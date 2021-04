Concorsi amministrativi Asl 2021: tutti i bandi e come prepararsi

Nuovi bandi e nuove assunzioni in arrivo in area amministrativa grazie alla disposizione dei Concorsi amministrativi Asl 2021 previsti per l’anno in corso. Numerose Aziende Sanitarie Locali hanno disposto l’apertura di selezioni concorsuali per la copertura di posti del profilo professionale di assistente e collaboratore amministrativo, categoria D.

Di seguito sono elencati tutti i bandi disposti dalle varie ASL per coprire posti di assistente e collaboratore amministrativo, in continuo aggiornamento. Vediamo ora nel dettaglio l’elenco dei bandi ad oggi attivi, i rispettivi requisiti di partecipazione e le prove a cui i candidati dovranno sottoporsi.

Concorsi amministrativi Asl 2021: requisiti generali

Gli aspiranti candidati che intendono partecipare ai Concorsi amministrativi Asl 2021 dovranno essere in possesso dei requisiti generali di seguito elencati, alla data di scadenza disposta dai rispettivi bandi:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

o di uno dei paesi dell’Unione Europea; età non inferiore a 18 anni ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente;

allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione , per persistente insufficiente rendimento;

, per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; diploma di laurea (percorso studi vecchio ordinamento), oppure laurea triennale o di primo livello, oppure laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in Economia e Commercio o titoli di studio equipollente.

Concorsi amministrativi Asl 2021: 47 posti in Umbria

Nuovo concorso Asl bandito dall’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni in forma unificata per assegnazioni in tutte le aziende sanitarie della Regione Umbria per coprire 47 posti a tempo indeterminato di collaboratore e assistente amministrativo in categoria B.

Requisiti specifici

Per essere ammessi alla procedura concorsuale i candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, scienze politiche o in economia e commercio ed equipollenti;

in giurisprudenza, scienze politiche o in economia e commercio ed equipollenti; Laurea specialistica (LS) tra 22/S “Giurisprudenza, 102/S “Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, 64/S “Scienze dell’economia”, 84/S “Scienze economico-aziendali”;

(LS) tra 22/S “Giurisprudenza, 102/S “Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, 64/S “Scienze dell’economia”, 84/S “Scienze economico-aziendali”; Laurea magistrale (LM) tra LM-01 “Giurisprudenza”, LM-56 “Scienze dell’economia”, LM-77 “Scienze economico-Aziendali”;

(LM) tra LM-01 “Giurisprudenza”, LM-56 “Scienze dell’economia”, LM-77 “Scienze economico-Aziendali”; Laurea triennale tra L-2 Scienze dei Servizi Giuridici, L-15 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, L-17 Scienza dell’Economia e della gestione

aziendale, L-19 Scienza dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, L-28 Scienze economiche, L-31 Scienze giuridiche.

Invio domande

La domanda di partecipazione al concorso dev’essere inviata compilando il format presente al link https://aospterni.concorsismart.it/ entro e non oltre il 9 maggio 2021.

Prove d’esame

Le prove d’esame cui i candidati dovranno sottoporsi saranno tre:

prova scritta , consiste nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla;

, consiste nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla; prova pratica , esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

, esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; prova orale, un colloquio sugli argomenti delle prove scritta e pratica, su elementi di informatica e sulla lingua inglese.

Concorsi amministrativi Asl 2021: 6 posti Asst Legnano

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Ovest Milanese di Legnano ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D (di cui riservati prioritariamente: tre posti al personale interno ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/01 e un posto ex decreto legislativo n. 66/2010).

Invio domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al: Direttore generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese – Via Papa giovanni Paolo II, s.n.c. – 20025 Legnano (Mi) entro le ore 12.00 del 3 maggio 2021.

Prove d’esame

Le prove d’esame sono le seguenti:

prova scritta : tema o soluzione di questi a risposta sintetica vertenti su argomenti di:

diritto amministrativo, diritto costituzionale, legislazione sanitaria nazionale

e regionale, organizzazione delle aziende sanitarie, disciplina del rapporto

di lavoro pubblico;

: tema o soluzione di questi a risposta sintetica vertenti su argomenti di: diritto amministrativo, diritto costituzionale, legislazione sanitaria nazionale e regionale, organizzazione delle aziende sanitarie, disciplina del rapporto di lavoro pubblico; prova pratica : elaborato scritto a carattere teorico consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione

professionale richiesta;

: elaborato scritto a carattere teorico consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; prova orale: sulle materie di cui alle precedenti prove nonché su elementi di informatica e conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta dal

candidato tra inglese e francese.

Concorsi amministrativi Asl 2021: 5 posti Asst Como

L’Asst Lariana di Como ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato.

Invio domande

Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 24 del 6 maggio 2021 tramite procedura esclusivamente telematica presente su questo indirizzo.

Prove d’esame

Le prove d’esame saranno in totale tre:

prova scritta (punteggio 21/30): riguarderà la soluzione di uno o più quesiti, anche a risposta sintetica o multipla;

(punteggio 21/30): riguarderà la soluzione di uno o più quesiti, anche a risposta sintetica o multipla; prova pratica (punteggio 14/20): riguarderà la predisposizione di atti o provvedimenti nelle materie oggetto della prova scritta;

(punteggio 14/20): riguarderà la predisposizione di atti o provvedimenti nelle materie oggetto della prova scritta; prova orale (punteggio 14/20): riguarderà quesiti su materie attinenti al profilo oggetto del concorso, elementi di informatica e verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta tra l’inglese e il francese.

Per la preparazione consigliamo i seguenti volumi:

Concorso Collaboratore e Assistente amministrativo Aziende sanitarie (ASL e Aziende ospedaliere) Fosco Foglietta (a cura di), 2021, Maggioli Editore 2021, Il Manuale è un utilissimo strumento di supporto per la preparazione a tutte le prove concorsuali per i profili amministrativi presso le Asl e le aziende ospedaliere, proponendo un’approfondita trattazione delle principali materie richieste dai bandi. Questa seconda edizione contiene tutti...



Quiz per Collaboratore e Assistente amministrativo nelle Aziende Sanitarie (ASL e aziende ospedaliere) Ivano Cervella, 2019, Maggioli Editore 2019, Questo libro nasce con l’intento di essere uno strumento utile per coloro che si apprestano a sostenere una selezione in un concorso per collaboratore e assistente amministrativo indetto da aziende sanitarie. Contiene un’ampia selezione di quesiti a scelta...



(Fonte: Gazzetta Ufficiale)







© RIPRODUZIONE RISERVATA