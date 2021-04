Concorsi istruttori amministrativi 2021, tutti i bandi pubblicati e come prepararsi

In arrivo nuove assunzioni in area amministrativa con i nuovi Concorsi istruttori amministrativi 2021. Nel mese di marzo in corso sono stati disposti diversi bandi da parte di alcuni Comuni per la copertura di posti del profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C.

Gli aspiranti candidati che intendono partecipare ai concorsi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di seguito elencati, alla data di scadenza disposta dai rispettivi bandi:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

o di uno dei paesi dell’Unione Europea; età non inferiore a 18 anni ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente;

allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione , per persistente insufficiente rendimento;

, per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.198.

Vediamo ora nel dettaglio i requisiti e le prove descritte nei bandi di ciascun concorso.

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 4 posti a Gorizia

Il Comune di Gorizia ha disposto una selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di posti di istruttore amministrativo contabile con conoscenza della lingua slovena, categoria C1, a tempo determinato.

Requisiti

Alla procedura concorsuale possono partecipare coloro che possiedono, oltre i requisiti generici, anche i seguenti requisiti specifici:

ottima conoscenza della lingua slovena (livello minimo europeo C1 comprensione scritto e parlato);

(livello minimo europeo C1 comprensione scritto e parlato); titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da istituti legalmente riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato italiano, che dia l’accesso all’Università.

Invio domande

La domanda di ammissione deve essere presentata entro e non oltre l’11 marzo 2021 scegliendo una delle seguenti modalità:

presentata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Gorizia, Piazza

Municipio n° 1 – entro le ore 12.00 del’11 marzo. In questo caso, deve essere presentata anche una fotocopia della stessa domanda;

direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Gorizia, Piazza Municipio n° 1 – entro le ore 12.00 del’11 marzo. In questo caso, deve essere presentata anche una fotocopia della stessa domanda; tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

con avviso di ricevimento; tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo

“comune.gorizia@certgov.fvg.it” specificando nell’oggetto “DOMANDA DI

PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER LA

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

CON CONOSCENZA DELLA LINGUA SLOVENA” allegando la scansione in formato PDF

dell’originale della domanda compilata e firmata dal candidato, insieme alla scansione dell’originale di un valido documento di riconoscimento;

Selezione

La Commissione avrà a disposizione complessivamente 20 punti:

12 punti per la valutazione del colloquio , dove verrà accertata la conoscenza della lingua slovena, dei principali strumenti informatici nell’attività di un ente locale e della lingua inglese;

, dove verrà accertata la conoscenza della lingua slovena, dei principali strumenti informatici nell’attività di un ente locale e della lingua inglese; 8 punti per la valutazione del curriculum formativo e professionale.

Concorsi istruttori amministrativi 2021: Unione Rubicone

Pubblicato un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo determinato, pieno o parziale, presso l’Unione Rubicone e Mare e i comuni costituenti.

Requisiti

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici per poter avere accesso alla selezione:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (maturità);

di secondo grado di durata quinquennale (maturità); patente di guida di categoria B (o superiore);

di categoria B (o superiore); buona e comprovata conoscenza della lingua Inglese.

Invio domande

I candidati devono inoltrare domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12 del 18 marzo 2021, utilizzando questo link. E’ necessario eseguire l’accesso alla procedura con autenticazione mediante utilizzo di una delle seguenti credenziali:

fedEra;

SPID;

Carta d’Identità Elettronica (CIE);

Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Prove

La prova, consistente in un colloquio, sarà volta ad accertare sia il grado di conoscenze

tecniche, sia le capacità di utilizzare tali conoscenze nella soluzione di casi o quesiti di ordine pratico sulle seguenti materie:

Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.);

Testo Unico sul Pubblico Impiego (D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.);

norme in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, trasparenza ed anticorruzione (L.7/8/1990 n. 241 e ss.mm., D. Lgs. 33/2013, D. Lgs. 190/2012);

gli atti amministrativi del Comune;

la documentazione amministrativa (D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.);

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (D.P.R. 196/2003 e Regolamento Ue 2016/679).

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 3 posti a Lavello

Il Comune di Lavello ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. Su due dei tre posti totali viene applicata una riserva per i soggetti disabili di cui all’art. 1 L. 68/1999 e per i militari di truppa delle Forze Armate.

Requisiti

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici per poter accedere alla selezione:

diploma di scuola secondaria di secondo grado;

adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare in sede di svolgimento delle prove d’esame;

idoneità psico-fisica alla posizione lavorativa da ricoprire;

conoscenza della Lingua Inglese;

conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse.

Invio domande

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 17 del 18 marzo 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

mediante RAR raccomandata con avviso di ricevimento;

con avviso di ricevimento; consegna diretta, in busta chiusa, all’ufficio Protocollo del Comune di Lavello in via Cavour nei giorni ed orari di apertura al pubblico;

in busta chiusa, all’ufficio Protocollo del Comune di Lavello in via Cavour nei giorni ed orari di apertura al pubblico; mediante posta elettronica certificata a: info@pec.comune.lavello.pz.it riportante nell’oggetto: “Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 3 posti di Istruttore Amministrativo Contabile – categoria C, posizione economica C1 – con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”.

Prove d’esame

Nel caso in cui il numero dei partecipanti al concorso sia superiore a 50 verrà disposta una prova preselettiva, consistente in quesiti a risposta multipla basati sulle materie di esame oppure sulla soluzione di problemi, in base a diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo, numerico). Le prove d’esame sono invece due:

prova scritta: potrà consistere in un tema o in quesiti richiedenti una o più risposte a carattere espositivo o aperto, con l’eventuale prescrizione di non superare un determinato numero di righe, oppure nella redazione di schemi e/o di atti giuridico-amministrativi;

potrà consistere in un tema o in quesiti richiedenti una o più risposte a carattere espositivo o aperto, con l’eventuale prescrizione di non superare un determinato numero di righe, oppure nella redazione di schemi e/o di atti giuridico-amministrativi; prova orale: consisterà in un colloquio sulle stesse materie della prova scritta e comprenderà la verifica della conoscenza della Lingua Inglese nonché della conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, posta elettronica, internet).

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 5 posti a Pavia

Il Comune di Pavia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato al personale interno. Il bando è consultabile su questo sito.

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 4 posti a Pordenone

Il Comune di Pordenone ha disposto l’apertura di un concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. Il bando sottolinea l’applicazione di due riserve: un posto a favore dei volontari delle Forze Armate e un altro a favore di o a favore dei soggetti disabili di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68.

Requisiti

Oltre ai requisiti generici, il candidato dovrà essere in possesso di:

diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (diploma di maturità);

di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (diploma di maturità); idoneità fisica all’impiego.

Invio domande

Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica, compilando e inviando l’apposito modulo entro il termine ultimo delle ore 18 del 18 marzo 2021, utilizzando l’applicazione informatica a questo indirizzo.

Prove d’esame

Le prove d’esame a cui i candidato dovranno sottoporsi sono tre:

prima prova scritta: consiste in una serie di quesiti a risposta multipla e predefinita da risolvere in un tempo predeterminato;

consiste in una serie di quesiti a risposta multipla e predefinita da risolvere in un tempo predeterminato; seconda prova scritta: consistente nella simulazione di un caso concreto concernente le materie oggetto della prima prova scritta e redazione dei relativi atti amministrativi;

consistente nella simulazione di un caso concreto concernente le materie oggetto della prima prova scritta e redazione dei relativi atti amministrativi; prova orale: colloquio vertente sulle materie delle prove scritte. Verranno inoltre accertate la conoscenza della lingua inglese e la capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 20 posti a Bari

È indetto un pubblico concorso, per esami, per il conferimento a tempo indeterminato e a tempo pieno di 20 posti di Istruttore Amministrativo Finanziario, categoria C, posizione economica C1, di cui dieci posti riservati al personale interno in servizio presso il Comune di Bari.

Requisiti

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici per partecipare al concorso pubblico:

età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite ordinamentale di età previsto per il collocamento in pensione (escluso gli interni);

e non superiore al limite ordinamentale di età previsto per il collocamento in pensione (escluso gli interni); idoneità fisica all’impiego;

all’impiego; diploma di maturità.

Invio domande

Il candidato deve inoltrare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 25 marzo 2021, in maniera esclusivamente in via telematica utilizzando il form on line disponibile a questo link.

Prove

In caso di partecipazione di candidati al concorso pubblico superiore a 250 unità sarà disposta una preselezione, consistente in un questionario (per un totale di 40 domande), con test a risposta multipla, inerente le materie d’esame previste dal bando.

Le prove d’esame effettive sono due:

prova scritta: verterà su elementi di diritto amministrativo e costituzionale e sull’ordinamento enti locali;

verterà su elementi di diritto amministrativo e costituzionale e sull’ordinamento enti locali; prova orale: consisterà, oltre che sulle materie d’esame, anche nell’accertamento della conoscenza della lingua Inglese e della capacità pratica dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 15 posti a Forlì

Il Comune di Forlì ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di istruttore amministrativo, categoria C1, di cui sei riservati a favore dei volontari delle Forze armate.

Requisiti specifici

Oltre ai requisiti generici il candidato dovrà possedere anche i seguenti requisiti specifici:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale (maturità);

patente di guida B.

Invio domande

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate in via telematica entro e non oltre le ore 15 del 15 aprile 2021, collegandosi online su questo portale.

Prove d’esame

Le prove d’esame a cui i candidati saranno sottoposti sono due:

prova scritta : potrà consistere in una serie di quesiti a risposta multipla e/o quesiti a risposta sintetica, afferenti alle materie indicate nel bando. Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno p. 21/30;

: potrà consistere in una serie di quesiti a risposta multipla e/o quesiti a risposta sintetica, afferenti alle materie indicate nel bando. Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno p. 21/30; prova orale: consisterà in un colloquio interdisciplinare, volto ad approfondire la completezza delle conoscenze delle materie d’esame. La prova orale sarà aperta al pubblico e l’idoneità alla prova si otterrà con una votazione di almeno p. 21/30.

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 5 posti a Sirmione

Il Comune di Sirmione ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a volontario delle Forze armate

Requisiti specifici

Tra tutti i requisiti che il candidato dovrà possedere per partecipare al concorso, vi è anche:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale (maturità);

Invio domande

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 aprile 2021, attraverso una delle seguenti modalità:

mediante consegna diretta al comune – ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico: dal lunedi’ al venerdi’: dalle ore 9,00 alle ore 12,20. La data di presentazione sara’ comprovata dall’apposizione del timbro di protocollo sulla domanda;

mediante posta elettronica certificata (pec) – intestata al candidato con invio all’indirizzo pec del comune: comune.sirmione.pec@legalmail.it avendo cura di allegare il modulo di domanda e la documentazione richiesta in formato pdf;

mediante spedizione con raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Comune di Sirmione – Ufficio Protocollo – piazza Virgilio n. 52 – 25019 Sirmione.

Calendario prove

Il calendario delle prove sarà il seguente:

prima prova scritta : lunedi’ 26 aprile 2021 alle ore 9,00;

: lunedi’ 26 aprile 2021 alle ore 9,00; seconda prova scritta : mercoledi’ 28 aprile 2021 alle ore 9,00;

: mercoledi’ 28 aprile 2021 alle ore 9,00; prova orale: venerdi’ 30 aprile 2021 alle ore 9,00.

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 4 posti a Sennori

Il Comune di Sennori ha aperto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 50% al personale interno.

Requisiti specifici

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti specifici, insieme a quelli generici sopra elencati:

conoscenza della lingua straniera inglese;

conoscenza dell’uso di strumentazioni ed applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, posta elettronica, PEC, firma digitale, ecc.);

diploma di maturità.

Invio domande

La domanda di ammissione alla procedura concorsuale sarà da effettuarsi esclusivamente per via telematica, utilizzando unicamente l’applicazione informatica accessibile mediante collegamento reperibile sul sito istituzionale del Comune di Sennori, dovrà essere presentata entro il 15 aprile 2021.

Prove d’esame

Le prove d’esame saranno tre:

prima prova scritta;

seconda prova scritta: a contenuto teorico-pratico verterà nella predisposizione di un

atto amministrativo;

a contenuto teorico-pratico verterà nella predisposizione di un atto amministrativo; prova orale: colloquio individuale orale.

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 5 posti Unione Terre d’Acqua

L’Unione Terre d’Acqua di Sangiovanni in Persiceto ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi cinque posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per vari Comuni, con talune riserve.

Assunzioni

Le assunzioni in programmazione sono:

due posti presso il Comune di San Giovanni in Persiceto da destinare inizialmente ai servizi alla persona;

due posti presso il Comune di Crevalcore da destinare inizialmente ai servizi finanziari/tributi, di cui uno riservato prioritariamente agli appartenenti agli articoli 1 e 8, legge n. 68/1999;

un posto a tempo parziale diciotto ore settimanali presso il Comune di Sant’Agata Bolognese da destinare inizialmente all’area amministrativa.

Invio domande

La domanda di partecipazione corredata dagli allegati dovrà pervenire, a pena di esclusione, perentoriamente entro le ore 13.00 del 2 aprile 2021, attraverso diverse modalità segnalate nel bando ufficiale.

Prove d’esame

Nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore a 100 la Commissione Giudicatrice, a proprio giudizio, potrà decidere di effettuare una prova preselettiva consistente nella soluzione di quiz a risposta multipla vertenti sulle stesse materie di cui alla prova scritta da completare entro i limiti di tempo indicati dalla commissione.

prova scritta : potrà consistere nello svolgimento di un elaborato e/o in una serie di quesiti ai quali dovrà essere data una risposta sintetica e/o aperta;

: potrà consistere nello svolgimento di un elaborato e/o in una serie di quesiti ai quali dovrà essere data una risposta sintetica e/o aperta; prova orale: colloquio volto a verificare la conoscenza delle medesime materie specifiche della prova scritta. Nel corso della prova orale si provvederà inoltre ad accertare le conoscenze informatiche e la conoscenza della lingua inglese.

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 60 posti a Padova

Il Comune di Padova ha disposto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di sessanta posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Requisiti specifici

Per partecipare al concorso i candidati, oltre dei requisiti generici, devono essere in possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità 5 anni).

Invio domande

La domanda di partecipazione deve essere redatta solo in via telematica, entro le ore 12:00 del 22 aprile 2021, collegandosi al portale Istanze online.

Prove d’esame

Il concorso prevede:

eventuale preselezione , nel caso in cui il numero dei candidati, esclusi i soggetti esonerati, superi le 400 unità: consisterà nella somministrazione di test a risposta multipla per la verifica delle attitudini e della professionalità dei candidati e la loro potenziale rispondenza alle caratteristiche proprie delle attività in questione, con le più ampie garanzie di trasparenza, imparzialità e pari opportunità.

, nel caso in cui il numero dei candidati, esclusi i soggetti esonerati, superi le 400 unità: consisterà nella somministrazione di test a risposta multipla per la verifica delle attitudini e della professionalità dei candidati e la loro potenziale rispondenza alle caratteristiche proprie delle attività in questione, con le più ampie garanzie di trasparenza, imparzialità e pari opportunità. una prova scritta: contenuto teorico-pratico;

contenuto teorico-pratico; una prova orale: a cui accederanno i concorrenti che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30. La prova orale si intende superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 21/30.

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 6 posti a Cittadella

Il Comune di Cittadella ha disposto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Invio domande

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 12 del giorno 28 aprile 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

consegnata direttamente all’ufficio protocollo presso la sede del Comune di Cittadella;

dal proprio domicilio digitale (PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato), all’indirizzo cittadella.pd@cert.ip-veneto.net.

spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Prove d’esame

In relazione al numero di candidati, la commissione potrà disporre una prova preselettiva che consisterà nella risoluzione di quiz a risposta multipla. Le prove d’esame saranno 3:

prima prova scritta : svolgimento di domande a risposta sintetica sulle materie d’esame;

: svolgimento di domande a risposta sintetica sulle materie d’esame; seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico): redazione di un elaborato e/o risoluzione di un caso concreto finalizzato a verificare la conoscenza delle materie d’esame, nonché l’attitudine del candidato all’analisi e alla soluzione di problemi e utilizzo delle applicazioni informatiche in uso all’Ente.

(a contenuto teorico-pratico): redazione di un elaborato e/o risoluzione di un caso concreto finalizzato a verificare la conoscenza delle materie d’esame, nonché l’attitudine del candidato all’analisi e alla soluzione di problemi e utilizzo delle applicazioni informatiche in uso all’Ente. prova orale: sulle materie delle prove scritte.

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 10 posti a Padova

Il Comune di Padova ha disposto una selezione pubblica per titoli e colloquio di idoneità, per la formazione di una graduatoria per la copertura di 10 posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e determinato.

Requisiti specifici

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno essere in possesso di:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità 5 anni) con valutazione minima di 70/100 o equivalente (42/60);

in alternativa, diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità 5 anni), con qualsiasi valutazione e aver maturato, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, almeno 6 mesi con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato o somministrazione di lavoro in categoria B3; C o superiore, presso Enti Pubblici, nei cinque anni precedenti alla data della pubblicazione del bando.

Invio domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata dal 30 marzo al 14 aprile 2021, entro le ore 12:00, esclusivamente in via telematica collegandosi al portale Istanze online.

Valutazione titoli

Verranno valutati esclusivamente i seguenti titoli indicati nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae:

• titolo di studio:

– il titolo di studio richiesto per l’accesso;

– altri titoli di studio di ordine superiore a quello richiesto per l’ammissione alla selezione.

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 3 posti a Orte

Il Comune di Orte ha disposto l’apertura di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo contabile informatico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Invio domande

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12 del 2 maggio 2021, tramite una delle seguenti modalità:

posta certificata;

raccomandata postale;

consegnata a mano all’ufficio protocollo.

Prove d’esame

Nel caso in cui le domande dovessero superare le 50 unità sarà disposta una prova preselettiva che consisterà in un quiz a risposta multipla a carattere psico-attitudinale e sulle materie d’esame. Le prove d’esame saranno tre:

prima prova scritta: redazione di un elaborato o domande a risposta sintetica;

redazione di un elaborato o domande a risposta sintetica; seconda prova scritta: redazione di un atto e/o risoluzione di un caso concreto sulle materie della prima prova;

redazione di un atto e/o risoluzione di un caso concreto sulle materie della prima prova; prova orale: colloquio orale sulle materie d’esame.

Per la preparazione consigliamo i seguenti volumi:

