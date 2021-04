Cedolino stipendio NoiPA: il calendario dei pagamenti di aprile

Con l’arrivo del nuovo mese inizia a poter essere visualizzato l’importo della busta paga di aprile per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che hanno aderito al sistema NoiPA. Alcuni importi del cedolino dello stipendio sono già disponibili per alcune categorie di lavoratori sulla piattaforma NoiPA, le altre categorie potranno visualizzarlo nei prossimi giorni, comunque prima dell’accredito.

Vediamo nei prossimi paragrafi come accedere alla piattaforma e le date dei pagamenti.

Cedolino stipendio NoiPA: come funziona

NoiPA è la piattaforma realizzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per la gestione del personale della Pubblica Amministrazione. La piattaforma quindi si occupa della gestione di tutte le competenze fisse e continuative, previste dai contratti nazionali di lavoro e delle competenze accessorie.

Le Amministrazioni che aderiscono hanno a disposizione un sistema unico di gestione di tutti gli aspetti di natura giuridica, economica e di rilevazione presenze che riguardano il personale.

NoiPA consente di:

visualizzare il cedolino stipendiale ;

; usufruire di numerosi servizi self service ;

; essere aggiornati sulle comunicazioni e le novità offerte dal portale.

Cedolino stipendio NoiPA: come accedere

L’accesso a NoiPA è possibile sia con le vecchie credenziali che con SPID o CNS. Le vecchie credenziali sono utilizzabili fino alla loro scadenza o comunque fino al 30 settembre 2021. Si ricorda infatti che tra le misure introdotte inizialmente con il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, successivamente convertito nella Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, rientrano una serie di norme per accelerare il processo di digitalizzazione del Paese, e l’uso dell’identità digitale SPID nel 2021 per diversi servizi tra cui anche NoiPA.

Per questo motivo l’accesso alla piattaforma vedrà, dal 30 settembre, l’utilizzo esclusivo dello SPID o della Carta Nazionale dei Servizi. È possibile consultare la piattaforma sia tramite pc che con le app per Android e iOS.

Cedolino stipendio NoiPA: i pagamenti di aprile

Il calendario dei pagamenti di aprile prevede le seguenti date:

venerdì 16 aprile – emissione per il personale Supplente Breve (compreso N19-COVID) e Saltuario della scuola e del personale Volontario dei Vigili del Fuoco;

venerdì 23 aprile – pagamento rata ordinaria dei comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione (personale di ruolo o con contratto annuale);

martedì 27 aprile – pagamento rata ordinaria del comparto sanità;

mercoledì 28 aprile – pagamento rata per il personale Supplente Breve (compreso N19-COVID) e Saltuario della scuola e personale Volontario dei Vigili del Fuoco.

Cedolino stipendio NoiPA: trattenute

Gli importi del cedolino NoiPA del mese di aprile sono influenzati anche dalle trattenute delle addizionali comunali e regionali, iniziate nel mese di marzo e che graveranno fino al mese di novembre 2021.







© RIPRODUZIONE RISERVATA