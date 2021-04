Concorsi Ripam 2021, avviata procedura negoziata per individuare sedi regionali

A pochi giorni dal Decreto che ha indicato nuove modalità per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione, il Formez rende noto l’avvio della procedura negoziata per l’individuazione delle sedi in cui svolgere le prove preselettive e selettive dei Concorsi Ripam 2021.

Gli avvisi, presenti alla sezione “notizie” e “amministrazione trasparente > bandi di gara e contratti” del sito istituzionale, vanno a completare l’iter che ha visto a febbraio la pubblicazione delle manifestazioni di interesse e la selezione degli operatori economici per ciascuna Regione. I locali idonei e adeguatamente attrezzati verranno definiti in questa fase.

Concorsi Ripam 2021: gli operatori economici per Regione

Di seguito l’elenco con atti e operatori economici individuati:

Abruzzo , Non solo meeting s.r.l. (atto);

, Non solo meeting s.r.l. (atto); Calabria , Exposistem allestimenti srl, Nuovi orizzonti immobiliare srl, Scanshare srl (atto);

, Exposistem allestimenti srl, Nuovi orizzonti immobiliare srl, Scanshare srl (atto); Campania , Mostra d’Oltremare S.p.A., Nonsoloeventi srl, Scanshare srl (atto);

, Mostra d’Oltremare S.p.A., Nonsoloeventi srl, Scanshare srl (atto); Emilia Romagna , Exhibition Group S.p.A. (atto);

, Exhibition Group S.p.A. (atto); Lazio , Ergife SpA, Fiera Roma Srl, Non solo meeting srl, Scanshare srl (atto);

, Ergife SpA, Fiera Roma Srl, Non solo meeting srl, Scanshare srl (atto); Lombardia , Parco esposizioni Segrate srl (atto);

, Parco esposizioni Segrate srl (atto); Marche , Scanshare srl (atto);

, Scanshare srl (atto); Puglia , Scanshare srl (atto);

, Scanshare srl (atto); Sardegna , Exposistem allestimenti srl (atto);

, Exposistem allestimenti srl (atto); Sicilia , Exposistem allestimenti srl (atto);

, Exposistem allestimenti srl (atto); Toscana , Scanshare srl, Firenze Fiera (atto);

, Scanshare srl, Firenze Fiera (atto); Veneto, Non solo meeting srl (atto).

