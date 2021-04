Riaperture a maggio: le ipotesi del governo per bar, ristoranti, cinema, palestre e musei

L’Italia è sempre più vicina a nuovi allentamenti delle misure restrittive e si prevedono riaperture a maggio. Il piano pandemico gestito dal nuovo Governo Draghi sembra essere finalmente giunto alla seconda fase, quella in cui si prevedono e si organizzano le prossime riaperture: anche se ancora non è stata stabilita e comunicata una data precisa, si potrebbe pensare a maggio come il mese dell’allentamento delle misure di contenimento della pandemia di Covid-19, ma molto dipende dall’andamento dei contagi e da quello della campagna vaccinale.

“Penso a un piano di riapertura delle fiere e degli eventi: è il miglior messaggio di fiducia al paese. Stiamo guardando al futuro delle prossime settimane” ha sottolineato il premier Mario Draghi lo scorso 8 aprile 2021, durante la conferenza stampa. Le fiere e gli eventi saranno dunque le prime attività a ricevere il via libera, a cui si spera seguiranno in rapida successione le riaperture di tutti gli altri settori.

Vediamo ora le ipotesi sulle sempre più vicine riaperture, quali potrebbero essere le attività interessate e con quali nuove regole.

Riaperture a maggio: i protocolli di sicurezza del Cts

Secondo quanto sostenuto dalla Ministra per gli affari Regionali Mariastella Gelmini, “maggio sarà il mese delle riaperture”. In realtà Palazzo Chigi non si è ancora espresso con sicurezza riguardo un calendario preciso per la ripartenza effettiva di ciascuna attività, potrebbe essere nelle prime settimane di maggio o, addirittura, il 20 aprile: “dal 20 aprile – ha infatti annunciato la Ministra Gelmini – ci sarà un punto in Consiglio dei ministri per valutare la possibilità, sulla base dei contagi e dell’andamento del piano vaccinale, di qualche segnale di apertura già da aprile; ma maggio sarà il mese della ripartenza: quindi tutti i ministeri sono al lavoro, stanno costruendo i protocolli per poter ripartire“

Inoltre, secondo quanto detto dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri durante la trasmissione Agorà su Rai3: “dobbiamo controllare i dati e conservare quanto abbiamo guadagnato, per non rischiare di richiudere subito”. No, quindi, ad anticipare le riaperture prima del 30 aprile, ma se i numeri del calo si consolidano scendendo sotto un’incidenza di 180 casi ogni 100mila abitanti, “dal primo maggio si può tornare a una colorazione più tenue delle Regioni e qualcuna potrà tornare a essere bianca“.

E ancora, come sottolinea il Ministro della Salute Roberto Speranza: “Ad aprile conviene tenere ancora la massima prudenza. A maggio, a seconda dei parametri del contagio e della capacità di vaccinare i fragili, ci possono essere le condizioni per misure meno restrittive come quelle da zona gialla“.

In conclusione le riaperture ci saranno, ma tutto dipenderà dall’andamento della curva dei contagi e della campagna vaccinale, due valori che il Comitato tecnico scientifico e il Governo terranno sott’occhio per stabilire le prossime riaperture.

Proprio il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha commissionato al Cts il compito di redigere i protocolli di sicurezza dei vari settori, a partire dal mondo della cultura e della ristorazione, attività tra le più colpite dalle conseguenze della pandemia, per poter pianificare le riaperture e procedere, quando sarà il momento, ad una ripartenza controllata e gestita in completa sicurezza.

Riaperture a maggio: bar e ristoranti aperti di sera

Tra le varie ipotesi al vaglio spicca quella dell’apertura delle attività di ristorazione la sera. Al momento i bar e i ristoranti sono costretti a limitare i loro servizi all’asporto, sia in zona arancione che in zona rossa, dal momento che l’area gialla è stata eliminata fino al 30 aprile. In zona gialla, invece, le attività di ristorazione possono rimanere aperte fino alle 18, privando i locali del traffico di clienti e degli introiti della fascia serale.

L’obiettivo sarebbe quello di tornare a servire la cena nei locali che abbiano uno spazio all’aperto attraverso la prenotazione obbligatoria, al fine di rendere più facile il tracciamento in caso di positività, e permettere la riapertura in zona gialla dei bar e dei ristoranti anche di sera, e non solo fino alle 18. Rimarrebbe in ogni caso l’obbligo della mascherina per il personale e per i clienti, che potranno alzarsi da tavola solo con le vie aeree coperte.

Nelle prossime ore la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) vedrà il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti per sottoporgli il protocollo già presentato a gennaio che prevedeva ristoranti aperti anche la sera nelle zone gialle e a pranzo in quelle arancioni, con prenotazione obbligatoria.

Riaperture a maggio: cinema, teatri e musei

Il Comitato tecnico scientifico ha cominciato a lavorare sui protocolli di sicurezza dei vari settori elaborando per prime le richieste dei cinema, teatri e musei, ormai chiusi e inattivi da mesi.

Nelle prossime ore il ministro della Cultura Dario Franceschini farà pervenire al Cts un’ipotesi sulla ripresa delle attività culturali che prevede con il futuro ritorno della zona gialla una riapertura di cinema e teatri con una capienza massima del 50 per cento. Si fisserebbe quindi un tetto massimo 500 spettatori al chiuso, e di mille all’aperto.

Per quanto riguarda i musei, l’ipotesi condivisa è quella di stabilire riaperture sulla base di visite a tempo e percorsi obbligatori.

Riaperture a maggio: palestre

Ancora nessuna buona nuova per quanto riguarda le palestre: l’unica ipotesi al vaglio, che verrà discussa prossimamente, è quella di fornire un via libera solo a lezioni individuali.

(Articolo in aggiornamento)







