Bonus stagionali 2.400 euro, pagamenti automatici erogati: in arrivo la procedura per fare domanda

Sono stati erogati tutti i pagamenti automatici per i lavoratori intermittenti, autonomi e stagionali beneficiari diretti del Bonus stagionali 2.400 euro previsto dal Decreto Sostegni. A comunicarlo l’Inps in una nota stampa, con cui ha anche assicurato l’imminente arrivo della procedura di domanda per tutti i nuovi beneficiari dell’indennità.

“Martedì 6 aprile – scrive Inps – a quindici giorni dal decreto-legge 41/2021 (decreto sostegni) che ha previsto la cosiddetta “indennità onnicomprensiva 2.400 euro”, l’Inps ha già liquidato tale una tantum di 2400 euro a tutti i lavoratori che ne avevano diritto in quanto in precedenza beneficiari delle indennità previste dal DL 137/2020, per un totale di 235.509 bonus e un importo complessivo di oltre 565 milioni di euro”.

Aggiugendo poi che “Nei prossimi giorni sarà resa operativa sul portale dell’Istituto la procedura per la domanda da parte dei lavoratori, delle medesime categorie, che devono presentarla per la prima volta”.

L’erogazione automatica dei 2.400 euro era indirizzata a tutti coloro che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto legge n. 137 del 2020, e che dunque non hanno dovuto inoltrare una nuova domanda all’Inps.

Con il Messaggio numero 1275 del 25 marzo 2021 l’Inps aveva fornito le prime istruzioni riguardo la gestione e la distribuzione del bonus, dichiarando che i soggetti che nei mesi scorsi hanno già beneficiato del sussidio garantito dal precedente Decreto Ristori non dovranno ripetere la richiesta all’ente previdenziale. A queste persone il pagamento arrivato in automatico i primi giorni di aprile.

Vediamo ora quali sono i requisiti fondamentali per ottenere il bonus, chi riceverà il pagamento in automatico e chi, invece, dovrà inoltrare la domanda all’Inps entro il 30 aprile 2021.

Bonus stagionali 2.400 euro in arrivo: requisiti

Il Bonus stagionali di 2.400 euro in arrivo nelle tasche di molti lavoratori italiani, è stato confermato dal testo del decreto Sostegni pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo ed entrato in vigore il 23 marzo 2021. Questo sussidio verrà erogato, secondo le istruzioni dell’Inps, in un’unica soluzione per compensare un totale di tre mesi di lavoro persi nel 2021 a causa delle chiusure conseguenti alla situazione pandemica.

Per poter godere di tale prestazione i richiedenti dovranno devono aver cessato involontariamente il rapporto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Dl “Sostegni”, oltre ad aver prestato almeno trenta giornate di lavoro nel periodo appena citato. In più occorrerà dimostrare di appartenere a una delle seguenti tipologie di lavoratori:

i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

i lavoratori intermittenti;

i lavoratori autonomi occasionali;

i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;

i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

i lavoratori dello spettacolo.

Bonus stagionali 2.400 euro: pagamento automatico

Il Messaggio numero 1275 emanato dall’Inps nella giornata del 25 marzo scorso, ha fornito alcune prime istruzioni riguardo le modalità di invio della domanda per richiedere il Bonus stagionali di 2.400 euro. La comunicazione sottolinea che tutti i soggetti che in passato ricevevano già i sussidi economici previsti per queste categorie di lavoratori dal Decreto Ristori precedente, non avranno bisogno di inoltrare un’altra domanda all’ente previdenziale.

Il pagamento è stato accreditato solo a questi lavoratori in maniera automatica, senza la necessità di inviare una seconda richiesta all’Inps.

Così recita il Messaggio dell’Inps: “Pertanto, in attuazione della previsione di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, tali lavoratori, che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto legge n. 137 del 2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui al medesimo articolo 10, comma 1, ma la stessa sarà erogata dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità già erogate.”

Per sapere se l’Inps abbia o meno accreditato il bonus 2400 euro, al beneficiario basterà accedere nell’area riservata del sito e controllare all’interno della sezione sul fascicolo previdenziale.

Bonus stagionali 2.400 euro in arrivo: chi deve fare domanda

Al contrario dei lavoratori che negli scorsi mesi hanno potuto godere dei sussidi messi a disposizione ed erogati grazie al precedente Decreto Ristori, coloro che in passato non hanno ricevuto tali indennizzi e che rientrano soltanto con il Decreto Sostegni nelle categorie ammesse al bonus, dovranno necessariamente inviare la domanda all’Inps.

La comunicazione Inps infatti sottolinea che: “Ai fini dell’accesso alle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto Sostegni, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.”

In breve:

i lavoratori che hanno ricevuto questo tipo di ristoro nei mesi scorsi non dovranno inviare la domanda;

i lavoratori che si apprestano solo ora a richiedere questo tipo di ristoro e che nei mesi scorsi non hanno ricevuto nulla, dovranno fare domanda all’Inps.

Bonus stagionali 2.400 euro in arrivo: come fare domanda

Nei prossimi giorni arriverà una comunicazione Inps con la procedura esatta per poter effettuare l’invio dlele istanze, da parte di tutti coloro che chiedono l’indennità covid 2.400 euro per la prima volta.

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’Inps, tutti coloro che non hanno ricevuto in precedenza i sussidi del Decreto Ristori e che intendono fruire questi nuovi aiuti economici stabiliti dal Decreto Sostegni, dovranno presentare domanda all’ente previdenziale in via esclusivamente telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

