Concorso Comune Taranto, 60 Agenti di Polizia Locale: requisiti, domanda, prove

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 19 febbraio 2021, il Comune di Taranto ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 60 posti a tempo pieno e indeterminato di Agente di Polizia Locale, categoria C.

Il bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 aprile 2021, prevede una riserva di 12 posti per i volontari in ferma breve e prefissata delle Forze Armate.

Nei prossimi paragrafi vedremo quali sono i requisiti di partecipazione, come fare domanda e quali saranno le prove del concorso.

Concorso Comune Taranto: requisiti

Per poter partecipare al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ;

; età non inferiore a 18 anni;

godimento di diritti civili e politici;

non essere esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego;

assenza di condanne penali passate in giudicato che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati maschi nati entro il 1985);

non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;

o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici; non trovarsi nelle condizioni di disabile o di privo della vista;

possesso della patente cat. B ;

; idoneità psico-fisica e incondizionata alle mansioni del profilo professionale di Agente di Polizia Locale;

alle mansioni del profilo professionale di Agente di Polizia Locale; diploma di istruzione secondaria superiore.

Tutti i requisiti devono essere in possesso dei candidati entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, ovvero il 2 maggio 2021.

Concorso Comune Taranto: domanda

La domanda di partecipazione al concorso può essere inoltrata esclusivamente online attraverso il portale concorsi del Comune di Taranto, previa registrazione, entro il 2 maggio 2021.

Nella domanda andrà indicato, oltre ai dati anagrafici e alle modalità di contatto (è consigliato un indirizzo PEC personale), anche il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione al concorso, nonché eventuali titoli di preferenza o che diano diritto alla riserva.

Per la partecipazione al concorso è necessario anche il pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le modalità indicate all’interno del bando o in alternativa tramite PagoPA, indicando come causale “Tassa di partecipazione concorso per n.60 posti di Agente di Polizia Locale categoria C“. La ricevuta di pagamento andrà allegata alla domanda insieme alla copia di un documento di identità valido.

Concorso Comune Taranto: prove

In presenza di un numero di domande superiore a 200, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a una prova preselettiva che consisterà in un test di massimo 30 domande a risposta multipla. Accedono alle prove successive i candidati che hanno raggiunto nella prova di preselezione un punteggio uguale o superiore a 18/30.

Le prove d’esame sono due:

una prova scritta;

una prova orale.

La prova scritta potrà essere a contenuto teorico e/o teorico-pratico. Le modalità in cui verrà effettuata la prova verranno rese note dalla Commissione dopo la preselezione.

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie della prova scritta, elencate nel bando, sul CCNL e le sue applicazioni e sulla conoscenza della lingua inglese e sulle principali apparecchiature e applicazioni informatiche. Il punteggio di entrambe le prove è espresso in trentesimi e le prove si intenderanno superate con un punteggio uguale o superiore a 21/30 per ciascuna.

Per la preparazione al concorso, si consiglia: Il Vigile urbano Massimo Ancillotti, Edoardo Barusso, Rosa Bertuzzi, Andrea Del Ferraro, Elena Fiore, Antonella Manzione, 2021, Maggioli Editore 2021, Questo manuale, forte dell’esperienza editoriale trentennale nei concorsi da “Vigile Urbano” e dei successi riscossi tra diverse generazioni di dipendenti dei Corpi di Polizia Municipale, è un testo completo e approfondito sull’ordinamento e sui servizi di Polizia...



Quiz commentati per i concorsi in Polizia municipale Nicola Cipriani, Roberto Dall’Aglio, Rosa Bertuzzi, Massimo Ancillotti, 2021, Maggioli Editore 2021, Il volume presenta una raccolta di quesiti a risposta multipla, con soluzione corretta commentata, come supporto di preparazione alle prove dei concorsi per Agenti di Polizia municipale, indetti dagli enti locali. Grazie a questa formula, in linea con le più aggiornate esperienze della...











© RIPRODUZIONE RISERVATA