/30. Per tutte le informazioni sulle materie d’esame e sulla presentazione della domanda si rimanda al bando, scaricabile a questo indirizzo.

